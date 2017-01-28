«Это была русская операция влияния»

​​​​​​​Норвежские спецслужбы обвиняют российских коллег в информационной операции против Королевства. Столь громкое заявление сделано разведчиками скандинавской страны впервые.

Норвежская национальная телекомпания NRK опубликовала расследование журналиста Тормода Странда, посвященное якобы имевшему место давлению российской разведки на Нобелевский комитет. По версии издания, первой ласточкой стало появление летом 2015 года на российском новостном ресурсе «Спутник» письма, будто бы адресованного председателем Верховной рады Украины Владимиром Гройсманом в посольство США в Осло.

В письме, впоследствии названном и украинской, и американской сторонами фальшивкой, от имени Верховной рады дипломатов США в Осло просят оказать давление на Нобелевский комитет с тем, чтобы премия Мира была гарантировано присуждена Петру Порошенко. По версии автора фейкового письма, пока на стороне Порошенко два члена комитета, а этого явно недостаточно.

В комитете письмо назвали профессиональной фальшивкой. Внешне достоверное: фирменный бланк и подпись Гройсмана, весьма похожая на подлинник. Но вот с содержанием оказались нелады. Неведомый автор продемонстрировал полное незнание механизмов работы Нобелевского комитета, составив явно дилетантский текст.

Фальшивое письмо якобы от имени спекера Верховной Рады Украины

Добавлю, что официально Нобелевский комитет никогда не объявлял Порошенко номинантом на премию. Был ли он кандидатом, можно будет узнать только через 50 лет.

Тем бы дело и закончилось, если бы вскоре после появления вброса директору Нобелевского института Олаву Ньёлстаду не нанесли визит двое россиян. Они посетили офис на улице Генрика Ибсена 10 июня 2015 года, представившись сотрудниками дипмиссии РФ в Осло (один из них, по данным норвежских контрразведчиков, будто бы оказался кадровым офицером Службы внешней разведки).

Полуторачасовая беседа шла о том самом письме. Олав Ньёлстад спросил, понимают ли гости, что письмо — подделка? Те ответили отрицательно. Разговор Олав называет абсурдным, характер его был таков, что сразу после этого он обратился в PST — подразделение норвежской полиции, занимающееся разведкой и контрразведкой.

По «русскому» следу ведомство шло 18 месяцев, и сейчас озвучило предварительные итоги расследования.

Арне Кристиансен Хаугстойл, официальный представитель PST, заявил норвежским журналистам, что встреча в Нобелевском комитете была частью контролируемой операции России против Норвегии и Нобелевского комитета: «Это была операция влияния, — говорит Хаугстойл. — Ложные сообщения, поддельное письмо, которое отвечало интересам России и распространялось через пророссийские блоги и сайты, а затем внезапный визит русских. Важнейшая задача разведывательных служб, работающих на территории Норвегии, — влиять на лиц, принимающих решения, так, чтобы они принимали решения в пользу России. В этой ситуации цель состояла в том, чтобы гарантировать: Порошенко не станет кандидатом на получение Нобелевской премии мира, в противном случае Норвегия и Нобелевский институт подверглись бы дискредитации (со стороны России)».

PST впервые прямо обвиняет Россию в недружественных действиях разведки.

«Это русская информационная операция против Норвегии. Мы решили заявить об этом для повышения информированности общественности и политиков об этой угрозе. Это лучшая профилактика», — считает Хаугстойл. Также полицейский сообщил, что не исключает возможных хакерских атак из России.

На запрос норвежских журналистов российское посольство ответило письмом: «Нам представляется странным, что NRK тратит время и ресурсы на подобные сфабрикованные истории. В NRK должны понимать, что важной частью работы дипломатов любой страны является сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое. Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, проводятся именно для этого».

Торжественная церемония вручения нобелевской премии, 2016 год. Фото: EPA

Российские дипломаты обвинили норвежские спецслужбы в том, что разведчики делают громкие заявления, чтоб добиться увеличения финансирования и полномочий. «Бороться с мнимыми вызовами гораздо проще, чем с международным терроризмом», — подчеркивается в письме. Завершается оно фирменным стилистическим пассажем МИДа: «Попытки представить совершенно рутинную дипломатическую деятельность России разведывательной кажется параноидальными».

Серьезное внимание на активность России в интернете недавно обратили и финны.

Министр обороны Финляндии заявил о «русской информационной войне», которую ведут ударники «фабрики троллей».

Беспокойство финской стороны связано с опасением, что Россия попытается с помощью хакерских атак влиять на выборы в Западной Европе.

Главная цель, по мнению скандинавских политологов, — изменить расстановку сил в национальных парламентах, чтобы в дальнейшем добиться отмены западных санкций против РФ.