Ситуация в Авдеевке и пригородах. Передают спецкоры «Новой». Обновляется
Ночные обстрелы, данные о погибших и раненых, гуманитарная обстановка
Фото: ТАСС
Ирина ГордиенкоПавел Каныгин«Новая газета»
Под Авдеевкой, спутником Донецка, по Минским соглашениям оказавшемся под контролем Украины, продолжаются серьезные бои. Уже пять суток перестрелки продолжаются вдоль всей линии разграничения между самопровозглашенной ДНР и Украиной, погибло больше ста человек. 30 января обстрелу подвергся градообразующий авдеевский коксохим. Снаряды попали в линии ЛЭП, снабжающие Авдеевку электричеством, при пятнадцатиградусном морозе город остался без света и тепла. Корреспонденты «Новой» передают последние новости из Авдеевки.
Даниил Безсонов, начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР:
— Только за эту ночь под огнем оказалось 28 населенных пунктов ДНР. Количество разрушенных домов мы подсчитываем до сих пор. С 29 января и до вчерашнего дня их было 40, теперь их гораздо больше. За эту ночь, по предварительным данным, погибло двое мирных жителей, ранено больше 15-ти. Точных данных у нас пока нет, люди еще продолжают обращаться в больницы. Всего за эти дни погибли около 10, ранено больше 20-ти.
Сейчас я еду с Киевского района Донецка. Ночью Киевский проспект и улица Артема подверглись ударам реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». По характеру разрушений понятно, что удары наносились как минимум с двух позиций. Били с Авдеевки и с Песок (города под контролем ВСУ Украины — Е.Р.) , установок «Града» и там, и там было несколько. Стреляли практически по центру города. Я был там, где Киевский район Донецка присоединяется к центральному Ворошиловскому.
Повреждено очень много жилых домов, девятиэтажек. На Киевском проспекте дом 5 снаряд «Града» залетел прямо в квартиру, взорвался внутри. Рядом на детскую площадку прилетел снаряд калибра 152 мм. Естественно, никаких военных объектов посреди города нет. Да и чтобы накрыть огнем какой-то военный объект, нужно использовать более точные артиллерийские системы.
Этой ночью «Градом» накрыли жилой район. Тупо бьют по людям. Обстреливают практически всю территорию ДНР, всю, куда могут добить. Коминтерново (поселок в Донецкой области, находится в буферной зоне, но фактически под контролем ДНР — Е.Р.) почти стерт с лица земли. Жители говорили нам, что с 29 января и до вчерашнего дня разрушили его больше, чем за все время конфликта. Сами они бьют с Авдеевского коксохима (завод, который был обстрелян 29 января — Е.Р.) У нас есть сведения от жителей Авдеевки, что ВСУ стреляет из города, ночью через город заводит технику на промзону. Нет, мы Коксохим не обстреливали. Когда Украина говорит, что мы обстреливаем Авдеевку — это полная чушь. Зачем нам бить по мирным объектам. У нас служит много ребят из Авдеевки. Те, кто знают ту местность — лучше работают. По своему дому они бить не будет.
Записала Елена Рачева
Маси Наем, бывший военнослужащий, офицер 122 батальона ВСУ, базировавшегося в Авдеевке:
— Авдеевка после обстрела. Жители Авдеевки все так же спокойно ходят по улицам; идут в основном в сторону гуманитарной помощи (стадион). Автомобиль скорой, водитель который погиб сегодня ночью, стоит прямо на стадионе (пункт гуманитарной помощи в Авдеевке — П.К.), кабина все еще в крови (ранее сообщалось, что водитель санитарный службы был тяжело ранен, позже пришло сообщение о его смерти — П.К.).
Жители домов в Авдеевке, которые были обстреляны, убирают осколки и мусор после обстрелов. Аварийная служба газа заваривает трубу, которую пробило осколком. Ночью смогли вызвать скорую женщине, которую ранило в голову осколком стекла — спасибо экипажу ASAP, они приехали быстрее, чем скорая в Киеве. Вообще весь характер обстрела — запугивающий. Били в дорогу рядом с «девятиной» (девятиэтажный жилой дом на ул Воробьева, 15, где развернут в том числе пункт медиков — П.К.) и четко в школу [№2], где раздают гуманитарку. Школа стоит лицом к Донецку.
Если бы у противника была цель уничтожить гуманитарные склады — они бы это осуществили множественными точечными ударами. А так они сделали по несколько ударов, попав в жилые дома. Получается, что «ДНР» хотят просто запугать местных жителей. При этом вся Украина помогает местным, здесь, в Авдеевке, есть почти все: и вода и еда, люди по два-три раза приезжают в день за гуманитаркой. Есть где погреться и что поесть — да условия, конечно, как у военных, но жить можно.
Мы пытаемся сделать все, чтоб местные не чувствовали ту гуманитарную катастрофу, которую пытается им создать Россия и «ДНР». Но страшнее всего за военных. Они уже которую ночь под постоянным огнем.
Записал Павел Каныгин
Ночной обстрел 2 февраля: погибшие и раненые
Вечером 2 февраля во время попадания снаряда с территории «ДНР» в пункт обогрева и выдачи гуманитарной помощи в центре Авдеевки погибла женщина и ранен в лицо британский фотожурналист, работавший для Financial Times и The New Yorker. Информацию подтвердил губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Позже стало известно имя фрилансера — Кристофер Нунн.
В своем твиттере британец сообщил «Я жив».
I am alive— Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 3 февраля 2017 г.
Волонтеры, работавшие на месте обстрела, эвакуировали раненого в больницу города Днепропетровска.
Сообщается, что Нунн лишился одного глаза.
Пункты обогрева были созданы в Авдеевке украинскими властями после отключения в городе тепла и света. Отключение произошло из-за обстрела ЛЭП, снабжающих город электричеством. В пунктах обогрева также работают полевые кухни, где местные могут получить горячую еду.
Павел Каныгин
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14:00 мск. Врачи сообщают, что состояние фотографа стабильное, он уже в обычной палате. Ранение в глаз получил осколком стекла. Второй глаз невредим.
Обстрелы по всей линии разграничения
«Полтора часа назад был обстрелян пригород Мариуполя. Тяжелая ситуация сохраняется не только в районе Авдеевке, но и по всей линии разграничения», — сообщил корреспонденту «Новой» Ирине Гордиенко заместитель губернатора Донецкой области по гуманитарным вопросам Игорь Стокоз.
По информации, полученной «Новой» в администрации, сегодня из Авдеевки были эвакуированы 30 человек, среди которых 17 детей. Они размещены в пунктах приема беженцев в Святогорске. 1 февраля в Святогорск, Урзуф, Покровск, Белецк был доставлен 181 человек, в основном дети, инвалиды, пожилые люди.
Украинские власти: гуманитарная ситуация в Донецкой области — «спокойная»
Сейчас центральный штаб, координирующий в том числе и гуманитарную работу, находится в Авдеевке. Возглавляет его Павел Жебривский, губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Донецкой области. По словам Стокоза, массовой эвакуации, тем не менее, не проводится — проводится «частичная». Людям было объявлено, что все они могут позвонить в специально организованный колл-центр и запросить эвакуацию в другие города области, удаленные от района боестолкновений. Администрация Донецкой области провела ревизию санаторно-курортных учреждений, а также школьных спортзалов. «Это сделано на случай, если ситуация будет усугубляться. Сейчас мы не можем прогнозировать ее развитие», — подчеркнул Стокоз.
Власти Донецкой области говорят о том, что гуманитарная ситуация в Адвеевке спокойная.
«Тревожные новости консолидировали всю страну, активно работают волонтеры». Сегодня в школах Авдеевки был учебный день, дети пошли на уроки. Самые тяжелые ночные обстрелы были зафиксированы в Марьинке, там разрушена ЛЭП, отдельные районы города остались без электричества.
Ирина Гордиенко, Краматорск