Феноменальный подъем

Умный в гору не пойдет — он побежит. Для Сергея Устюгова быть первым на вершине Альпе-де-Чермис означало не только выиграть престижнейшую многодневку «Тур де Ски», и не только получить 100 с лишним тысяч призовых в швейцарских франках, но и доказать всем, что русские могут побеждать и без допинга. Он — доказал.

Январский Устюгов удивил и даже ошеломил не только тех, кто следит за лыжными гонками вполглаза. Удивились соперники, эксперты, отечественные специалисты — все, кто был прекрасно осведомлен о возможностях талантливого, но долго не раскрывавшего всех своих возможностей сибиряка. Да, были победы на юниорских и молодежных чемпионатах мира, было пятое место на Олимпиаде в Сочи, была бронзовая медаль в эстафете на взрослом чемпионате мира, и третье место в общем зачете на «Тур де Ски» прошлого года. Но нынче он сделал то, чего не удавалось сделать даже суперзвездам в лице Петтера Нортуга, Дарио Колоньи и Мартина Сундбю.

24-летний уроженец Междуреченского (это Ханты-Мансийский автономный округ)

выиграл пять этапов «Тур де Ски» подряд, начиная с первого. Так не бывает, так не может быть ни при каких обстоятельствах

— разные дистанции, разные стили и места проведения. За 11 лет присутствия в спортивном мире жемчужины лыжного сезона находилось считанное число универсалов, способных равно противостоять специалистам спринта, дистанционщикам и мастерам «классики».

Это же «Тур де Ски» — супермарафон из восьми (в нынешнем сезоне — из семи) гонок, следующих друг за другом, как в велоспорте. С веломногодневками при всей их исключительности сравнить лыжный тур можно, но «Тур де Ски» не легче. Он требует соединения самых разных качеств и умений, лошадиной выносливости, и способности восстанавливаться в самые кратчайшие сроки. Провал на одной дистанции ничем не восполнить, отсидеться не получится, просто пройти «Тур» от начала до конца — уже свидетельство принадлежности к элите.

Устюгов потенциально к элите принадлежал не первый год, но довольно долго оставался в тени и сильной российской спринтерской когорты, и мощных дистанционщиков во главе с Александром Легковым. Первый тренер Сергея Устюгова Иван Брагин рассказывает, что до 15 лет его воспитанник вообще выбирал между лыжами и биатлоном, а первых успехов добился именно как спринтер. В олимпийском Сочи Устюгов был теневым фаворитом спринта, и лишь обидное падение в финале лишило его олимпийской награды. А в прошлом сезоне он уже считался одним из самых перспективных универсалов, что и доказала «бронза» на «Тур де Ски».

Нынче предстартовый расклад резко скорректировали последствия второй части доклада комиссии Ричарда Макларена.

Непосредственно перед стартом «Тур де Ски» Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований на неопределенный срок лидеров сборной России — олимпийского чемпиона и победителя «Тур де Ски» 2013 года Александра Легкова, а также Максима Вылегжанина и Евгения Белова. Кроме Устюгова соперничать с фаворитами оказалось некому, и он еще накануне старта заявил, что постарается выиграть.

Пикантности ситуации добавляло то, что в группу немецкого специалиста Маркуса Крамера Сергей Устюгов перешел лишь нынешней осенью. Крамер несколько лет неофициально руководил подготовкой Александра Легкова, с легкой руки которого немец теперь уже официально приступил к работе со сборной России. Но обеспечить за два-три месяца не просто рывок, а прямо-таки перерождение даже талантливого гонщика, не мог бы даже и волшебник. Видимо, час Устюгова настал как результат многих лет тяжелейшей работы, а Маркус Крамер сумел придать ей огранку и блеск.

Фото: РИА Новости

Началось все с предновогоднего победного спринта в швейцарском Валь-Мюстаире. Там же Устюгов выиграл 10-километровый масс-старт классикой, и там же в него мертвой хваткой вцепился двукратный победитель «Тур де Ски» Мартин Йонсгруд Сундбю, счастливо избежавший длительной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В немецком Оберстдорфе в следующих двух гонках по существу решалась судьба нынешней многодневки, и именно Сундбю дважды пытался сместить Устюгова с лидерской позиции.

Даже Маркус Крамер был уверен, что норвежцу в какой-то момент это удастся. В скиатлоне на 20-километровой дистанции Сундбю уступил всего 0,6 секунды, в гонке преследования россиянин до последнего чувствовал за спиной дыхание основного соперника, но в итоге «привез» тому полминуты с лишком. А уже в итальянском Толбахе Сергей Устюгов вовсе заставил ахнуть весь спортивный мир, выиграв индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем, и пятой подряд победой установив рекорд «Тур де Ски», который не скоро будет побит. Преимуществом над вторым призером, французом Морисом Монифика составило всего 0,4 секунды. Везет тому, кто везет, а Устюгов именно вез и вел и эту, может быть, самую сложную для него гонку. Впрочем, легких этапов на «Тур де Ски» не бывает.

Отдал Устюгов всего один этап, предпоследний — в итальянском Валь-ди-Фьемм. Но что значит «отдал»? Он финишировал вторым вслед за Мартином Сундбю, уступив тому всего ничего и упав после финиша без сил. Оставить преимущество критичным для преследователей помогли лидеру двое россиян — Андрей Ларьков и Александр Бессмертных, которые не дали разбежаться ни Мартину Сундбю, ни трехкратному победителю «Тур де Ски» Дарио Колонье.

И Сундбю, и Колонья — «горные короли», если это звание применимо к лыжам. Хотя к трехкилометровому подъему на Альп-де-Чермис подходит вполне, и отыграть 72 секунды у прежнего Устюгова рыжебородый норвежец, наверное, мог. Но на сей раз если у Сундбю и оставались надежды, то только до начала решающего подъема: лидер пусть и на автопилоте, но все же уходил к абсолютной победе. Позже Устюгов скажет, что состояние его в тот момент было таким, что словами не передать. Сундбю и десяти секунд не отыграл.

Это была если не великая, то очень большая победа. Ее даже трудно с чем-либо сравнить. Она, несомненно, вызовет вопросы и даже сомнения, о чем во время гонки говорил и будущий победитель: «Все считают, что если ты русский и хорошо катаешься, то, значит, тебя чем-то «накачали». Это не так!».

Глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер сказал, что его организация не имеет претензий к Сергею Устюгову. И на том спасибо. Должны же быть посреди всей этой допинговой и антидопинговой мути хоть какие-то островки спокойствия…

Что же касается того, не слишком ли рано Устюгов рванул, а до чемпионата мира в Лахти еще далеко, то рванул он тогда, когда надо. А на будущее загадывать ничего не будем. Не тот момент.