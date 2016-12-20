Атаку на рождественский базар в Берлине признали терактом. Обновлено

Берлин, 19 декабря, восемь вечера. Массивный трейлер, груженный 25 тоннами металла, врезался в рождественский базар в центре города — на момент сдачи этого материала в результате атаки 12 человек погибли, 48 ранены.

В первые часы после трагедии еще не было полной ясности, что это: несчастный случай, теракт? Представители полиции, официальные лица городских властей, федеральные политики избегали давать какие-либо определенные ответы, подчеркивая, что обе версии являются для следствия приоритетными. Но уж очень явно прослеживалась ассоциация с событиями 14 июля 2016 года во французской Ницце, когда тоже грузовик, тараня насмерть и тяжело калеча людей, проехал по приморскому бульвару сквозь праздничную толпу.

Пятачок вокруг Гедехтнискирхе — мемориальной церкви кайзера Вильгельма, сохраненной в полуразрушенном состоянии в качестве символа ужасов войны, — считается одним из самых оживленных уголков Берлина. Здесь многолюдно круглый год, 24 часа в сутки. По близости находятся модные магазины: знаменитый Ка-дэ-вэ (Kaufhaus des Westens), отсюда берет свое начало фешенебельная улица Кудамм (Kurfürstendamm) с ее многочисленными бутиками, кафе и ресторанами. По традиции на площади перед церковью ежегодно в канун рождества устраивается праздничный базар. И за время работы его ежегодно посещают около миллиона человек.

Оживленно было на площади и вечером в понедельник. До рождества оставались считанные дни, а немцы очень любят этот праздник, готовятся к нему заранее, на рождественские базары ходят семьями, с друзьями.

…К полуночи СМИ рассказали подробности трагедии. Трейлер с польскими номерами на скорости въехал на территорию базара и, сметая людей, круша праздничные ларьки, двигался еще около 80 метров. Водитель выскочил из кабины выскочил и бежал. На пассажирском месте был обнаружен труп с огнестрельным ранением.

Владелец транспортной фирмы из Штецина Ариэль Журавский опознал по первым репортажам принадлежащий ему автомобиль. В интервью польскому телевидению он рассказал, что убитый на пассажирском месте — на самом деле водитель угнанного грузовика и его двоюродный брат, который в этот раз выполнял заказной рейс по доставке стали из Италии в Берлин.

Последний раз Журавский говорил со своим кузеном около 16 часов. Из этого разговора выяснилось, что разгрузку отложили на четверг, район, где находится фирма, полон лиц восточной внешности, а пока водитель собирается пойти перекусить. Больше на связь он не выходил. Однако, как отметил польский предприниматель, кто-то трижды в промежутке между 16 и 19 часами, по данным GPS-регистратора, заводил мотор машины, словно тренируясь, а в 19.34 грузовик пришел в движение.

Поляк категорически отверг возможность того, что его брат имел связи с какими-то террористическими группировками и мог совершить преступление по террористическим мотивам.

Тогда же ночью полиция сообщила, что благодаря самоотверженному поступку одного берлинца, который на расстоянии преследовал убежавшего с места преступления человека, буквально в считанные минуты удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний выходец из Пакистана Навед Б., прибывший в Берлин через балканский трафик в начале этого года и уже известный правоохранительным органам тем, что при задержаниях за мелкие преступления назывался разными именами и менял страну своего происхождения.

Рано утром 20 декабря в лагере для беженцев в районе бывшего аэропорта Темпельхоф, где проживал пакистанец, полицейские при поддержке спецподразделений уже провели обыск.

обновлено 20 декабря, 15:40 мск Полиция Берлина объявила, что под стражу по подозрению в совершении теракта взят не тот человек. То есть автор атаки — все еще на свободе и, скорее всего, вооружен.

Пока отсутствует информация о том, был ли подозреваемый связан с радикальными исламскими организациями или действовал в одиночку. В любом случае, уверены немецкие эксперты по терроризму, в Германии случилось худшее из всего предполагаемого: террористический удар — уже почти ни у кого в этом нет сомнений — впервые нанесен в столице страны самым дерзким образом. И это несмотря на то, что

отечественные и зарубежные спецслужбы неоднократно предупреждали — потенциальной целью исламских террористов могут стать именно предпраздничные мероприятия, собирающие большое количество людей.

Более того. За несколько дней до берлинского события уже были попытки подложить взрывные устройства на рождественском базаре и возле ратуши в городе Людвигсхафен. В обоих случаях взрывы не состоялись потому, что, скорее всего, сказалась неопытность подрывника, которым, как установило следствие, был 12-летний подросток-иранец, родившейся в Германии и попавший в последнее время под влияние радикальных исламистов.

На текущий момент обстановка в Берлине остается спокойной. Власти приложили максимум усилий, чтобы не допустить распространения слухов и панических настроений. Представители правоохранительных органов, регулярно информируя о ходе спасательных мероприятиях и расследования, убедительно просили горожан быть сдержанными и не доверять непроверенным сведениям в социальных сетях.

Еще ночью на берлинский теракт отреагировали многие мировые и европейские политики. Уполномоченная по внешнеполитическим делам Еврокомиссии Федерика Могерини назвала его еще одним ударом по Европе. Свою солидарность с немецким народом выразили президент и премьер-министр Франции. Вновь избранный президент США Дональд Трамп призвал через твиттер «стереть с лица земли террористов, их региональные и международные сети».

Утром на экстренное заседание собрались министры внутренних дел земельных правительств Германии, которые, в частности, также

обсуждали вопрос о закрытии всех рождественских базаров в стране. В итоге они решили не прибегать к такой мере, чтобы не демонстрировать слабости и страха государства перед террористами.

Ровно в 11 часов по берлинскому времени с заявлением выступила Ангела Меркель. Канцлер, выразив от себя лично и от всего кабинета министров соболезнование родственникам и близким погибших сограждан, находящимся в больницах раненым, подчеркнула, что все свидетельствует о террористической основе преступления. Наиболее горько сознавать, отметила Меркель, что его совершил человек, которого с открытым сердцем принял немецкий народ, и в тот момент, когда люди ждали и радовались празднику. Но такие вылазки не смогут запугать Германию, а власти и дальше продолжат строго претворять в жизнь действующие законы страны, в том числе и по отношению к мигрантам.

В ближайший час, объявила канцлер, соберется совет безопасности, который проанализирует ситуацию и обсудит специальные меры по борьбе с террористическими угрозами.