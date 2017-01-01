Меры безопасности усилены. Как и накануне теракта

​​​​​​​Обстановка в городе спокойная — теракт был локализован в одном из туристических кварталов в европейской части Стамбула. Меры безопасности в очередной раз усилены — ключевые точки охраняют вооруженные автоматическим оружием полицейские. При этом дальнейшее усиление этих мер не дает ощутимых результатов. Накануне полицейские службы Стамбула уже были переведены на усиленный режим службы после поступления данных от американской разведки о готовящемся теракте. Но это не помогло предотвратить атаку и даже не позволило оперативно отыскать преступника.

Один из самых популярных клубов в западной части Стамбула — Reina — на следующий день после теракта. Фото: Reuters

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Сейчас глава турецкого МВД Сулейман Сойлу говорит о том, что поиск террориста увенчается успехом с «божьей помощью». Турецкие специалисты по безопасности указывают, что по стилю атака на клуб Reina похожа на парижскую атаку 2015 года на концертный зал «Батаклан» — и следовательно, связывать ее нужно не с курдами, атакующими в основном военных, а с запрещенной в России ИГИЛ.

В течение месяца в Турции случилось уже 5 терактов — очевидно, что страна, наводненная беженцами и являющаяся стандартным маршрутом транзита на пути в Европу, становится прифронтовой зоной ближневосточной войны.

Для турецкой оппозиции все это становится признаком недееспособности режима Эрдогана. Для самого президента Турции — поводом заявлять о сплоченности нации перед лицом «грязных методов» преступников.

Специальные силы полиции в оцеплении около места теракта. Фото: Reuters

Стамбул