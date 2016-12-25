Ту-154 Минобороны упал в море на пути в Сирию: 92 погибших. Наше глубокое сочувствие

Что произошло?

Самолет Ту-154 Минобороны России выполнял плановый рейс из аэропорта Сочи в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Ту-154 пропал с радаров через несколько минут после взлета.

Обломки самолета обнаружили в Черном море. Они разбросаны на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии, такой разброс обломков заставляет сделать вывод о том, что самолет мог развалиться в воздухе.

Об обнаружении «черных ящиков» пока не сообщалось. Выживших найти не смогли, на поверхности моря на всей территории спасательной операции не найдено ни одного спасательного плота.

Президент России Владимир Путин, продолжающий получать оперативные сводки о трагедии, лично объявил 26 декабря днем траура. Соболезнования погибшим выразил и Дмитрий Медведев.

Кто погиб: военные, артисты, журналисты, доктор Лиза

На борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие, артисты знаменитого ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии, девять журналистов, среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала, — и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз: медикаменты и медицинскую технику.

Источник «Новой газеты» не исключает, что полный список пассажиров могут не раскрывать, потому что на борту могли находиться высокопоставленные военные.

Нам известно также, что 22 декабря в Алеппо перекинули батальон военной полиции, сформированный из уроженцев Чечни. Одной из задач батальона полиции как раз и состояла в том, чтобы подготовить площадку и обспечить безопасность проведения концерта ансамбля Александрова для российских военнослужащих.







Москвичи приносят цветы к зданию фонда «Справедливая помощь», директором которого была Елизавета Глинка.

Что известно про Ту-154 и почему данных о нем нет на Flightradar

Туполев Ту-154Б-2. RA-85572

Был изготовлен весной 1983 года на Куйбышевском авиационном заводе (современное название — «Авиакор», входит в холдинг «Русские машины», который контролируется «Базовым элементом» Олега Дерипаски). С самого начала эксплуатировался в военно-воздушных силах СССР. В середине 90-х был передан в 223 летный отряд минобороны (сегодня 223-й отряд — это государственная авиакомпания, которая занимается в том числе коммерческими пассажирскими и грузовыми перевозками). С 2009 года борт эксплуатируется ВВС России.

За 33 года полетов самолет провел в воздухе всего 6689 часов — это очень мало (для сравнения — Boeing 737, эксплуатируемый авиакомпанией-лоукостером, может проводить в воздухе 5 тысяч часов за один год). Ресурс Ту-154Б-2 предусматривает максимально 60 тысяч часов налета и 35 лет эксплуатации.

То есть, его можно было бы использовать еще 2 года.

Информации о последних полетах этого борта нет на сайте Flightradar — сервиса, который фиксирует перемещения самолетов по всему миру. Возможно, потерпевший крушение самолет не был оборудован транспондером (устройством, которое в автоматическом режиме передает данные о местонахождении судна) или устройство было отключено.

Большинство российских военных самолетов не оборудовано транспондерами.

План полета: из Подмосковья в Сирию. С остановкой в Сочи

Сейчас известно, что в Сирию вылелели два рейса. Один — с артистами, второй вез медикаменты и подарки военнослужащим. Второй борт благополучно долетел до российской авиабазы. Совершал ли он промежуточную посадку в аэропорту Сочи — неизвестно.

Разбившийся Ту-154 приземлился в Сочи для дозаправки.

Версия с остановкой для дозаправки в Сочи не всем экспертам кажется убедительной. Сомневающиеся указывают на то, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.

По сведениям «Новой газеты», приземление было незапланированным: это было сделано, чтобы забрать в Сочи пассажира.

Версии: техническая неисправность, теракт, столкновение со стаей птиц, ошибка при дозагрузке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 351 УК — «нарушение правил безопасности полетов и подготовки к ним». Владимир Путин поручил создать комиссию, которая займется расследованием катастрофы, ее возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Прорабатывается несколько версий случившегося. Основная — техническая неисправность. Однако эксперты не исключают и версию теракта.

Как рассказал «Новой газете» кандидат технических наук Вадим Лукашевич, пилоты успели бы сообщить о технической неисправности. Он напомнил, что обломки самолета найдены далеко друг от друга. По его мнению, «никакая техническая неисправность не в состоянии привести к разрушению самолета в воздухе».

Еще одна версия, которую называли СМИ, — столкновение со стаей птиц. Так, источник Интерфакса отмечал, что недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

«Стая птиц? Тогда должны вырубиться два или три двигателя сразу. Но на высоте два-три километра у них масса времени принять решение. Яркий пример — "чудо на Гудзоне". Самолет почти сразу после взлета попал в стаю птиц, у пилотов было несколько минут на принятие решения, что делать дальше. Необходимо осознавать такую вещь: внезапный обрыв связи — это внезапное воздействие на весь самолет, вот и все», — подчеркнул он.

Аналогичного мнения придерживается майор ВВС Андрей Красноперов. Он также указал на большое расстояние между обломками самолета. «Самолет крепкий, даже попадая в воду, у него, ладно, может отвалиться крыло, но он не развалится на части. Людей просто так не может раскидать на несколько километров (паспорт корреспондента нашли в нескольких километрах от шасси)», — добавил он.

Красноперов отметил, что самолеты «обычно» не летают напрямую, он не исключил, что в Сочи могли загрузить в самолет военную почту и дополнительные передачи.

«Тут проблема в другом: что появилось на самолете после этой дозаправки? Здесь ведь не так, как на гражданских. После контроля документов подъезжают машины, загружают дополнительные вещи. Пронести что-то гораздо проще. Люди свои, все расслабленные, никто не думает о безопасности в этот момент», — рассказал Андрей Красноперов «Новой газете».

Источник «Фонтанки» в Минобороны рассказал, что причиной катастрофы могла произойти из-за ошибки при его загрузке. На борт судна, говорит собеседник издания, могли поместить слишком много груза, а также наземный персонал мог ошибиться с размещением груза внутри багажного отсека.

«В этом случае у самолета была нарушена центровка. Другими словами, после уборки закрылков он мог начать неконтролируемо пикировать или же "сесть" на хвост», — передает «Фонтанка». Официального подтверждения этой версии нет.