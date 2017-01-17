«Россия — не место для мессианства»

Борьба с международным терроризмом, война в Сирии, взаимоотношения с соседями и крупнейшими партнерами стали главными темами прошедшей пресс-конференции в МИД России. Но куда большую реакцию вызвали рассказы Лаврова о провокациях в отношении российских дипломатов в США и о переодетых американских шпионах, участвовавших в митингах российской оппозиции.

Главное отличие России от Запада

Проблема терроризма пробрела системный характер, сетует Лавров, а все потому, что страны не могут сформировать «единый антитеррористический фронт» (эту формулировку ввел в лексикон президент Путин). А сделать это они не могут из-за желания «группы государств со своей системой ценностей» доминировать в мире. Далее Лавров разделил страны на «прагматические» (у которых хорошо понятый национальный интерес) и «мессианские» (которые насаждают свою систему ценностей в других странах по миру). Россия, по мысли главы МИД, естественно, — прагматическая страна, а Запад — группа стран мессианского толка.

«Принять эти новые, постхристианские западные ценности, включая вседозволенность, абсолютизацию либеральных подходов к жизни индивидуумов, я считаю, с человеческой точки зрения, неприлично, а с точки зрения профессиональных международников, это является колоссальной ошибкой», — откровенничал Лавров.

Министр вновь напомнил о том, как, что Запад спровоцировал «арабскую весну», а печальным следствием западной демократии стал «импорт миграции» и все сопутствующие этому проблемы.

Другое дело — Россия, где, говорит Лавров, государственным интересом является интерес внутренний — забота о благополучии своих граждан в условиях безопасности и устойчивого развития экономики.

«Здесь нет места для мессианства!» — предостерег глава МИД, заметив, что при этом страна открыта к партнерству «с позиции равноправия» со всеми, «кто готов учитывать взаимные интересы».

«Мы готовы работать и с США, и с НАТО. Но без импорта ценностей. Он себя уже дискредитировал», — заключил свое выступление Лавров.

Кстати, инцидент с сербским поездом в Косово, гонение на христиан, все это — «результат экспорта европейских ценностей».

Россия и США

При рассуждении о сотрудничестве России с новой администрацией США Лавров попросил «не впадать в крайности».

«Мы, конечно же, реалисты, мы следим, как новая администрация США готовится к вступлению в свои права. Только когда начнется практическая работа, будет понятно, как будут выстраиваться отношения с США и окружающим миром. Я специально говорю «с окружающим миром», поскольку у Трампа взгляд на него коренным образом отличается от его предшественников», — сказал министр.

Уходящая администрация Обамы «творит недостойные вещи», заявил Лавров. А Трамп, который «хочет сосредоточиться на безопасности для американцев», — это «ровно то, чем руководствуется Путин» в отношении россиян при определении основ внешней политики России.

Вербовка российских дипломатов: подкуп и парики

По словам Сергея Лаврова, МИД России периодически получает жалобы о том, что американским дипломатом «невыносимо работать в России», в том числе и потому, что здесь «за ними организуется слежка».

«Мы специально разбирались с этой ситуацией, она оказалась абсолютно противоположной. В десятки раз больше российские министерства, ведомства, парламентарии принимают посла США, чем американцы принимают посла РФ», — заявил Лавров.

Во время второго срока Обамы, такая «недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала».

Лавров вспомнил несколько случаев, в частности, эпизод с вербовкой сотрудника генерального консульства, который пришел к врачу забрать лекарство для Евгения Примакова. «Завербовать в этой ситуации, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость», — прокомментировал министр.

Он рассказал о том, что сотрудники американского посольства любят ездить на арендованных машинах, то есть на тех, у которых российские, а не дипломатические, номера.

А в апреле 2016 года прошлого года, по словам Лаврова, произошел «беспрецедентный случай», «на уровне второго человека в посольстве»: «Американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину в его отсутствие 10 тысяч долларов вместе с предложением о сотрудничестве… Деньги, если кто интересуется, были оприходованы в нашей бухгалтерии и сейчас работают на благо российского государства».

Министр Лавров рассказал о нескольких случаях с переодеванием сотрудников американской разведки и поделился деталями эпизода, когда переодетый дипломат «в парике и с накладными бровями», пытаясь проникнуть в здание посольства США, отказался предъявить охраннику удостоверение и ударил его. Был и случай с дипломатом-мужчиной, переодетым в женщину.

«Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами», — заключил глава МИД, не рассказав никаких подробностей и фактов такой активности граждан США.

Российские хакеры

Немецкий журналист спросил у Лаврова, как Россия может доказать, что не имеет отношения к хакерским атакам. «Доказывайте вы», — предложил ему Лавров в ответ.

Россия в Сирии

Есть надежда на то, что взаимодействие с новой администрацией США по сирийской теме «будет более эффективным», чем с администрацией Обамы.

Полевые командиры должны стать полноправными участниками переговорного процесса.

«До сих пор, я думаю, одной из проблем, по причине которой переговорный процесс буксовал, являлось то, что ООН приглашал только политических оппозиционеров — большинство из которых являются эмигрантами, живут в Европе, на Ближнем Востоке и других странах, но не в Сирии, — и какое-то количество внутрисирийских оппозиционеров. Но все (они, — ред.) — политические деятели. Чего не хватало в этих переговорах, так это участия тех, кто реально определяет ситуацию на земле. Называйте их вооруженные формирования, вооруженные группы оппозиции. Теперь, когда Россия и Турция выступили с инициативой вовлечь переговоров тех, кто противостоит друг другу с оружием в руках (…) мы, я думаю, сделали очень важный, качественный шаг вперед»

Россия и Украина

Будапештский меморандум обязывают Россию не применять против Украины ядерное оружие, разъяснил Лавров.

«Конечно же, в этом протоколе есть и политические обязательства уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость украинского государства, — и все это соответствует нашей позиции. Единственно, чего нет в Будапештском меморандуме, это обязанности России соглашаться с результатами антиконституционно, вооруженного, государственно переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и борьбу с русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русский в Крыму должен быть изгнан или уничтожен», — закрыл тему министр иностранных дел.

Россия и Китай

«С Китаем у нас, наверное, наилучшие взаимоотношения за всю историю существования наших стран».