«Новая» публикует подробности истории о фальсификации протоколов на выборах в Смоленске. Ранее мы рассказывали о том, как на девяти УИК города на выборах в Госдуму в ГАС «Выборы» отправились завышенные результаты «Единой России» и заниженные — ​других партий (такая же ситуация обнаружена в подмосковных Мытищах, Ногинске, в дагестанском городе Буйнакске и селе Эндирей). Выяснилось, что, явившись в Следственный комитет для дачи объяснений в рамках доследственной проверки, свидетели увидели уже другие протоколы, где данные совпадали с официальными и стояли подписи членов комиссии — ​по утверждению участников комиссий, поддельные.

Смоленский СК проверяет информацию о фальсификации протоколов голосования на 9 участках в Смоленске — ​заявление подали представители местных отделений КПРФ и «Справедливой России». Данные протоколов, которые получили наблюдатели на участках № 551, 553, 567, 568, 587, 591, 580, 606 и 799, расходились с цифрами в ГАС «Выборы», и у «Единой России» оказалось на 625 голосов больше. 9 ноября следователь Василий Пакушев отказал в возбуждении уголовного дела, но коммунисты обжаловали это, и теперь тот же следователь разбирается в ситуации снова. Во время предыдущей проверки он опросил председателей и сотрудников УИК, на которых произошли фальсификации, и они дали довольно показательные и простодушные объяснения.

Например, члены УИК № 551 во главе с председателем Ириной Алферовой сообщили, что «до проверки контрольного соотношения голосования по требованиям наблюдателей последним была <…> выдана копия протокола № 2 (по выборам в Думу. — ​А. Б.) об итогах голосования, в который были внесены непроверенные данные. После выдачи копии протокола № 2 наблюдателям были установлены ошибки в подсчетах. После устранения ошибок <…> были составлены новые экземпляры протокола № 2, и они направлены в ТИК. Ошибки были допущены в связи со сбоем в компьютерной программе».

Напомним, что бюллетени на участке считались вручную, вручную же заполнялся и протокол — ​какая компьютерная программа могла спутать процесс, неясно. Члены и председатели остальных УИК, на которых обнаружились расхождения в цифрах, тоже признали, что копии протоколов, выданные наблюдателям, отличались от тех, что отправились в ТИК, но все дружно ссылаются на ошибку.

Уголовный кодекс гласит, что подписание протокола до окончательного подсчета голосов и заведомо неверное его составление — ​это фальсификация итогов выборов с наказанием от 200 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы. Но в тот раз следователь не счел, что нужно возбуж­дать уголовное дело.

Во время повторной проверки выяснилось: составив новые, теперь уже «правильные» протоколы, главы УИК явно не успевали подписать их у всех членов комиссий. Тем не менее все подписи на месте! Юрист Кирилл Темнов, член УИК № 580 с правом решающего голоса, рассказал «Новой», что председатель его комиссии, директор школы Светлана Денисенко, забраковала как недействительные десяток бюллетеней, в которых галочка выходила за границы клетки — ​все не за «Единую Россию». Темнов написал особое мнение и сделал отметку об этом рядом со своей подписью в протоколе.

Однако на объяснении у следователя, которое состоялось неделю назад, он увидел другой документ. «Следователь показал протокол. Я сразу посмотрел свою подпись — ​она не моей рукой написана. И отметки про особое мнение нет», — ​говорит Темнов. А само особое мнение не было приобщено к протоколу. «Я был немного наивен, я не предполагал, что они просто перепишут протоколы. Ни вбросов, ни каруселей не было — ​просто переписали протокол», — ​говорит Темнов.

На смоленском избирательном участке № 551 «Единая Россия» получила на 150 голосов больше, чем было зафиксировано в изначальном протоколе (428 вместо 278). Председателем УИК была учитель Ирина Алферова, а заместителем председателя — ​ее муж Сергей Жойкин, директор школы № 33, где находилась комиссия.

На вопрос «Новой», что случилось с протоколом на участке № 551, Сергей Жойкин ответил: «Вы же не из следственных органов. Лично я не вносил никаких изменений. С протоколами ничего не произошло. Нужно смотреть на ту копию протокола, которая сдана в ТИК. Если мне будет задавать вопросы следователь, я буду отвечать», — ​и затем прервал разговор. Во время прошлой проверки Жойкин уже давал объяснения, из которых следовало, что протокол переписали из-за «ошибки».

Пенсионер Виктор Гусев, наблюдатель на участке № 597 от КПРФ, в ночь подсчета голосов не получил от председателя УИК положенную копию протокола и поехал за ней в ТИК. «Председатель объяснила: «Я не могу выдать протокол, мне дали команду — ​только после сдачи отчета», — ​рассказывает Гусев. — ​Вот и я не знаю, какой отчет! Я сказал: «Я так дело не оставлю». У них в машине не было места, и я с полицейским поехал в ТИК. Мы приезжаем в администрацию Промышленного района, было где-то 22.30. Пошли на этаж, занесли эти упакованные и увязанные пачки, председатель ушла в какую-то комнату — ​и всё: ее не принимают отчет сдавать. Я сижу, мне протокол не выдают, многие наблюдатели из Промышленного района сидят — ​им тоже не выдают».

Пенсионер уехал из ТИК почти в час ночи, так и не получив свою копию протокола, а председатель УИК и секретарь, по его словам, все еще оставались в территориальной комиссии. Член УИК № 799 с правом решающего голоса Тамара Маханькова также сообщила «Новой», что копию протокола ей выдать отказались.

«Перед выборами нам стали поступать сигналы, что будет применяться схема, при которой наблюдателям не будут выдаваться протоколы, — ​говорит Павел Андронов, уполномоченный представитель КПРФ на выборах. — ​Во время подсчета голосов нам в штаб стали звонить и говорить, что протоколы не выдают. Наш первый секретарь Валерий Кузнецов звонил главе областного избиркома Владимиру Соваренко и говорил об этом. Соваренко ответил, что разберется. Потом звонков стало больше, а Соваренко трубку уже не брал. Соваренко не отрицает, что сигналы были, говорит, что он пытался внести порядок, но не мог дозвониться до комиссий».

Тем временем бывший глава избиркома Смоленской области Владимир Соваренко пошел на повышение: 12 декабря депутаты горсовета выбрали его главой Смоленска. Выдвинуть свою кандидатуру на эту должность Соваренко порекомендовал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Новый градоначальник уже произвел первые кадровые назначения. Когда «Новая» готовила прошлый материал о фальсификациях в Смоленске, бывший глава избиркома обещал ознакомиться с материалами и прокомментировать их.

Спустя почти две недели мы направили Владимиру Соваренко запрос с двумя вопросами:

1. Проводилась ли какая-либо проверка по факту подделки протоколов на УИК № 551, 553, 567, 568, 587, 591, 558, 580, 606, 799?

2. Во время подсчета голосов 18 сентября представители партии КПРФ сообщали о фактах невыдачи протоколов наблюдателям и членам УИК — ​были ли приняты какие-либо меры, чтобы исправить ситуацию?

Пресс-служба администрации Смо­ленс­ка прислала в редакцию ответ, сообщив, что «разбирательство с подобного рода темами — ​это прерогатива, прежде всего, правоохранительных органов», и уведомив о возобновленной проверке в СК. К сожалению, в тексте нет ни слова об ответственности за честность выборов лично Владимира Соваренко, бывшего главы областного избиркома, который получал сообщения о нарушениях и подмене протоколов. Нет ни слова и о том, предпринял ли он что-либо, чтобы эти нарушения пресечь. Мы публикуем ответ.