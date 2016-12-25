Не вернулись с войны

Во время вывода советских войск из Афганистана, в последние самые дни, два фотокора «Известий», Секретарев и Севрук, добились, чтобы им продлили командировку (папа Севрука работал в ЦК, военные пошли Сереже навстречу) и разрешили сопровождать колонну. Бронетранспортер, в котором находились оба репортера, подорвался на мине, Секретарев погиб сразу, Севрук, весь израненный, промучился несколько лет, но Афган догнал и его.

Специальный корреспондент «Маяка» Лазаревич оказался в сбитом над Карабахом вертолете.

Тассовца Володю Яцыну захватили в плен и потом расстреляли боевики в Чечне.

Тамерлан Казиханов свои пули получил во время антитеррористической операции в Нальчике, но продолжал снимать даже после того как упал, и объектив телекамеры был залит его кровью…

Я их знал. Все они были смелыми и честными журналистами. Они рассказывали о том, что видели, тем, кто этого не видел. Это была их работа, говоря высокими словами — профессиональный долг, хотя, конечно же, никакие кадры и никакие строчки не стоили их жизней. И уж тем более самые талантливые кадры и строчки никогда не делали войны, на которых журналисты погибли, справедливыми только потому, что на них гибли смелые и честные люди. И уж тем более кадры и строчки не оправдывали тех, кто начинал все эти войны.

Но высокое оправдание их гибели все-таки было. Можно было объяснить, зачем они шли под пули и зачем подрывались на минах.

Съемочные группы трех федеральных каналов тоже летели на войну — делать репортажи о новогодних гастролях прославленного ансамбля. Их Ту-154 пропал с экранов радаров, и, что бы ни было причиной катастрофы, это — военная потеря. И, конечно же, безумно жаль людей, отдавших свои молодые жизни только ради того, чтобы облагородить имидж войны в далекой стране, придать ей несвойственный облик концертного зала.

Один из погибших, оператор Первого канала Вадим Денисов, летел в Сирию третий раз. Его коллеги рассказывают, что в предыдущей командировке съемочная группа Денисова попала в окружение, которое правительственные войска прорвали только через две недели. Так вот, съемочная группа тогда не успела на последний прорвавшийся из окружения вертолет, тот улетел без них и был сбит террористами…

Кстати, что-то не припомню подобных подробностей этой войны на наших телеэкранах. Оказывается, и эта война состоит не только из парадных рапортов и победных концертов в освобожденных городах.

Дмитрий Рунков

Коллега Денисова, тридцатилетний Дмитрий Рунков начинал в Архангельске. Бывший руководитель телекомпании «Поморье» Тунгусов помог мне связаться с теми, кто когда-то работал вместе с Дмитрием. Конечно, все в шоке, повторяют, что парень был исключительно талантливый и влюбленный в профессию. А на сайте Первого перечислены темы, за которые Рунков брался в последнее время: «Будь это заснеженный космодром «Восточный» или жаркая акватория Средиземного моря, откуда вели огонь по террористам в Сирии наши корабли-ракетоносцы, это всегда были яркие и понятные сюжеты. Объяснить сложное простым языком — настоящее искусство репортера»…

Понятно, что именно «объяснить сложное простым» было основополагающей идеей намеченного концерта выдающихся отечественных мастеров во фронтовых условиях сирийской войны. Вслед за Гергиевым и Ролдугиным ансамбль Российской Армии должен был продемонстрировать, что мы несем на Ближний Восток высокую культуру, а не только ведем огонь с кораблей-ракетоносцев.

Судьба распорядилась совсем иначе. И в шоке не только телевизионщики из Архангельска.

Журналисты Первого канала

Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов, НТВ

Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский, ТК «Звезда»

Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский со «Звезды», Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов с Первого, энтэвэшники Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов…

Свои репортажи с концертных подмостков сирийской войны они так и не передали.

Заставит ли это всех нас о войне задуматься по-настоящему?