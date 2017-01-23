Переговорное расстройство

Спецпредставитель ООН по Сирии де Мистура (в центре) и глава делегации повстанцев (справа). Фото: ТАСС

В понедельник в столице Казахстана начались переговоры между представителями воюющих в Сирии сторон, а также стран, так или иначе принимающих участие в военном конфликте. Подразумевается, что на этой встрече могут быть выработаны некоторые решения по прекращению огня в Сирии, которые 8 февраля можно будет закрепить на продолжающихся переговорах в Женеве, а затем применить на практике.

Сама Астана участвует в переговорах лишь как наблюдатель и «арендодатель» площадки для диалога. Правят бал Россия, Турция и Иран в лице спецпредставителя президента по вопросам сирийского урегулирования Александра Лаврентьева и двух заместителей министров иностранных дел соответственно. Сирию со стороны Башара Асада представляет постоянный представитель при ООН Башар Аль-Джафари, со стороны оппозиции — 15 делегаций, в том числе и тех, кто относится непосредственно к вооруженным структурам (что, впрочем, все равно меньшая часть оппозиции). США полноценную делегацию присылать не стали, ограничившись послом в Казахстане.

Официальные лица Казахстана, говоря о встрече в разных интервью, всячески подчеркивали ее значимость как для самой Сирии, так и для Казахстана. «Подчеркнуты усилия Астаны по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии и оказанию соответствующей помощи сирийскому народу. Казахстан и его Президент Нурсултан Назарбаев намерены и далее вносить свой посильный вклад в международные усилия по укреплению режима прекращения огня и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта», — распространяют местные СМИ заявление МИД Казахстана. На комплименты не скупились и представители других стран: правда, в основном, все они звучали до начала встречи.

Однако к концу первого дня переговоров по немногочисленным новостям из отеля Rixos и по скупым комментариям участников переговоров, становится окончательно ясно, что встреча носит несколько декларативный характер.

Заявления сторон не отличаются новизной. Дмитрий Песков в интервью BBC перед началом встречи в Астане сказал, что существует проблема: иранцы не хотят видеть в числе переговорщиков США, так что «ситуация сложная». На самом мероприятии представитель Башара Асада де-факто обвинил сирийских оппозиционеров в том, что они хотят сорвать мирный процесс. Ранее представитель сирийской оппозиции Мухаммед Аллющ заявил, что сирийское правительство и Иран хотят перетянуть на свою сторону Россию, которая, по мнению Аллюша, «сохраняет нейтралитет» по отношению к правительству Асада. А еще было заявление о том, что Турция поддерживает террористов — от того же представителя Асада.

В таких условиях сложно рассчитывать на какой-то конкретный результат, и вся интрига в конечном итоге сводится к тому, смогут ли противоборствующие стороны сказать что-то общее о необходимости прекращения огня в Сирии.

Пока же СМИ вынуждены развлекаться новостями о том, что у организаторов встречи возникли сложности с рассадкой гостей, многие из которых не хотели сидеть ни рядом, ни напротив друг друга, а также о том, что арабские журналисты устроили потасовку из-за помех в съемке. Более того, сирийские переговоры оказались неинтересны и казахстанскому обществу: на популярных информационных сайтах в топе просмотров находятся новости об успешно выступающем на конкурсе в Китае казахстанском певце.

Между тем, единственным, кто может оказаться в выигрыше от всего мероприятия, — сам Казахстан, чьи позиции на международной арене в качестве миротворца могут быть укреплены — особенно с учетом того, что Казахстан этого хочет. Но еще больше этого хочет сам Нурсултан Назарбаев, который постоянно пытается выступать в роли медиатора в разных глобальных конфликтах. Делает он это с переменным успехом: во время острой фазы конфликта между Россией и Украиной казахстанский президент много говорил о необходимости мирного диалога, однако там его роль была даже не вторичной (что, впрочем, совсем не его вина). Во время российско-турецкого конфликта именно Назарбаева называли ключевой фигурой, сумевшей наладить диалог между Путиным и Эрдоганом. Назарбаев принимал непосредственное участие в переговорах по иранской ядерной проблеме, а попытка сирийских переговоров была в Казахстане еще пару лет назад — но тогда она не закончилась ничем.

Если на встрече в Астане 23—24 января появится хотя бы капля надежды на прекращение огня, Казахстан и Назарбаев, несомненно, запишут себе это в плюс.

В Казахстане шутят, что это станет очередным поводом для того, чтобы выдвинуть президента страны на Нобелевскую премию мира (заполучить эту награду для президента его сторонники только официально пытались около десяти раз).

Но даже в случае полного провала переговоров Казахстан тоже внакладе не останется. «Наш вклад очень важен. В будущих учебниках истории международных отношений даже в случае неудачного исхода переговоров появится строчка об участии Астаны в процессе мирного урегулирования», — заявил корреспонденту «Новой» в эфире казахстанского радио «Азаттык» бывший дипломат Казбек Бейсебаев.

В конце концов, эти переговоры — попытка отвлечь казахстанцев от внутренних проблем. В стране продолжается недовольство по поводу введения временной регистрации для граждан страны, уезжающих из дома на 10 дней, а на западе страны две недели публично голодало 700 нефтяников, недовольных закрытием крупной профсоюзной организации. Нефтяников в итоге разогнали, а ее лидеров арестовали на два месяца по подозрению в уголовных преступлениях. В связи с этим у многих независимых комментаторов появился лишний повод напомнить, что Назарбаев пытается помирить власть и оппозицию в чужой стране, полностью уничтожив альтернативную точку зрения в своей республике.

Астана