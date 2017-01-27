Юлия Латынина: Если элитные дома и земля — Боговы, что же тогда кесарево?

В российских новостях все большее место занимает православная церковь и верующие.

В Санкт-Петербурге церкви передают Исаакиевский собор. «Все те граждане, которые подписывают петиции, называются «артель напрасный труд», — ​заявил по этому поводу вице-спикер Госдумы Петр Толстой. — ​Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник… Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви».

Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево», — ​заявил по телевидению благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, не уточнив, впрочем: если дорогая недвижимость является Боговой, что же тогда кесарево?

Всего Русской православной церкви в 2016 году было передано 133 объекта.

Ширится наступление веры и на других фронтах.

Верующая пенсионерка из поселка Боголюбово Владимирской области обратилась к патриарху Кириллу с просьбой не допустить открытия в поселке «растлительного» завода по производству презервативов. «Это кощунство, — ​заявила пенсионерка, — ​строить завод на таком святом месте, где сама Пресвятая Богородица явилась Андрею Боголюбскому».

Единомышленник пенсионерки, духовник общественного движения «За веру и Отечество» иеромонах Никон нашел еще один убедительный аргумент против: неподалеку от фабрики находится Свято-Боголюбский женский монастырь. Соседство духовного учреждения с «фабрикой по изготовлению изделий для плотских страстей» совершенно недопустимо.

Просьбам православной общественности вняли. Завод в Боголюбове, где нищета и безработица, построен не будет. Это полностью согласуется с позицией РПЦ, согласно которой лучшей защитой от ВИЧ является целомудрие и благочестие. Напомню, что Россия по итогам 2015 года стала страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире, обогнав даже африканские страны.

В Тюмени оскорбленные верующие потребовали отменить показ рок-оперы «Иисус Христос — ​суперзвезда». «Данная опера является, по сути, насмешкой и глумлением над христианством», — ​заявили они. Показ отменили. К оскорбленным тюменским верующим присоединились такие высокодуховные люди, как «Ночные Волки». Интересно, что в СССР знаменитая опера Эндрю Ллойда Вебера была, наоборот, запрещена за пропаганду религии.

Особое негодование верующих вызвал фильм «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающий о любви Николая II к Матильде Кшесинской. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила прокуратуру разобраться с фильмом, а на сайте change.org была создана петиция с требованием запрета кощунственного фильма. «В истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами», — ​утверждали авторы петиции. Интересно при этом, что фильма никто не видел и он еще не смонтирован. Верующих возмущает сам факт появления картины о святом православном мученике.

Знаете, чего мне не хватает в этих бесконечных: «отдать», «запретить», «проверить», «отменить»? Мне не хватает новостей о чем-либо, сделанном вот этими самыми верующими в том, что касается благотворительности, помощи и любви.

Верующие из Боголюбова требуют запретить презервативы, но я не слышала новости о том, что они устроили хоспис для бомжей. Бомжами у нас, как известно, занималась Доктор Лиза.

Верующие из Томска требуют запретить рок-оперу «Иисус Христос — ​суперзвезда», но мне не хватает новостей о том, что они лечат детей, больных раком. Лечат детей у нас Чулпан Хаматова и Антон Носик, вообще иудей.

Церковная благотворительность тоже как-то не впечатляет. Церковь благодаря щедрым дарам стала одним из богатейших собственников России. Однако на сайте patriarchia.ru соответствующий раздел начинается с обширного исторического экскурса о том, что «основы церковной благотворительности были заложены еще в первохристианские времена».

Рассказав о том, как князья Владимир Святославович и Ярослав Владимирович выделяли церкви материальные средства на заботу о людях, авторы раздела переходят к практике наших дней. Здесь их достижения выглядят более чем скромно.

На сайте сообщается, к примеру, о «значительной помощи Церкви заключенным». «В России более 700 исправительных колоний, 184 следственных изолятора, 13 тюрем, церковные помещения имеются в 100% указанных учреждений», — ​сообщает сайт. Простите, но какое отношение благотворительность имеет к наличию церкви при тюрьме? Это же просто прямое исполнение профессиональных обязанностей.

То же самое — ​больницы. Благотворительность в отношении них, по мысли авторов сайта, выражается в том, что «при больницах действуют храмы и часовни».

Про «благотворительную помощь наркозависимым и алкоголикам» сайт сообщает: «В каждой епархии существует соответствующий отдел, делается значительная работа». А поподробней?

Что касается помощи нуждающимся, сайт сообщает, что в каждой епархии действуют «от 2 до 5 благотворительных столовых». Откровенно говоря, когда видишь очередного пьяного монаха, сбившего людей на очередном «Лексусе», «благотворительные столовые» как-то не впечатляют.

Я, без сомнения, знаю, что в России существуют верующие, которые занимаются именно тем, что действительно называется благотворительностью. Я лично знаю женщину, которая вместе со своими сестрами во Христе в течение многих лет ухаживает в больницах вместо нянечек за больными. Они выносят за ними горшки, а в другое время пишут иконы. Это подвижнический, бесплатный, тяжелейший труд.

Но, странным образом, именно те, кто выносит горшки, не протестуют против презервативов, не требуют разобраться с «Матильдой» и не настаивают на передаче Богу все больших и больших объемов элитной недвижимости.

Возможно, наши власти удивляет, почему РПЦ не пользуется в обществе влиянием, пропорциональным предоставленными ей преимуществами, а требования расправы над «Матильдой» звучат не так грозно, как голоса иранских мулл.

Так вот, влияние любой общественной организации всегда пропорционально не тем деньгам, которыми она владеет, а тем, которые она раздает. Это очень хорошо знала средневековая церковь.

«Лексусы» и «Мерседесы» священников, отфотошопленные часы на руке патриарха — ​в сочетании с громкими протестами против презервативов никогда не сделают церковь влиятельной, сколько бы ни было передано ей недвижимости. Чем меньше Бог делится кесаревым, тем меньше в нем остается от Богова.