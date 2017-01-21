Президент Красного пояса

Сторонники и выборщики Трампа на его инаугурации, Вашингтон. Фото: EPA

Камиль Галеев историк

Самый высокий процент получателей продовольственной помощи (food stamps) в США зарегистрирован в округе Оусли, штат Кентукки — это 32% домохозяйств. Белые составляют 95,8% населения Оусли, территория находится на втором месте с конца в стране по медианному доходу. Округ традиционно голосует за республиканцев. В 2013 г. Хал Роджерс, уже много лет представляющий Оусли в Конгрессе, проголосовал за полную отмену продовольственных карточек. Трудно найти более яркую иллюстрацию к тезису Дэвида Харви о том, что

американские белые бедняки из националистических побуждений голосуют против собственных экономических интересов.

Достаточно посвятить несколько часов на ознакомление со статистикой, чтобы убедиться в том, что основная зона бедности и неблагополучия приходится именно на «красные» республиканские штаты. Они уступают «синим» демократическим по всем основным показателям: медианному доходу, уровню образования, продолжительности жизни, в них хуже статистика преступности в целом и убийств в частности. В них выше уровень религиозности — и одновременно — разводов, венерических заболеваний и подростковых беременностей. Наконец, именно континентальные красные штаты являются основными получателями федеральных трансферов, в то время как северо-восточные и тихоокеанские — это основные доноры бюджета.

Исключения, такие как Аляска или Северная Дакота, лишь подтверждают правило: среди «красных» штатов есть экономически благополучные, но их процветание держится на эксплуатации природных ресурсов. Все ключевые кластеры высокотехнологичных производств расположены в демократических регионах — и это не случайно.

Инновационные отрасли не только генерируют высокие прибыли, но и требуют затрат на инфраструктуру — прежде всего на образование: инновационные кластеры чаще всего складываются неподалеку от крупных университетских центров. Отсюда парадоксальная на первый взгляд ситуация, когда именно богатые штаты выступают с «социалистической» повесткой — за увеличение налогового бремени и масштабов перераспределения доходов: это вытекает из их экономической модели. Более примитивные экономики «красных» штатов — богатых (как Аляска) или нищих (как Западная Виргиния) — не требуют таких вложений, но и не генерируют такого количества позитивных экстерналий.

Между тем в мифологической картине мира, транслируемой республиканцами, все обстоит ровно наоборот.

Белых бедняков усиленно кормят иллюзиями: жителям дотационных штатов, получателям продуктовых карточек и вэлфера внушают, что это они — кормильцы страны, обкрадываемые жадными меньшинствами.

Обитателям криминальных гетто с весьма свободными сексуальными нравами рассказывают, что они — град на холме и нравственный столп общества.

Пожалуй, разрыв между иллюзиями консерваторов и реальностью очевиднее всего именно в области обсуждения сексуальности. Правые не видят необходимости ни в просвещении, ни в распространении контрацептивов (не говоря уже о включении их в обязательную медицинскую страховку), ограничиваясь пропагандой воздержания до брака. На выходе красные штаты получают ВИЧ-эпидемию и невиданную для развитых стран статистику подростковых беременностей.

Почему мы говорим именно о белых бедняках, если ситуация в черных гетто не лучше? Потому что у черных нет такого болезненного разрыва между реальным положением дел и уровнем притязаний. А значит, и не возникает необходимости в сложных механизмах психологической защиты и компенсаторных мифах. Если черные бедняки считают, что общество виновато в их бедности, потому что недостаточно интенсивно перераспределяет ресурсы в их пользу, то бедняки белые — всерьез считают себя донорами. Это, с одной стороны, сильно поднимает им самооценку, а с другой — позволяет идентифицировать свои интересы с интересами правящего класса, того самого 1% самых богатых жителей страны. Так складывается самый противоестественный политический альянс в новейшей истории США.

Социолог Имммануил Валлерстайн как-то заметил, что историческая трагедия латиноамериканских стран заключается в том, что во всех их гражданских войнах неизменно побеждал «Юг» (т.е. «Конфедерация»). Под «Югом» он имел в виду группы интересов, чье экономическое благополучие основано на эксплуатации природных ресурсов и экспорте сырья, а не на обрабатывающей промышленности, и чей краткосрочный интерес состоит в максимальной редукции экономики до присваивающей. Сложная инфраструктура и необходимое для ее обеспечения республиканское устройство воспринимаются ими в лучшем случае как блажь, если не ярмо на шее честного плантатора.

Проблема заключается в том, что краткосрочные интересы этого класса противоречат долгосрочным интересам страны — и его собственным: американский фермер богаче мексиканского вовсе не благодаря цвету своей кожи или протестантской этике, а из-за позитивных экстерналий, генерируемых умниками с океанского побережья. Сегодня в Соединенных Штатах взяли верх сторонники примитивизации, взяв реванш за поражение 1865 года. Будущее страны и мира зависит от того, в какой степени им удастся претворить в жизнь свою повестку.