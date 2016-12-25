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Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе Ту-154
Москвичи несут цветы к фонду «Справедливая помощь», директором которого она была
Общество
18:07 25 декабря 2016
Анна Игнатенко
Виктория Одиссонова
«Новая газета»
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Теги:
сирия
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минобороны
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авиакатастрофа
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