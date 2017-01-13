Последние капли «Дождя»

Украина запретила вещание телеканала «Дождь» за формальное нарушение законодательства — позитивное изображение представителей российских силовых ведомств. Этот скандал немедленно попытались использовать в своих целях именно те граждане, которые в течение трех лет до этого разжигали конфликт между нашими странами. Именно те, кто мечтает об уничтожении Украины, и об уничтожении «Дождя», и вообще всех форм жизни, отличающихся по своему экстерьеру от Проханова и Дугина, больше всех сейчас обеспокоены ситуацией со свободой слова в соседней стране.

«Дождь» не следовало запрещать — его работа на территории Украины определенно никак не противоречила украинским национальным интересам. Работающий из Москвы «Дождь», естественно, выполняет российские законы, показывает соответствующие карты (с Крымом в составе России) и иногда рассказывает о жизни российских силовиков. Но ни у кого из зрителей «Дождя» в Киеве, пожалуй, не было сомнений в том, что перед ними, во-первых, российский канал, а во-вторых, канал, занимавший последовательно антивоенную позицию.

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Для Украины объективно выгодно существование «Дождя», как и вообще существование всех российских сторонников мирного сосуществования и соблюдения международных договоренностей между странами. Российско-украинские культурные и образовательные проекты сейчас очень нужны — все-таки нам в любом случае и дальше придется быть соседями, к востоку от Харькова не начнется великий океан. Правда почти никто в обеих странах не знает, как можно такие проекты делать — слишком много взаимной ненависти было накоплено.

Трагедия нашего нынешнего положения заключается в том, что Россия в целом рассматривается украинцами как враждебная и агрессивная страна. Вопрос о том, хороший ли вы человек и какие у вас политические взгляды, уходят на второй план. Для этого тоже существуют объективные причины: россияне получили Крым и немного национального величия, но потеряли Украину. Стоит это признать — времени со старта наших геополитических успехов прошло уже довольно много, чтобы подводить какие-то итоги.

Есть три несложных факта. Первый: Украина отдельная, другая страна. Второй: эта страна в обозримом будущем никогда не будет ориентироваться на Москву при принятии политических решений. Третье: часть украинской территории не контролируется Киевом, а Украина считает себя воюющей державой и принимает соответствующие правила. Хватит этому удивляться — милой колониальной Украины, где вы так любили отдыхать летом, больше не будет. Из этих трех фактов и в частности вопроса о статусе Крыма следует, что выполнять одновременно российские и украинские законы и работать в обеих странах не получается. Нужно выбирать, как рисовать карты. И все это сделано отнюдь не руками украинцев.

История с запретом «Дождя» в Киеве еще может — будем надеяться на это — благополучно разрешится. Гораздо сложнее представить себе перспективы российско-украинских отношений в целом. Как мы будем жить в одной Восточной Европе вместе через 5 или через 10 лет, имея на руках Крым и опыт войны? Судя по всему, обратный путь к дружественному сосуществованию, если он вообще возможен, окажется долгим и сложным. Хорошо бы понимать это уже сейчас и не строить лишних иллюзий.

А еще хорошо бы всем борцам за свободу слова на Украине, сидящим на московских диванах, столь же активно бороться за это конституционное право внутри собственной страны. СМИ не должны закрываться ни на Украине, ни в России. Но пусть украинцы решают свои проблемы, а мы займемся своими. Это лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, в эпоху, когда геополитическое величие начинает нас понемногу отпускать.