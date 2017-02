Ситуация в Авдеевке и пригородах. Передают спецкоры «Новой». Обновляется

Под Авдеевкой, спутником Донецка, по Минским соглашениям оказавшемся под контролем Украины, продолжаются серьезные бои. Уже пять суток перестрелки продолжаются вдоль всей линии разграничения между самопровозглашенной ДНР и Украиной, погибло больше ста человек. 30 января обстрелу подвергся градообразующий авдеевский коксохим. Снаряды попали в линии ЛЭП, снабжающие Авдеевку электричеством, при пятнадцатиградусном морозе город остался без света и тепла. Корреспонденты «Новой» передают последние новости из Авдеевки.

Даниил Безсонов, начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР:

— Только за эту ночь под огнем оказалось 28 населенных пунктов ДНР. Количество разрушенных домов мы подсчитываем до сих пор. С 29 января и до вчерашнего дня их было 40, теперь их гораздо больше. За эту ночь, по предварительным данным, погибло двое мирных жителей, ранено больше 15-ти. Точных данных у нас пока нет, люди еще продолжают обращаться в больницы. Всего за эти дни погибли около 10, ранено больше 20-ти.

Сейчас я еду с Киевского района Донецка. Ночью Киевский проспект и улица Артема подверглись ударам реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». По характеру разрушений понятно, что удары наносились как минимум с двух позиций. Били с Авдеевки и с Песок (города под контролем ВСУ Украины — Е.Р.) , установок «Града» и там, и там было несколько. Стреляли практически по центру города. Я был там, где Киевский район Донецка присоединяется к центральному Ворошиловскому.

Повреждено очень много жилых домов, девятиэтажек. На Киевском проспекте дом 5 снаряд «Града» залетел прямо в квартиру, взорвался внутри. Рядом на детскую площадку прилетел снаряд калибра 152 мм. Естественно, никаких военных объектов посреди города нет. Да и чтобы накрыть огнем какой-то военный объект, нужно использовать более точные артиллерийские системы.

Этой ночью «Градом» накрыли жилой район. Тупо бьют по людям. Обстреливают практически всю территорию ДНР, всю, куда могут добить. Коминтерново (поселок в Донецкой области, находится в буферной зоне, но фактически под контролем ДНР — Е.Р.) почти стерт с лица земли. Жители говорили нам, что с 29 января и до вчерашнего дня разрушили его больше, чем за все время конфликта. Сами они бьют с Авдеевского коксохима (завод, который был обстрелян 29 января — Е.Р.) У нас есть сведения от жителей Авдеевки, что ВСУ стреляет из города, ночью через город заводит технику на промзону. Нет, мы Коксохим не обстреливали. Когда Украина говорит, что мы обстреливаем Авдеевку — это полная чушь. Зачем нам бить по мирным объектам. У нас служит много ребят из Авдеевки. Те, кто знают ту местность — лучше работают. По своему дому они бить не будет.

Записала Елена Рачева

Маси Наем, бывший военнослужащий, офицер 122 батальона ВСУ, базировавшегося в Авдеевке:

— Авдеевка после обстрела. Жители Авдеевки все так же спокойно ходят по улицам; идут в основном в сторону гуманитарной помощи (стадион). Автомобиль скорой, водитель который погиб сегодня ночью, стоит прямо на стадионе (пункт гуманитарной помощи в Авдеевке — П.К.), кабина все еще в крови (ранее сообщалось, что водитель санитарный службы был тяжело ранен, позже пришло сообщение о его смерти — П.К.).

Жители домов в Авдеевке, которые были обстреляны, убирают осколки и мусор после обстрелов. Аварийная служба газа заваривает трубу, которую пробило осколком. Ночью смогли вызвать скорую женщине, которую ранило в голову осколком стекла — спасибо экипажу ASAP, они приехали быстрее, чем скорая в Киеве. Вообще весь характер обстрела — запугивающий. Били в дорогу рядом с «девятиной» (девятиэтажный жилой дом на ул Воробьева, 15, где развернут в том числе пункт медиков — П.К.) и четко в школу [№2], где раздают гуманитарку. Школа стоит лицом к Донецку.

Если бы у противника была цель уничтожить гуманитарные склады — они бы это осуществили множественными точечными ударами. А так они сделали по несколько ударов, попав в жилые дома. Получается, что «ДНР» хотят просто запугать местных жителей. При этом вся Украина помогает местным, здесь, в Авдеевке, есть почти все: и вода и еда, люди по два-три раза приезжают в день за гуманитаркой. Есть где погреться и что поесть — да условия, конечно, как у военных, но жить можно.

Мы пытаемся сделать все, чтоб местные не чувствовали ту гуманитарную катастрофу, которую пытается им создать Россия и «ДНР». Но страшнее всего за военных. Они уже которую ночь под постоянным огнем.

Записал Павел Каныгин

Ночной обстрел 2 февраля: погибшие и раненые

Вечером 2 февраля во время попадания снаряда с территории «ДНР» в пункт обогрева и выдачи гуманитарной помощи в центре Авдеевки погибла женщина и ранен в лицо британский фотожурналист, работавший для Financial Times и The New Yorker. Информацию подтвердил губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Позже стало известно имя фрилансера — Кристофер Нунн.

В своем твиттере британец сообщил «Я жив».

I am alive — Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 3 февраля 2017 г.

Волонтеры, работавшие на месте обстрела, эвакуировали раненого в больницу города Днепропетровска.

Сообщается, что Нунн лишился одного глаза.

Пункты обогрева были созданы в Авдеевке украинскими властями после отключения в городе тепла и света. Отключение произошло из-за обстрела ЛЭП, снабжающих город электричеством. В пунктах обогрева также работают полевые кухни, где местные могут получить горячую еду.

Павел Каныгин

обновлено 14:00 мск. Врачи сообщают, что состояние фотографа стабильное, он уже в обычной палате. Ранение в глаз получил осколком стекла. Второй глаз невредим.

Обстрелы по всей линии разграничения

«Полтора часа назад был обстрелян пригород Мариуполя. Тяжелая ситуация сохраняется не только в районе Авдеевке, но и по всей линии разграничения», — сообщил корреспонденту «Новой» Ирине Гордиенко заместитель губернатора Донецкой области по гуманитарным вопросам Игорь Стокоз.

По информации, полученной «Новой» в администрации, сегодня из Авдеевки были эвакуированы 30 человек, среди которых 17 детей. Они размещены в пунктах приема беженцев в Святогорске. 1 февраля в Святогорск, Урзуф, Покровск, Белецк был доставлен 181 человек, в основном дети, инвалиды, пожилые люди.

Украинские власти: гуманитарная ситуация в Донецкой области — «спокойная»

Фото: ТАСС

Сейчас центральный штаб, координирующий в том числе и гуманитарную работу, находится в Авдеевке. Возглавляет его Павел Жебривский, губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Донецкой области. По словам Стокоза, массовой эвакуации, тем не менее, не проводится — проводится «частичная». Людям было объявлено, что все они могут позвонить в специально организованный колл-центр и запросить эвакуацию в другие города области, удаленные от района боестолкновений. Администрация Донецкой области провела ревизию санаторно-курортных учреждений, а также школьных спортзалов. «Это сделано на случай, если ситуация будет усугубляться. Сейчас мы не можем прогнозировать ее развитие», — подчеркнул Стокоз.

Власти Донецкой области говорят о том, что гуманитарная ситуация в Адвеевке спокойная.

«Тревожные новости консолидировали всю страну, активно работают волонтеры». Сегодня в школах Авдеевки был учебный день, дети пошли на уроки. Самые тяжелые ночные обстрелы были зафиксированы в Марьинке, там разрушена ЛЭП, отдельные районы города остались без электричества.

Ирина Гордиенко, Краматорск