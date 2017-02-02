Безграничная зона

В среду вечером на российском официальном портале правовой информации появились приказы директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В приказах номер 801, 802 и 803 — по три пункта: установить пограничную зону (с длинным перечислением населенных пунктов, географических названий и координат), установить места и время для въезда и выезда и предупреждающие знаки, признать утратившими силу действующие приказы.

В каждом новом приказе говорится, что пограничные зоны устанавливаются для создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации. Прежде между Беларусью и Россией никаких пограничных зон не существовало. Как не существовало и самой границы. Так что новые приказы придают российско-белорусским отношениям дополнительный оттенок абсурда, как в известной пьесе Беккета. Там тоже все ждут Годо, сам факт существования которого весьма сомнителен.

То же и с новыми пограничными зонами. Главное условие для существования пограничной зоны — это существование самой границы, с пунктами пропуска, таможенного и паспортного контроля, колючей проволокой и пограничником Карацупой. Но ничего подобного между Россией и Беларусью нет. Пограничный столб был торжественно выкопан Александром Лукашенко и Виктором Черномырдиным в 1996 году. Проезд-проход свободные. Время от времени, правда, в моменты обострения братских отношений, то одна, то другая сторона вводит нечто вроде паспортного контроля на границе. Но это не пограничный контроль. Милицейский, полицейский — но никак не пограничный.

В самой Беларуси пограничные зоны существуют: в Гродненской области на границе с Польшей и Литвой, в Брестской — с Польшей и Украиной, в Гомельской — с Украиной и в Витебской — с Латвией и Литвой. Чтобы приехать в пограничную зону, иностранный гражданин должен получить специальный пропуск. В этой зоне действует особый режим, есть ограничения хозяйственной деятельности — например, торговли. Там запрещено хранить или везти больше пяти блоков сигарет. Там есть пограничные патрули и особый контроль.

Но на границе с Россией никаких пограничных зон, как и самой границы, нет. Потому в среду вечером официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил журналистам, что белорусскую пограничную службу никто ни о чем не уведомлял, и вообще на российском направлении подразделений пограничной службы нет.

Первым делом, конечно, напрашивается версия, будто новые пограничные зоны связаны с недавним указом Александра Лукашенко об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан сроком на пять дней через национальный аэропорт «Минск». Это касается граждан 80 государств, то есть почти полмира может теперь въехать в Беларусь без визы. И те же полмира за пять дней прекрасно успеют съездить в Россию без визы, если им это зачем-то нужно. Так что логично предположить, что это ответ на новую визовую политику Минска.

Но неувязочка в том, что указ о безвизовом въезде Александр Лукашенко подписал 9 января. А приказы ФСБ об установлении пограничных зон датированы 29 декабря прошлого года, просто их в Минюсте зарегистрировали лишь спустя месяц. Новогодний сюрприз от ФСБ — это традиция. Так что скорее можно было бы предположить, что указ Лукашенко — ответ на российские погранзоны. Правда, ФСБ ему не докладывает. Но и документ не секретный. И для его пересылки в Минск не нужно даже быть глубоко законспирированным белорусским шпионом в недрах ФСБ. Впрочем, никто уже не удивится, если вскоре появится громкое разоблачение с депортацией и обменом шпионами.

Не зря Александр Лукашенко недавно, комментируя собственный указ об отмене виз, сказал: «Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право». Но никаких «воя и воплей» в официальной реакции России не наблюдалось: разве что Дмитрий Песков сказал, что это внутреннее дело Беларуси. Так откуда вопли? Скорее всего, не из публичных комментариев. И как в действительности реагировал Кремль на безвизовый режим, никто не знает.

А еще никто не знает, где будут дислоцироваться подразделения Федеральной погранслужбы и как вообще будет работать пограничная зона в отсутствие границы. Это все равно что аэропорт без взлетно-посадочной полосы: теоретически существовать может, в реальности — никак.