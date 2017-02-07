От «заговора гей-лобби» до «финансовой помощи из Москвы»

Во Франции продолжается сногсшибательная президентская кампания, и почти каждый новый день приносит новые плоды политической борьбы. В полной мере вкусивший этих плодов Франсуа Фийон назвал их «бомбами со зловонным газом». На днях в дело робко вмешалась еще и «рука Москвы», но в руке вместо компромата (на соперника Фийона) пока что оказалась пустышка. В это время сам Фийон на всякий случай отрекся от подозрений в получении российских денег.

«Не наш человек» Макрон

«Бомбы» летят в огород богатого правого кандидата Фийона, выдающего себя за «крестьянина» (вероятно, по праву владения замком в сельской местности), вот уже две недели, и это может сказаться в сезон жатвы. Рейтинг кандидата чахнет на глазах, и при сохранении этой тенденции урожай в конце апреля он будет собирать не в саду Елисейского дворца, а у себя дома, около замка в Землях Луары.

Пока «синоптики» из соцслужб говорят о том, что до второго тура доживут два других претендента на Елисейский — разместившийся в «центре» политической поляны бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и твердо стоящая на крайне правой половине Марин Ле Пен. При этом во втором туре, объединившись, разномастные противники националистического популизма «съедят» Марин. И президентом станет Макрон.

Может быть, поэтому несколько дней назад

«рука Москвы» предприняла первую попытку вылить ведро с компроматом на ушедшего в рост — со скоростью бамбука — 39-летнего кандидата. По крайней мере ведро было вылито со страниц двух изданий, получающих финансирование из российского бюджета.

Франкоязычные сайты Sputnik (ФГУП МИА «Россия сегодня») и Russia Today (тот же ФГУП) 3 февраля сообщили, что Джулиан Ассанж нашел что-то разоблачительное против Макрона в мейлах Хиллари Клинтон. Заголовки были интригующими: исходя из них можно было сделать предположение, что труд неопознанных «компьютерных червей», изрядно перепахавших американскую политическую поляну в ходе битвы Хиллари — Трамп, теперь будет использован еще и во Франции.

Я с интересом стал читать одну из двух этих заметок, ожидая узнать, как именно тот же «червь» из почты Клинтон теперь подгрызет быстрорастущий рейтинг Макрона. Но в заметке только давалась ссылка на другую (уже русскоязычную) статью в «Известиях», в которой, однако, тоже ничего конкретного не было. Газета сослалась на заявление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о том, что Макрон «вел компрометирующую политическую переписку с бывшим кандидатом в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон».

Эмманюэль Макрон. Фото: EPA

Но кого компрометировала эта переписка и чем именно, ни Ассанж, ни даже «Известия» пока не сообщили. Возможно, еще не время. Будем ждать. Потому что заявление о наличии компромата без предоставления самого компромата пока не оказало никакого влияния на французскую гонку. Макрона ни в прокуратуру не вызвали (как вызывали Фийона), ни в прессе не «пропесочили». О публикации «Спутника» и «Раши Тудэй» упомянуло только одно солидное французское издание — журнал Le Nouvel Obs с подзаголовком «Сайты российской пропаганды <…> утверждают, что имеют компрометирующую информацию на кандидата в президенты». Ну и, соответственно, журнал поинтересовался, из чего же состоит компромат? Остается только строить догадки.

Возможно, стоит обратить внимание на высказывание «милоноподобного» французского депутата и психиатра Николя Дьюика, который заявил на днях, что «Макрон — гей», а потому его толкает на вершину власти «очень богатое гей-лобби». «Аргумент», впрочем, больше бы подошел для компрометации кандидата в России, чем во Франции. Зачем психиатр Дьюик его использовал?

Можно предположить, что Дьюик (имеющий, к слову, неплохой потенциал для превращения в объект изучения со стороны коллег по «цеху») «свалял дурака».

А можно вспомнить, что Дьюик — постоянный участник всех пропагандистских поездок французских депутатов в Россию и в Крым, организуемых российскими околовластными структурами при посредничестве французского депутата Тьери Мариани — сопредседателя (совместно с Владимиром Якуниным) ассоциации «Франко-российский диалог». Несколько месяцев назад и Дьюик, и Мариани перешли из «лагеря Саркози» в стан католического консерватора, защитника традиционной семьи Франсуа Фийона.

Но забудем об отклонениях психиатра и вспомним о том, что две недели назад Макрона обвинили не в ерунде, а в растрате. Вышедшая 25 января книга под названием «В преисподней Берси» (район Парижа, в котором расположено здание министерства экономики и финансов — Ю. С.) содержит утверждение о том, что в 2016 году министр Макрон потратил «на нужды своей избирательной кампании» 120 тысяч евро (из выделяемых министерству экономики 150 тысяч в год на «представительские расходы»). Обвинение пока вроде не привлекло внимание следователей. Но кто знает…

«Наш человек» Фийон

Ну а сам защитник традиционной семьи в последние две недели вынужден только этим и заниматься. Защищать собственную многодетную добропорядочную ячейку общества. На которую, по мнению кандидата, специально напала действующая власть, желающая его политической смерти.

Возможно, все так и есть. Тем более что в понедельник появилось еще одно косвенное доказательство некоторой ангажированности следствия: газета «Монд» опубликовала утечки показаний, которые неделю назад Фийон и его жена давали в здании Национальной финансовой прокуратуры.

Но за «политической подоплекой» все-таки стоят факты, которые не опровергает и сам кандидат.

Напомню вкратце и по верхам.

Его жена Пенелопа получила в качестве «помощницы депутата» 831 тысячу евро («грязными»), а дети — 84 тысячи. При этом множатся свидетельства, что в качестве депутатских ассистентов они по-настоящему никогда не работали. К тому же их зарплаты были необоснованно высокими. Пенелопа Фийон заработала 100 тысяч евро в качестве «литературной советницы» в журнале, которым владеет «друг семьи», миллиардер и меценат Марк Ладре де Лашарриер. Незадолго до этого Франсуа Фийон выписал представление на вручение меценату высочайшей награды — Большого креста ордена Почетного легиона. Позднее меценат не раз подбрасывал Фийона на своем бизнес-джете — как, например, в Москву на конференцию и встречу с Путиным (в марте 2013 года)



Читайте также Бюджетная одиссея Пенелопы Фийон. Скандал во Франции: прокуратура выясняет, за что жена кандидата в президенты получила 600 тысяч евро Фийон потенциально может заинтересовать прокуратуру и по делу о так называемой «черной кассе Сената» (СМИ утверждают, что из нее он получил «не менее 21 тысячи евро»; нескольким сенаторам уже предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств и сокрытии краденого). 6 февраля та же газета «Монд» сообщила, что прокуратура интересуется консалтинговым агентством Франсуа Фийона — 2F Conseil. Дело в том, что один из клиентов агентства — бывший патрон страховой фирмы Axa — сегодня является советником Фийона. Сам Фийон в тот же день заявил мимоходом на пресс-конференции, что клиентом была и фирма Fimalac. Вскоре журналисты выяснили, что создателем и руководителем Fimalac является тот же обладатель Большого креста ордена Почетного легиона г-н Марк Ладре де Лашарриер.

Кроме того, существуют другие подозрения. Вытекающие хотя бы из того, что за три года (2012—2015), как писала в ноябре газета Canard enchaîné,

оборот фийоновского консалтингового агентства составил более 1 миллиона евро. Притом что единственным его сотрудником был сам Фийон

— чрезвычайно занятой государственный деятель. Но агентство все равно преуспело, и средний заработок Фийона в нем — за указанный период — составил более 17 тысяч евро в месяц. И если получение «30 000 евро» за конференцию в Казахстане один из приближенных Фийона подтвердил, то получение денег за подобные конференции в России и в Иране категорически отрицалось. «Он не берет денег с друзей?» — спросила тогда ехидная газета Canard enchaîné.

В понедельник, 6 февраля, давая «покаянно-наступательную» пресс-конференцию (кандидат извинился перед французами за то, что являлся, за счет бюджета, работодателем своей жены и детей; но сказал, что с выборов сниматься не собирается), Фийон заявил, что «ни одно российское предприятие, ни российское правительство и ни одна организация из этой страны» никогда не являлись клиентами его агентства.

«И все конференции, которые я давал в России, были бесплатными», — добавил кандидат.

Подошел ли он к этому признанию с точки зрения «буквы закона», или его «духа» — неизвестно. Известно, что деньги все еще гуляют по миру свободно, и никакой Панамой их не накрыть.

«Наш человек» Ле Пен

Известно также, что еще один ярый «адвокат» российских властей Марин Ле Пен получала «9 миллионов евро в кредит» от структуры под названием «Первый чешско-российский банк». Кто докажет, что это «российские деньги», и уж тем более — «деньги российского правительства»? Даже если СМИ утверждали, что банк какое-то время принадлежал компании «Стройтрансгаз», «подконтрольной Геннадию Тимченко».

По информации французского сайта Mediapart, представители Ле Пен также сообщали «российским партнерам» о том, что партия нуждается в «40 миллионах евро до 2017 года». И выплывшие на поверхность 9 миллионов «кредита» — только первый транш, предположило издание.

Французские следователи между тем предполагают, что с фамилией Ле Пен и «Нацфронтом» может быть связано несколько политико-финансовых скандалов. Перечислять их все — дело долгое и неблагодарное.

Неблагодарное — потому что, судя по динамике рейтингов ультраправой партии, ее поклонники не придают скандалам значения. У остальных репутация этой политической структуры тоже не вызывает вопросов, но по другой причине. Так что расскажу о последней истории.

31 января евродепутат Марин Ле Пен отказалась выполнять требования Европарламента и возвращать в его кассу 340 тысяч евро, выплаченных двум своим «ассистентам». Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (Olaf), проведя расследование, пришло к выводу, что деньги были выплачены незаконно.

Чуть раньше, 15 декабря 2016 года, прокуратура Парижа открыла предварительное расследование на тех же основаниях.

Эта история созвучна той, в которой обвинили Фийона — только ему «ассистировали» жена и дети, а в парламентские помощники Ле Пен затесался ее личный охранник.

И Фийон, и Ле Пен обещают избирателям, что разрушат всю эту гнилую, коррумпированную политсистему. Не отстает и «антисистемный» кандидат Макрон, заработавший состояние в банкирском доме Ротшильдов.

С наступлением выборов система вмиг осиротела.

Париж