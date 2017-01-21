Ничего сенсационного: просто Михаил Леонтьев указал журналистам их место

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении» — такой изысканный ответ на вопрос телеканала «Дождь», почему руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин ездит на автомобиле с мигалкой, дал пресс-секретарь и одновременно вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Скриншот с смской от Михаила Леонтьева журналисту «Дождя»

Собственно, ничего сенсационного не произошло. Просто Леонтьев (сам, между прочим, как бы журналист, до сих пор выступающий на Первом канале) со всей прямотой обозначил, где именно место российским журналистам, сующим свой длинный нос куда не надо.

Любопытно, что днем ранее в ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ с жаром обличали Украину, запретившую на своей территории вещание «Дождя», противопоставляя ей Россию, где, по мнению ведущего Андрея Норкина, этой свободы слова хоть тем самым местом (четко обозначенным Леонтьевым) ешь. Ну, в смысле, много ее, свободы, кто-нибудь будет с этим спорить? Поспорить вызвался журналист Александр Никонов, заявивший, что

со свободой слова в России швах. СМИ давно зачищены. «И кто же их зачистил?» — саркастически улыбаясь, спросил Норкин. «Да Вова Путин», — ответил Никонов, после чего Норкин немедленно объявил рекламу на канале НТВ

и резко, хотя и не кардинально сменил тему, сформулированную с тонким (почти леонтьевским) юмором и вкусом: «Здравствуй, Киев, Новый год».

Если маленький, но гордый «Дождь», который все кому не лень пытаются послать по указанному Леонтьевым адресу, ерепенится и упорно отказывается туда следовать, то «федералов» это место не только не смущает, но и, кажется, вполне устраивает: «Это же наша Родина, сынок». Им там тепло и уютно. И совсем как в бородатом анекдоте, оттуда сколько угодно можно кричать «Обама дурак», а все американские и западные СМИ, наоборот, купленные и выполняют чей-то заказ.

Вот и Ольга Скабеева в программе «60 минут», возмущаясь кампанией травли Дональда Трампа у него на родине, задалась вопросом: «Это хаотичный процесс или кем-то организованный?» А в качестве примера процитировала открытое письмо журналистов Белого дома избранному президенту США (позже выяснилось, что это письмо, опубликованное на сайте Columbia Journal Review, написал от имени пресс-пула журналист Кайл Поуп, прежде работавший в The Wall Street Journal, а ныне редактирующий газету факультета журналистики Колумбийского университета, что, впрочем, не отменяет ни его важности, ни его актуальности).

«Вы запрещаете новостным организациям писать о вас… Вы избегали прессы, когда была такая возможность, и нарушали принятые правила работы в пуле Белого дома и на пресс-конференциях… Вы можете устанавливать правила для общения с прессой, но и мы тоже можем устанавливать свои. В конце концов, эфирное время и место на полосах, на которые вы хотите повлиять, принадлежит нам. Мы, а не вы, решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей».

А далее по пунктам.

«Говорить журналистам, что они не получат доступ к чему-то, — не то поведение, которое мы предпочитаем, но это приятный вызов…

Мы верим, что есть объективная правда, и будем проверять вас. Если вы и ваши представители говорят или твиттят заведомую ложь, мы неоднократно заявим об этом…

Мы будем пристально следить за правительством…

Мы зададим себе еще более высокие стандарты, чем прежде. Мы должны вернуть себе доверие. И мы вернем его с помощью бесстрашной и точной репортерской работы, признания ошибок и следования максимально строгим этическим нормам, которые мы сами себе установим…

Мы теперь понимаем, что задача по освещению вашей работы требует, чтобы пресса работала вместе и помогала друг другу, когда это возможно…

Мы играем вдолгую. В лучшем случае вы останетесь на своей работе восемь лет. Мы своей занимаемся столько, сколько существует государство, и наша роль в этой великой демократии признавалась и подтверждалась не раз. Вы заставили нас вновь подумать о самых фундаментальных вопросах: кто мы такие и зачем мы здесь…

Счастливой инаугурации».

Это последнее пожелание Дональду Трампу ведущая «60 минут» сочла откровенной издевкой. Согласитесь, что, в сущности, и весь текст — сплошное издевательство и безобразие. Кто они такие, эти «писаки-бумагомараки», чтобы ставить свои условия избранному президенту?

Молиться на него, смотреть как на бога, восхищаться каждым его шагом, есть с руки (если он позволит) — вот задача настоящих журналистов, как ее понимают российские телевизионщики

Таких бы Трампу помощников, и вся эта возомнившая себя пупом земли снимающая и пишущая шатия-братия быстренько бы засунула свой язык в… ну да, именно туда, куда послал журналистов «Дождя» Леонтьев.

Участники ток-шоу «Места встречи» так и говорили: «Это письмо компрометирует американскую журналистику, это скорее люди с пониженной социальной ответственностью (дружный понимающий смех в студии), Трампу нужно будет перевоспитывать журналистов». А один из самых светлых умов современности политолог Сергей Марков прямо-таки «отлил в граните»: «Это не журналисты — это рабы крупных медийных корпораций, которые хотят сожрать Трампа».

Скабеева же с супругом Поповым в «60 минутах» дали заокеанским фрондерам мастер-класс на тему «Как создавать позитивный образ президента», выведя в эфир соседку Дональда Трампа по имени Елена Рыбак. Русская, да еще и родившаяся в Крыму барышня, как выразилась Ольга Скабеева, «живет под Дональдом Трампом» (то есть тремя этажами ниже 45-го президента США). «Знакомы ли вы с ним? Что вы про него скажете?» — спросила ведущая свою собеседницу. И та не поскупилась на добрые слова: «Последний раз он подвез меня на мой 63-й этаж на лифте. Он очень достойный человек. Прекрасный семьянин. Изумительная жена. Его десятилетний сын пропустил меня в лифте вперед». «А сейчас Дональд Трамп дома?» — с умильной улыбкой поинтересовалась Скабеева. «По-моему, дома», — подтвердила Елена Рыбак, неведомым науке способом разглядев свет в президентских окнах тремя этажами выше.

Ну ведь слабо американцам внести такую вот «человечинку» в образ своего президента? Учитесь у российских коллег — и будет вам счастье. А то, что место свое наши ребята знают и без Леонтьева, так они не гордые.