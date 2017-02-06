Кино про «кинологов»

4 февраля социальные сети потряс ролик, выложенный бывшей сотрудницей кинологического центра «Рональд» в Санкт-Петербурге, на котором два кинолога издеваются над собакой породы хаски. На протяжении почти всего ролика собака скулит от боли, на ней плотный намордник, строгий металлический ошейник, на котором специалист центра подвешивает собаку. Когда собака отказывается выполнять команды, ее избивают металлическим ошейником с шипами, так что она перестает наступать на лапу, а второй помощник брызгает из распылителя водой в намордник.

18+ Видео содержит сцены жестокого обращения с животными

По мнению сотрудника центра, Эдуарда Рогозина, он занимался «перевоспитанием агрессивной собаки, которую хозяева отдали в центр для прохождения обучения.

Эдуард рассказал представителям СМИ, что он не живодер, как его окрестили разгневанные пользователи соцсетей, а кинолог.

И что действовал он строго по инструкции начальства: старший специалист центра провел с ним обучение по скайпу.

Видеоролик вызывает ужас у любого здравомыслящего человека, а у профессионального кинолога он вызывает приступ ярости: перед нами не дрессировка, а преступление. На видео происходит избиение истощенного животного, от которого требуют выполнения команд, а точнее просто слов, которые для собаки, скорее всего, ничего не значат. Потому что вместо обучения и подкрепления нужного поведения человек занимается издевательством. Самое страшное в этом ролике даже не страдания хаски Ская, а то, что эти люди верят: они — кинологи, и берут деньги за свои услуги. А владельцы собак доверяют своих любимцев таким «профессионалам».

Если зайти на сайт «Федерации Военного Собаководства», которая также называется «Школой профессиональной дрессировки «Рональд», можно найти прайс-лист, в котором представлены самые разнообразные услуги: от занятий «по всем видам дрессировки», включая несколько лет назад упраздненный норматив «Schutzhund», до услуг по подбору щенка и продажи подготовленных собак-телохранителей, спасателей, поводырей, пастушьих собак. Учитывая, что единственный центр в России, занимающийся подготовкой пастушьих собак находится в Сепруховском районе Московской области, а две официальные школы подготовки собак-поводырей находятся в Купавне и Балашихе, также в Подмосковье, очень интересно было бы посмотреть на документы питерского центра «Рональд», которые подтверждали бы столь широкую специализацию. Однако ни одной лицензии или свидетельства о кинологическом образовании сотрудников, официального диплома хотя бы одной из подготовленных в центре собак на сайте не представлено.

Зато в «Федерации военного собаководства» есть онлайн-школа («инновационная форма обучения, позволяющая максимально быстро и эффективно освоить материал, пройти обучение в максимально удобное для вас время с минимальными отрывами от вашей основной деятельности»). Видимо, именно этой услугой воспользовался Эдуард Рогозин, уверенный в том, что избивая собаку, он занимался ее «обучением и перевоспитанием».

В социальной сети «Вконтакте» существует группа «Осторожно, Федерация Военного Собаководства», в ней более 3000 участников, в том числе бывшие сотрудники организации. Группа переполнена негативными отзывами о работе центра, чья деятельность, по их мнению, направлена лишь на получение денег от владельцев. В ней также присутствуют другие ролики, свидетельствующие о жестоком обращении с животными. Также опубликованы рассказы бывших сотрудников о том, как собак в центре морили голодом несколько дней, в том числе четырехмесячных щенков, а переданный хозяевами корм отсыпали, чтобы владельцы не узнали об издевательствах над их питомцами.

Бывшие сотрудники центра рассказывают о том, что были случаи гибели животных от истощения и побоев. В этом случае владельцам сообщали, что собака убежала, и просто возвращали деньги за курс обучения.

Тем временем, во всем мире уже несколько десятилетий практикуется метод дрессировки животных с помощью положительного подкрепления, то есть работы с поощрением за нужное дрессировщику поведение — лакомством, игрушкой или похвалой, — без применения любого насилия или принуждения к животному.

Обращаясь к специалисту-кинологу за помощью, убедитесь в его квалификации, узнайте отзывы о его работе и присутствуйте на занятиях.