«Серая зона» Украины: как сохранить работу и барабанные перепонки. Специальный репортаж Ирины Гордиенко

У въезда в город Святогорск, в 140 километрах к северу от Донецка, стоит плотный мужчина в идеально отутюженном костюме, в лиловой рубашке. Это Юрий Балаболко, директор Центра социальной защиты Донецкой области (той ее части, что под контролем Киева). Все последние дни он встречает автобусы с эвакуированными из Авдеевки.

Он рассказывает про свою рутинную, беспрерывную работу с горем:

— Пенсионеров мы отправляем в военный госпиталь, родителей с детьми в пансионат «Жемчужина Донбасса», детишек без сопровождения распределяем по школам-интернатам в соответствии с возрастом. За три дня это уже шестой автобус.

Автобусы из Авдеевки

Сразу после возобновления конфликта донецкие власти объявили «частичную эвакуацию» из зон, попавших под обстрелы: «Всем, кто хочет уехать, либо же отправить своих детей в более безопасные районы, мы гарантируем временную крышу над головой и питание, а детям — учебу в школах», — говорит Балаболко.

В одной только Авдеевке сейчас живут около 20 тысяч человек. Для людей из «горячих» населенных пунктов подготовили санатории, дома отдыха, даже спортзалы школ. «Это сделано на случай, если ситуация будет усугубляться. Сейчас мы не можем прогнозировать ее развитие», — подчеркивают донецкие власти. Так, со слов замгубернатора Донецкой области Игоря Стокоза, в пятницу со стороны «ДНР» были обстреляны пригороды Мариуполя.

Начиная с воскресенья, только в Святогорске приняли около двухсот человек, половина из которых — дети без сопровождения родителей.

Святогорск — городок на границе трех областей Донецкой, Харьковской и Луганской — стоит на реке Северский Донец. Святогорский район — курортный. Пансионаты круглогодичные, с полным циклом, там ребенок может жить, ходить в школу и в то же время получать оздоровительные процедуры. Теперь сюда эвакуируют детей из прифронтовой зоны.

Хотя в первую очередь таким детям нужен все же не целебный воздух.

— Привет, я Настя, — деловито и громко тараторит девчушка 8 лет, обращаясь к добродушному седовласому мужчине. — Значит так, меня, мою сестренку и нашу подругу Катю чур поселить вместе. А еще я игру с собой захватила, чтобы не скучно было, пошли, покажу!

Настя — беженка или как ту называют «внутренняя переселенка», маленькая девочка, которую родители отправили подальше от войны. Добродушный мужчина — Георгий Полух — директор реабилитационной школы-интерната для детишек с повышенным риском легочных заболеваний.

— Конечно, конечно, Настена, как скажешь, — улыбается ей Полух. — Вечером будет рыдать громче всех, — говорит он мне вполголоса, такие шебутные детишки всегда стараются внешним шумом заглушить то, что внутри.

Мария учиться в одиннадцатом классе. Девочка с мальчуковой стрижкой и прямой спиной. Она гордо протягивает недавно полученный паспорт директору школы, куда ее распределили:

— Я сама захотела уехать. У меня скоро экзамены, а без тепла, а главное без света, я не смогу толком готовиться к поступлению в университет. Хочу поступать во Львов на историка, потом в науку пойду. Я трезво оцениваю свои шансы: они невелики. Нет связей, да и денег не особо, но все же попытаться, полагаю, стоит, — сообщает она, поправляю тонкую металлическую оправу своих очков.

В Авдеевке у Маши осталась мама, три кота и квартира, в которой все они жили. Маша только по виду совсем еще девчонка. Жизнь на передовой уже давно выдала ей аттестат зрелости.

Линия разграничения между самопровозглашенными «ДНР», «ЛНР» и остальной частью Украины тянется на 400 километров, условные 5—10 километров в обе стороны от этой линии считаются «серой зоной» — так называемой «нулевкой». В эту «серую зону» попадают жилые кварталы и целые районы городов и станиц (как, например, в той же Авдеевке или станице Луганская), делая жителей заложниками войны.

Группировка ВСУ недалеко от Авдеевки. Фото: Reuters

Все жители вдоль территории разграничения обучены не закрывать уши во время обстрелов, а наоборот открывать рот — чтобы сохранить перепонки. За эти годы смерть здесь незаметно, капля за каплей, примешалась к жизни, став уже от нее неотделимой.

— Нет, обстрелов не боюсь, — хладнокровно рассказывает мне Маша о жизни своей семьи на войне. — Вы думаете, это только сейчас началось? Сейчас просто стало громче, а так у нас каждую ночь стреляли все это время. У нас даже коты стали боевыми, уже не обращают на это внимания. Жаль, что мама не смогла со мной поехать, но я ее понимаю. Она не может оставить работу. А это очень важно: кто-то же должен будет мне помогать во время учебы. Потеряет эту работу, другой не найдет.

Работа — вообще главная причина, по которой люди не хотят уезжать из районов, где идут бои.

Потерять работу — страшнее, чем быстро умереть под обстрелом.

Многие донецкие предприятия (как, например, коксохимический комбинат в Авдеевке) всю войну ни на день не прекращали свою работу.

А еще сложно уговорить упрямых стариков уехать из-под обстрелов: «бо лучше дома загинуть».

Нацгвардия Украины распределяет гуманитарную помощь в Авдеевке. Фото: Reuters

Между тем Игорь Стокоз, замгубернатора Донецкой области по гуманитарным вопросам, заверил меня, что в течение недели после обострения конфликта на линии разграничения в районе Авдеевки украинским властям удалось грамотно организовать поступление и распределение помощи всем нуждающимся, и гуманитарной катастрофы в городе нет. По его словам, в пятницу в Краматорске (пока Донецк занят силами «ДНР», Краматорск стал фактической столицей Донецкой области Украины), на территории машиностроительного был организован логистический центр, куда со всей страны стекается гуманитарная помощь для Авдеевки и близлежащих городов на линии соприкосновения (например, Марьинки и Мариуполя, окраинные районы которых также подверглись обстрелам тяжелой артиллерией в последние дни). Оттуда помощь распределяется по пострадавшим районам.

Краматорск—Святогорск, Украина

«Весь Донецк содрогнулся»

Как обострение конфликта переживают люди на территории, подконтрольной «ДНР»



Жилая квартира. Последствия обстрела Донецка. Фото: РИА Новости

С самого начала конфликта в Донбассе «Новая газета» рассказывает о войне глазами наших спецкоров. Но после провокаций и захвата наших журналистов Захарченко и его администрация лишила наших корреспондентов возможности работать на территории, подконтрольной «ДНР». Поэтому мы публикуем телефонные сообщения о событиях в Донецке (полученные от местных жителей), которые пока не можем проверить.

Татьяна живет в Петровском районе Донецка. Прямо за линией разграничения, проходящей неподалеку, располагается Марьинка, которую контролируют ВСУ. Татьяна рассказывает о том, как эти дни пережил Донецк:

«С 29 января усилились обстрелы города со стороны Марьинки. Началось все с Куйбышевского и Киевского районов (в Петровском на удивление было относительно спокойно). С каждым днем все интенсивнее и интенсивнее. Шумел весь город, слышно было везде! 1, 2 и 3 февраля трясло центр, были прилеты по городу (причем в разных местах). Не знаешь, куда в следующий раз ударят. Почти сутки сидели без воды, а Киевский район еще и без света и отопления остался. Люди напуганы, все в поникшем настроении, лишний раз стараются не выходить на улицу. Улицы опустели, транспорт тоже. В школах Киевского, Куйбышевского, Петровского и Кировского района введена заочная форма обучения — детки сидят дома. В ночь с 3-го на 4-е обстрелы Донецка прекратились. Спали этой ночью спокойно.

Магазины и все заведения работают. Все коммунальные службы и транспорт — в штатном режиме! Когда не было воды, по городу развозили техническую воду. Все аварии очень быстро ликвидируют. Военную технику лично я не видела, и ни от кого из знакомых такой информации не слышала».

«Все эти дни нас поливала артиллерия, — рассказывает Олег, житель Буденновского района Донецка (район располагается вблизи Макеевки, контролируемой ВСУ. — И. Г.), — город буквально содрогался. Мы не знаем, чем стреляли, но чем-то дальнобойным. И это был не «Град», к звукам «Града» мы давно привыкли, здесь было же что-то более мощное. По городу ходят слухи, что та сторона начнет стрелять по нам так называемой точкой «У». Это страшно.

Мы в семье собрали сумки с вещами первой необходимости и продуктами, готовы в любой момент спуститься в подвалы, если обстрелы усилятся. Неделю моя дочь не ходила в школу. Сидела у себя в комнате и включала музыку на полную громкость, пыталась заглушить звуки бомбежки. 2 февраля около 10 вечера недалеко от нас накрыло район мотеля, было огромное зарево, потом загорелась автозаправочная станция. Взрыв был такой мощности, что докатился до близлежащей Макеевки и Харцизска, почти весь Донецк содрогнулся, много где повыбивало стекла».

Коммунальные службы за работой. Донецк после обстрела. Фото: РИА Новости

Людмила, жительница Ворошиловского района Донецка: «В последние дни в городе очень сильно обстреливаются жилые кварталы. В 14-м году меня лично в городе не было, я приехала в начале 15-го. Нынешние обстрелы не так сильны, как было в феврале 2015 года, но второе место на моей личной памяти по ужасу и страху эти обстрелы занимают точно.

Я нахожусь в центре. Тут хорошо слышны взрывы, но, конечно, не так, как в остальных районах. В Киевском районе по большей части люди покинули свои дома. Домашних животных тоже кто как пытался пристраивать. Лично мне достался кролик с Киевского района.

Обстрелы начались почти сразу после Старого Нового года, в конце января. Они становились все более интенсивными. А последнюю неделю било что-то очень мощное.

Весь город был без воды 29 января. В центральных районах ночью дали. Остальным в течение суток. Но люди как работали, так и работают. Некоторых начальники отпускают пораньше, потому как люди переживают о семье. Магазины работают. Маршрутки ходят исправно, а трамваи и троллейбусы могут не ходить, если было попадание по пути маршрута. Школы работают только те, что в центре. У моей знакомой снаряд попал в дом дедушки, которому чудом удалось уцелеть. Это когда обстреливался район мотеля 2 февраля. Огромная взрывная волна разрушила массу зданий. Про смерти ничего сказать не могу.

Люди устали от войны, которая ни к чему не приводит. Город обстреливают, простые люди опять гибнут, опять боятся за своих родных, опять разрушены жилые дома, а толку нет никакого. Есть фонды, которые помогают гражданским, но их стало в разы меньше, чем в начале, их помощи не хватает всем нуждающимся. Например, в Куйбышевском районе люди реально голодают. Моя бабушка систематически выносит еду людям.

Я часто бываю в Ворошиловском, Киевском, Куйбышевском, Калининском, Буденновском и Ленинском районах по работе и по делам. На тех улицах, где я хожу и езжу, я ни разу за последний год не видела техники. В 2015 году прямо по моей улице ездили бэтээры и другая техника. То же самое — с вооруженными людьми. В 2015-м я их в магазине могла встретить. В последний год — нет.

Заранее опережая злобные комментарии, в духе «ходили на референдум — сами виноваты», могу ответить: ни я, ни абсолютное большинство моих знакомых на референдум не пошли. А уехать мы не можем, потому что некуда ехать».

Записала Ирина Гордиенко