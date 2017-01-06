Сказка без катарсиса

Молодежная сборная России в Монреале билась за награды чемпионата мира по хоккею. Она была достойна любых, даже золотых — не будучи фаворитом ни в полуфинале со сборной США, ни в матче за третье место со сборной Швеции. «Бронзу» выстрадали, но главным матчем стал предыдущий — с будущими чемпионами. В полуфинале для команды Валерия Брагина сошлось все плохое и все хорошее. Один из лучших мировых специалистов в молодежном хоккее до этого самым невероятным образом выигрывал все полуфинальные противостояния, в том числе и у сборной США. На этот раз его нынешняя сборная самым невероятным образом уступила, в качестве утешения оставив себе только матч за «бронзу». Ругать не за что. Подумать над тем, что случилось, нужно обязательно.

Той же ночью, оставившей хоккейную Россию без катарсиса, за океаном произошло невероятное — нападающего сборной США, 19-летнего Троя Терри, Национальная хоккейная лига признала первой звездой дня. При том что Терри не провел в НХЛ ни одной встречи — но зато реализовал все три послематчевых буллита в полуфинале со сборной России. В том числе последний, который и стал победным.

Все тут же вспомнили о четырех удачных попытках Ти Джея Оши в олимпийском Сочи, но то был пусть и выдающийся матч Россия — США, однако в рамках группового этапа. Сейчас же на кону был финал, пусть и молодежный. Впрочем, для Северной Америки мировой чемпионат 20-летних если и уступает по рейтингу популярности олимпийскому турниру, то немногим. А для нас турнир, укладывающийся в промежуток от Рождества до Рождества — время привычных чудес.

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Впрочем, от этой сборной России подвигов — наподобие последнего золотого феерического финала в американском Баффало-2011 — никто не ждал. Крепкая, но средняя команда. Две потенциальных звезды — нападающий уфимского «Салавата» Кирилл Капризов, и голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов. Очень тяжелое начало с двумя поражениями на групповом этапе от фаворитов — Канады и США. Строгая игра от обороны, с упором на дисциплину, волю и характер. Непривычно уверенный выход в полуфинал.

Который оказался фантастическим не только по накалу и драматизму, но и щедро сдобренным удивительным разгильдяйством. С игровыми ошибками понятно — те же необязательные нарушения со стороны россиян стали, скорее всего, следствием перенапряжения и усталости. А уже после того, как основное и дополнительное время завершилось ничьей, в серии послематчевых буллитов «отличились» все.

Чиновники Международной федерации хоккея не отследили ошибку авторов официального сайта чемпионата мира, забывших внести изменения в регламент. На майском конгрессе ИИХФ в Москве было решено, что в плей-офф послематчевая серия буллитов должна состоять из пяти раундов, а не из трех. Про это забыли и организаторы матча в Монреале, и канадские телевизионщики, и телекомментаторы «Матч ТВ» и, что хуже всего, добрая половина сборной России.

Позже Валерий Брагин скажет, что с новым регламентом все игроки были ознакомлены. Но после того, как Илья Самсонов не без изящества «съел» третьего подряд американского «пенальтиста», а его визави Тайлер Парсонс к тому моменту успел проиграть дуэль Денису Гурьянову, нашего голкипера кинулись поздравлять с победой. Судя по всему, хоккеистов «перемкнуло» из-за того, что прозвучала сирена, ошибочно известившая об окончании матча. Хозяева обмишурились, а нашим очень захотелось поверить в то, что все уже закончилось.

На пути российской сказки встал новый регламент, зато началась сказка в исполнении американских студентов. Мы ее им подарили.

Самсонова, который буллиты щелкает, как орешки уже и на взрослом уровне, после преждевременного празднования словно подменили.

Теперь уже не он «съедал», а его «съедали».

Трой Терри, у которого, по выражению главного тренера Билла Моцко, «в жилах не кровь, а лед», дважды сравнивал счет, а победную шайбу снова отправил «в домик» — может быть, лучшему вратарю чемпионата. Это не было лотереей, это было похоже на сеанс гипноза, завораживающий и шокирующий.

Героем матча должен был стать играющий за «Техас» Денис Гурьянов — автор дубля и двух реализованных буллитов, но им стал Трой Терри. Однако меньше чем через сутки именно Гурьянов в овертайме добыл трудовую и заслуженную «бронзу» для сборной России. «Бронзовая» шайба в точности напоминала ту, которая позволила перевести предыдущий матч в овертайм, но весила больше.

Подняться после полученного удара в полуфинале и найти в себе силы на последнем дыхании — это дорогого стоит. Матч за «бронзу» ничем не напоминал полуфинал, игрался исключительно на морально-волевых, чего как раз и не хватило более мастеровитым и организованным шведам.

Переоценивать третье место не стоит хотя бы потому, что эта сборная сама и создала, сама и упустила потрясающий шанс стать лучшей в мире.

А лучшей в монреальском «Белл Центре» к утру пятницы по московскому времени стала американская, потому что сказка не оставила ее и в финале — казалось бы, начисто проигранном хозяевам. Но сборная США дважды спасалась, уступая в две шайбы, а на буллитах в дело вступил — ну конечно же 20-й номер Трой Терри и его волшебная клюшка. Без волшебства здесь точно не обошлось, уж поверьте.