«Это удар по Турции, а не по Эрдогану»

Теракт в стамбульском ночном клубе Reina обратил на себя внимание мировой общественности по двум причинам: нападение произошло в новогоднюю ночь и привело к большому количеству жертв. Но только за последний месяц это был пятый теракт в Турции, а с начала года их произошло более 20. «Новая газета» обсудила с экспертами, в какой степени рост террористической активности связан с изменившимся подходом Турции к сирийской проблеме (наши страны стали партнерами, едва ли не союзниками), а в какой степени это продолжение внутриполитических проблем, связанных с укреплением президентской власти Эрдогана после неудавшейся попытки госпереворота. Мы также попросили экспертов прокомментировать сообщения CNN Turk о том, что нападавший, личность которого до сих пор не установлена, может быть гражданином Узбекистана или Киргизии и членом ИГИЛ — запрещенной в России террористической организации.

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Ильшат Саетов директор Центра изучения современной Турции

— Тот факт, что террорист в клубе мог быть гражданином Киргизии или Узбекистана, вообще ничего не значит. Борьба с ИГИЛ, конечно, объединяет страны, но не настолько, чтобы Турция с Россией на этом фоне резко улучшили свои отношения. В той же Сирии все решают свои проблемы. Но если информация подтвердится, это будет лишним отражением того, что ИГИЛ — интернациональный феномен, и там состоят представители практически всех стран.

Во-первых, я не вижу заинтересованности турецких властей, чтобы прекратить эскалацию террористических атак в стране. А во-вторых, на практике у них нет даже такой способности.

Турецкие спецслужбы за последние годы явно потеряли квалификацию. В турецкой действительности, на мой взгляд, рациональные доводы работают уже очень слабо. Косвенно вся нестабильность и неуверенность в безопасности играет на руку властям. В состоянии страха люди отдают голоса за правящую партию.

Нужно отмотать немного назад, чтобы это понять. Интенсивность терактов возросла в июне 2015 года, когда правящая партия получила всего лишь 40% голосов и не смогла сформировать однопартийное правительство. После этого началась эскалация конфликта с курдскими террористами. Появились игиловские, а периодически и псевдо-игиловские теракты. С июня по ноябрь погибло примерно 700 человек.

Параллельно с этим, с конца 2013-го, идет зачистка всех правоохранительных органов от нелояльных «элементов», их обычно причисляют к последователям Гюлена. Соответственно, боеспособность турецких полицейских сильно упала за эти годы. После переворота эта зачистка еще сильнее увеличилась. Если мы посмотрим на убийцу посла, это человек который был взят на работу во время зачисток. Многие большие дыры власти затыкают кем ни попадя.

Борьба с терроризмом в Турции уже приобретает опасный характер. Она меньше завязана на профилактику внутри, а больше ограничивается внешним периметром. Десятки тысяч полицейских выходят на улицы, но они упускают самую главную информацию — кто и откуда приезжает в страну. У них нет таких данных.

В марте будет референдум, касающийся усиления президентской власти. До попытки переворота переход к президентской республике поддерживали примерно 35% турок, при этом было много сомневающихся. Последний опрос перед Новым годом — 58% «против». Все-таки в Турции публику сложно раскачать, чтобы она согласилась с кардинальной переменой системы. Хотя де-факто там и сейчас президентская система.

Эрдогану снижать остроту проблемы не надо. Другое дело, что, например, ситуация с российским послом не обрадовала турецкие власти, потому что это уже имеет отношение к внешним «игрокам». С Россией только-только начали налаживать отношения…

А что касается таких терактов, которые не являются геополитическими, эскалации бесконечно быть не может. Но если референдум будет только в марте, я не исключаю, что еще может произойти несколько терактов.

Хакан Алтинай директор Академии всемирной гражданственности, турецкой Европейской школы политики

— Я думаю, что есть куда более логичные причины улучшения отношений между Россией и Турцией, чем борьба против общего врага. За последние 300 лет стало ясно, что мы можем добиваться большего путем совместного сотрудничества.

В последние 18 месяцев в Турции теракты устраивали две группировки, и обе — из-за Сирии.

Во-первых, это (запрещенное в России) Исламское государство. Скорее всего, теракт 1 января — их рук дело. Они хотят доказать Турции, что в состоянии ее атаковать, что это ответ за нападение на сам ИГИЛ.

Дальше идет РПК (Рабочая партия Курдистана) и ее филиалы. РПК в последнее время потеряла свое лидирующее положение, как будто вышла из игры, и теперь хочет доказать, что они претендуют и на сирийскую территорию, и имеют интересы в самой Турции.

Именно Сирия — основная причина нападений террористов.

Не уверен, способны ли службы безопасности каким-то образом эти атаки остановить. И я также сомневаюсь, что за эти 18 месяцев был такой период, которым турецким спецслужбам можно было бы гордиться.

Сложно предсказать, какой будет динамика террористических атак. Терроризм — это инструмент. Цель — доказать слабость своего заклятого врага, вызвать страх среди населения. И у ИГИЛ, и РПК одна мишень — это Турция.

Похороны одной из жертв теракта 1 января 2017 года. Стамбул. Фото: Reuters

10 крупнейших терактов в Турции в 2016 году. Подборка

1) 12 января, Стамбул

Количество пострадавших: 10 — погибли, 15 — получили ранения.

Объект атаки: Туристы на центральной площади Стамбула.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили ИГИЛ. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт.

Кого обвиняют сейчас: ИГИЛ.

2) 13 января, провинция Диярбакыр

Количество пострадавших: 6 — погибли (среди них трое детей), 30 — получили ранения.

Объект атаки: Взрыв произошел возле полицейского участка.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили Рабочую партию Курдистана. Никто на себя ответственность не взял.

Кого обвиняют сейчас: Рабочая партия Курдистана.

3) 17 февраля, Анкара

Количество пострадавших: 29 — погибли, 61 — получили ранения.

Объект атаки: Взрыв произошел рядом с генштабом и зданием парламента.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили ИГИЛ. «Ястребы свободы Курдистана» взяли ответственность на себя.

Кого обвиняют сейчас: «Ястребы свободы Курдистана».

4) 13 марта, Анкара

Количество пострадавших: 37 — погибли, 125 — получили ранения.

Объект атаки: Центр столицы, автобусная остановка.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили Рабочую партию Курдистана. «Ястребы свободы Курдистана» взяли на себя ответственность.

Кого обвиняют сейчас: «Ястребы свободы Курдистана».

5) 28 июня, международный аэропорт Стамбула

Количество пострадавших: 45 — погибли, 239 — получили ранения.

Объект атаки: Посетители аэропорта имени Ататюрка.

Кого обвинили по горячим следам: Власти возложили ответственность на чеченских боевиков. ИГИЛ взяло на себя ответственность.

Кого обвиняют сейчас: ИГИЛ.

6) 18 августа, серия терактов на юго-востоке Турции

Количество пострадавших: 11 — погибли, 226 — получили ранения.

Объект атаки: Все взрывы произошли у полицейских участков.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили курдских боевиков. Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность.

Кого обвиняют сейчас: Рабочая партия Курдистана.

7) 20 августа, город Газиантеп

Количество пострадавших: 50 — погибли, более 100 — раненых.

Объект атаки: Курдская свадьба.

Кого обвинили по горячим следам: ИГИЛ (12-летний террорист-смертник). ИГИЛ взяло на себя ответственность.

Кого обвиняют сейчас: ИГИЛ.

8) 9 октября, юго-восток Турции

Количество пострадавших: 18 — погибли, 27 — ранены.

Объект атаки: Среди погибших 10 военных.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили Рабочую партию Курдистана. Ответственность на себя никто не взял.

Кого обвиняют сейчас: Рабочая партия Курдистана.

9) 10 декабря, Стамбул, два взрыва — у стадиона «Бешикташ Водафон Арена» и в парке Долмабахче

Количество пострадавших: 44 — погибли, 166 — ранены.

Объект атаки: Среди погибших 36 — полицейские.

Кого обвинили по горячим следам: Власти возложили вину на Рабочую партию Курдистана. Ответственность взяла на себя группировка «Ястребы свободы Курдистана».

Кого обвиняют сейчас: «Ястребы свободы Курдистана».

10) 17 декабря, Кайсери

Количество пострадавших: 13 — погибли, 50 — получили ранения.

Объект атаки: Автобус с военными.

Кого обвинили по горячим следам: Власти обвинили Рабочую партию Курдистана. Ответственность на себя никто не взял.

Кого обвиняют сейчас: Рабочая партия Курдистана.