Чем опасна Авдеевка

Самое мощное противостояние со времен Дебальцевского котла происходит у северо-западного города-спутника Донецка — Авдеевки. Несмотря на применение тяжелого вооружения, бои под Авдеевкой носят позиционный характер. Перестрелки между сторонами наблюдаются также вдоль всей линии соприкосновения. Но Авдеевский фронт остается самым напряженным из-за гуманитарных последствий. Спустя пять дней боев потери погибшими составляют около ста человек — мирных жителей и «людей с оружием».

К 2014 году в Авдеевке проживало около 35 тысяч человек. С началом войны население сократилось вдвое. При этом Авдеевский коксохимический комбинат, главная производственная сила города, не останавливался ни на один день.

Сегодняшняя Авдеевка — постоянная головная боль руководства пророссийской «ДНР». Авдеевка — наиболее укрепленный и мощный плацдарм украинской армии вблизи Донецка. От линии соприкосновения до центра миллионного города — всего около 10 километров. В зоне поражения украинской артиллерии находятся почти все бюрократические структуры «ДНР», а, к примеру, высокоточным орудием из Авдеевки можно поразить и 11-этажный главный офис самопровозглашенной республики (здание Донецкой обладминистрации).

Помимо этого, силы украинской армии простреливают с авдеевского плацдарма участок трассы Донецк — Горловка, делая невозможным прямое сообщение между двумя центрами сепаратистской республики.

После возобновления тяжелых боев в начале этой недели Авдеевка, как и северные районы Донецка, оказалась под плотным огнем тяжелой артиллерии.

Впервые за долгое время стороны применили «Грады» и тяжелую артиллерию калибром более 120 мм, запрещенную Минскими соглашениями.

Силы «ДНР» артобстрелами перебили ЛЭП, снабжающие Авдеевку электричеством с Кураховской ТЭЦ. От ответных ударов ВСУ пострадала Верхнекальмиусская фильтровальная станция, от которой питаются водой Донецк и Макеевка. Оба города, а также Авдеевка до сих пор остаются без воды. Выбирая своими целями объекты инфраструктуры, стороны, очевидно, желают ослабить тылы друг друга, но одновременно усугубляют и без того тяжелейшую гуманитарную обстановку в регионе. Например, с началом эскалации Авдеевка оказалась в ситуации энергетического коллапса. Город живет без света, воды и тепла.

Украинские танки. Вид из окна дома в Авдеевке. Фото: AP / ТАСС

Надо сказать, что коксохимический комбинат — стратегически важное предприятие для Авдеевки. Все энергетические и коммунальные системы города интегрированы в заводские циклы. Выработка тепла происходит именно на комбинате — завод производит коксовый газ, которым топят котельную. Впрочем, после обстрела территории Авдеевского коксохима вечером 30 января были перебиты основные ветки энергоснабжения завода (те самые ЛЭП), а все производство было остановлено, началась частичная консервация завода.

Сейчас комбинат способен поддерживать свои мощности лишь на 20% — при этом температура в домах города находится на уровне 5–10 градусов. Полная консервация комбината в условиях зимы, по словам его гендиректора Мусы Магомедова, невозможна — завод в таком случае не удастся запустить уже никогда.

Энергетический коллапс в Авдеевке ослабляет позиции ВСУ, базирующихся в городе. Одновременно с этим нарушается производственный цикл ведущих предприятий региона. Из-за остановки Авдеевского комбината может «встать» и крупнейший в Донбассе мариупольский металлургический завод имени Ильича, который работает на коксующемся угле. Оба предприятия являются основными налогоплательщиками и работодателями Донецкой области.

Помимо гуманитарных и хозяйственных последствий нынешняя эскалация снова поставила под сомнение выполнимость т.н. вторых Минских соглашений. За два года, прошедших после подписания мирного плана, стороны не реализовали ни одного «политического» пункта. А с началом боев под Авдеевкой нарушили и все обязательства по отказу от применения тяжелого вооружения. Кремль обвинил Украину в срыве мирного процесса и «попытке проверить новую администрацию Трампа на лояльность». В Киеве же, напротив, обвинили в эскалации Москву «с целью расшатать единую позицию Запада в отношении агрессора».

Павел Каныгин, «Новая»

Комментарий с места событий

Ольга Мусафирова собкор «Новой газеты», Украина

«Военные в моем вагоне едут на позиции»



— Я нахожусь в Константиновке и ожидаю людей, которые меня довезут до Авдеевки (58 км). В Константиновке ничего плохого и ничего хорошего не происходит. Тут нет ни боевых действий, ни обстрелов. Город похож на все остальные малые шахтерские города в Донбассе. Все, что я пока знаю об Авдеевке, — из интернета и телевизора. Там нет света, тепла и связи. Вода сегодня (2 февраля. — Ред.) была утром с 6 до 9. Никакой транспорт туда не ходит. Таксисты просят колоссальные суммы. До Авдеевки с меня попросили 150 долларов.

В поезде Киев — Константиновка было достаточно много военнослужащих. В моем вагоне человек десять. Едут на ротацию. Совершенно спокойно, без песен, без хождений, кто-то дремлет, кто-то смотрит новости в телефоне. Отсюда их забирают на позиции. Гражданские выходили в основном в Краматорске и в Славянске. До Константиновки доехали считанные единицы.