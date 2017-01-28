Игра в скрепы

Несколько лет назад протоиерей Всеволод Чаплин предложил ввести в России православный дресс-код и был поднят на смех. Чаплину напоминали, что у нас светская страна, а также иронизировали над многоконфессиональным костюмом российского гражданина, которому придется ходить в тюбетейке, кафтане и лаптях. С тех пор прошло не так много времени, но успела смениться политическая эпоха. Теперь авторитетные духовные деятели регулярно дают советы и предписания, посвященные самым разным аспектам жизни россиян, и никому уже, кажется, не смешно.

Вот несколько последних сюжетов. Патриарх Кирилл потребовал от финансовых властей запрета микрокредитов, мотивируя это, во-первых, тем, что их выдают ростовщики и мироеды, а во-вторых, в такой высокодуховной стране, как Индия, бедных поддерживает специальный банк с низкими процентами. Патриарху, скорее всего, никогда не приходилось занимать пять тысяч рублей до зарплаты, чтобы не голодать. Поэтому он несколько абстрактно рассуждает о том, что «людям часто не хватает 200 долларов, чтобы открыть свое дело». И предлагает этим самым людям дождаться появления банка в индийском стиле, а пока искать займы на черном рынке. Похоже, РПЦ претендует на статус самостоятельного финансового регулятора и считает себя компетентной для решения таких задач.

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Представитель РПЦ по работе с общественными организациями Дмитрий Рощин заявил, что акции «Бессмертный полк» пора прекратить «выезжать на одной Великой Отечественной» и пройтись, наконец, по улицам с портретами героев других российских войн — вроде Отечественной войны 1812 года и Первой мировой. Не ясно, включается ли в этот список битва на реке Калке или Гражданская, но определенно можно зафиксировать, что в РПЦ, во-первых, не понимают смысла этой гражданской акции, а во-вторых, вообще стараются подобрать все, что плохо лежит.

Сначала «Бессмертный полк» присвоило себе государство, а за ним очередь заняла церковь: теперь вместе они объяснят гражданами, как тем правильно помнить о прошлом.

Еще одна околорелигиозная дискуссия развернулась усилиями вроде бы светского президента Чечни Рамзана Кадырова. Последний публично отчитал министра образования Ольгу Васильеву за ее призыв к запрету хиджабов в государственных школах. Кадырова поддержал казанский муфтий, который тоже уверен, что религиозной атрибутике в школе самое место. Кадыров, как обычно, сделал заявление в Инстаграме, а муфтий Самигуллин и вовсе воспользовался для этого каналом в мессенджере Телеграм. Вряд ли Васильева найдет, что ответить этим продвинутым юзерам.

Одна проблема нашего религиозного ренессанса заключается, понятное дело, в том, что если православные и мусульмане всерьез начнут спорить, по чьим правилам им строить общество, ничем хорошим это не кончится. Пока верующие-активисты считают, что они единым фронтом выступают против безбожников и Запада, но работает только до тех пор, пока они не одержат окончательную победу.

Но есть и другая, более актуальная проблема. Когда российские власти решились легитимировать себя через духовные скрепы, божественный патриотизм и православных байкеров, это был тактический ход, направленный на укрепление власти конкретной группы лиц. Но когда такая игра в скрепы ведется довольно долго, заведующие духовностью начинают воспринимать себя всерьез и действовать автономно. В какой-то момент религиозные деятели начинают откровенно диктовать кремлевским кураторам собственную повестку.