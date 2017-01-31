Скажите, кто будет президентом Франции?
Кто, кого и как. Весь расклад самых непредсказуемых выборов в истории страны — в обзоре собкора «Новой»
Фото: EPA
Юрий Сафроновсобкор в Париже
Французские выборы почти всегда непредсказуемы, но всему должен быть предел. В этот раз предела не будет. В воскресенье, когда на социалистических праймериз определился, кажется, уже последний более-менее серьезный кандидат — 49-летний идеалист Бенуа Амон — ситуация не стала ни более ясной, ни менее запутанной. Просто прогнозы развязки опять изменились: с учетом вылета очередного «мастодонта» — по имени Вальс.
Главные герои президентской гонки-2017:
Ультраправая партия «Нацфронт»
- Марин Ле Пен — согласно соцопросам, безоговорочный победитель первого тура (с 25%), но во втором — проигрывает
Правая партия «Республиканцы»
- Николя Саркози (бывший президент) — выбыл
- Ален Жюппе (главный фаворит до ноября 2016) — выбыл
- Франсуа Фийон (победитель праймериз) — обещает снять кандидатуру в случае, если следователи заведут против него уголовное дело. Рейтинг — в районе 20%.
Центр
- Эмманюэль Макрон — лидер собственного движения «Вперед!». Рейтинг сравнялся с фийоновским
Социалистическая партия
- Франсуа Олланд (президент) — выбыл
- Манюэль Вальс (бывший премьер) — выбыл
- Бенуа Амон — выиграл праймериз, но мало известен избирателям.Рейтинг — 8-10%. Не участвовавший в социалистических праймериз ультра-левый Ж.-Л. Меланшон имеет рейтинг — 13-15%
«Силовик», подающий большие надежды
Чтобы понять, как до сих пор развивалась эта президентская гонка и кто ее главные герои, станцуем от печки.
К весне 2014 года Манюэль Вальс, 51-летний глава МВД, нагулял такой политический вес, что уже рассматривался социологами в качестве одного из главных претендентов на Елисейский дворец.
В конце марта 2014 г. «харизматичный» министр внутренних дел (напоминавший более респектабельную версию Николя Саркози) убедил президента Олланда снять «мягкотелого» премьера Эйро. К этому моменту и сам Олланд, и Соцпартия уже начали стремительно терять проценты, и появление Вальса во главе правительства на время улучшило ситуацию. Так же, как и явный разворот «тандема» Олланд-Вальс в сторону социал-либерализма. «Доверие французов к правительству выросло», — рассказывали тогда соцопросы.
Зато из лагеря социалистов раздались первые стоны негодования «фрондеров», требовавших «возврата к настоящим левым ценностям». (Ропот будет нарастать, и в январе-2017 это приведет к победе одного из «фрондеров» — Бенуа Амона — на социалистических праймериз).
В это же время на правом фланге в качестве альтернативы бывшему президенту Николя Саркози стала выдвигаться кандидатура скучного, зато умеренного Алена Жюппе (1945 г.р.) — мэра Бордо, бывшего премьер-министра, ближайшего «сподвижника» Жака Ширака.
Николя Саркози социологи тогда давали в районе 25%, Жюппе — в районе 30%.
Ну, а ультраправая Марин Ле Пен уже тогда почти «неизбежно оказывалась во втором туре». И так же неизбежно проигрывала в финале — хоть Жюппе, хоть Саркози, хоть Вальсу.
«Младореформатор» Макрон
Расклад оставался примерно таким же до весны 2016 года, когда из рядов разболтавшейся команды Олланда робко выдвинулся первый «предатель» — Эмманюэль Макрон (1977 г.р.).
Олланд собственными руками вылепил из этого симпатичного парня, показавшего успехи во время работы в банкирском доме Ротшильдов, политическую фигурку. Сначала назначил его своим экономическим советником, а в августе 2014 — министром экономики. Назначил достаточно спонтанно: нужно было показательно заткнуть рот «фрондерам» и заменить министра Монбура, прямо из министерского кабинета обвинявшего Вальса-Олланда в предательстве «левых ценностей». «Младореформатор» Макрон для замены подходил идеально.
К весне 2016, пользуясь преимуществами безвременья, парень накопил процентов 10 рейтинга и создал собственное политическое движение «En marche!» (переводится примерно как «Вперед!» или «В движении!»). А в августе ушел из правительства и поехал с агитпоездками по стране.
В итоге к началу осени 2016 политический расклад выглядел так: безоговорочным лидером оставался правый Ален Жюппе с рейтингом 35%-40%, следом шла со своими плюс-минус 30% Марин Ле Пен, потом был правый Саркози с 25%, потом «центрист» Макрон, начавший обходить Олланда (тот не набирал и 13%).
Фийона социологи в листы опросов о выборах-2017 почти не включали: какой смысл, если у правой партии «Республиканцы» есть Жюппе, который почти наверняка станет президентом. Если только ему не помешает лидер партии — Николя Саркози.
Такой вариант не исключал и Олланд, который в этом случае получал шансы сначала выцарапать у ненавистного многим политико-финансового дельца Саркози путевку во второй тур, а уж там, по традиции, «поднять народ» на борьбу с «коричневой угрозой».
Первый уход мамонтов со сцены: Саркози, Жюппе, Олланд…
Победа Саркози рассматривалась в качестве гипотезы только потому, что правые впервые выбирали кандидата через праймериз. Никто не знал, ни сколько избирателей на них придет, ни какие именно это будут избиратели.
В итоге праймериз принесли сюрприз, но не тот, что ждал Саркози: победителем стал «тэтчерист» (в экономике) и «викторианец» (в прочих вопросах) Франсуа Фийон.
Вторым пришел фаворит Жюппе, против которого, вероятно, сыграло и то, что в голосовании, в основном, приняли участие консервативные правые избиратели (а умеренный Жюппе для многих был «недостаточно правым») и то, что Фийон удачно разыграл карту своей «порядочности». Он, в отличие от Жюппе и Саркози, до тех пор не был замешан в коррупционных скандалах. «Кто хоть на миг может представить Шарля де Голля под следствием?» — сказал Фийон, и эта фраза стала символом его кампании.
В роль лидера президентской гонки Фийон вошел 28 ноября, а уже 1 декабря президент Олланд отказался от выдвижения на второй срок. Первый случай в современной истории Франции (начиная с де Голля). Вынудили обстоятельства: сначала неисправимый оптимист Олланд потерял соперника в виде Саркози, а потом приобрел его в лице собственного премьера Вальса.
Для Олланда это было второе «предательство», а для Вальса — рискованный шаг в предвыборную бездну: любого кандидата в президенты от социалистов к этому моменту не ставили выше четвертого-пятого места.
Раненый мамонт Фийон
Вечером 22 января на большую сцену вышел из подсобки 49-летний Бенуа Амон, неожиданно выигравший у Манюэля Вальса первый тур «социалистических праймериз» (которые вообще-то изначально готовились «под Олланда»).
Вечером 24-го произошло более интересное событие: сатирическая газета Canard enchaîné анонсировала выход материала о том, как жена правого кандидата Франсуа Фийона, домохозяйка Пенелопа, получила почти 500 тысяч евро в качестве «помощницы депутата» и еще 100 тысяч евро в качестве «литературной советницы».
Национальная финпрокуратура открыла предварительное расследование.
«Безупречный» политик в один момент стал «как все».
Через три дня газета JDD и сайт Mediapart обвинили Фийона еще и в возможных махинациях с деньгами Сената.
Скандалы подоспели очень вовремя: на воскресенье 29 января был назначен главный предвыборный митинг Фийона.
Макрон — кандидат №1 (по состоянию на 31.01.2017)
Падение Фийона давало какой-то шанс «тяготеющему вправо» социалисту Вальсу — ему нужно было только выиграть во втором туре соц. праймериз. За «серьезного государственника» Вальса подписались почти все социалистические депутаты и сенаторы и несколько министров, за тихого «фрондера» Амона — почти никто из тех, у кого есть хоть какие-то властные рычаги. Рейтинг Вальса «по стране» тоже опережал показатели Амона.
Но судьбу социалистических праймериз решили 2 млн человек — это 5 процентов от числа всех французских избирателей (т.е. результаты оказались еще более случайными, чем у правых, у которых явка была в два с лишним раза выше). Амон выиграл.
Победа «искреннего левого» Амона — на руку «центристу» Макрону, который теперь, с уходом Вальса, остается единственной «проходной альтернативой» для всех, кто не хочет ни правого консерватора Фийона, ни ультраправую националистку Ле Пен.
Теперь Макрон в опросах догоняет Фийона (а по некоторым данным, уже опережает его). Ле Пен все так же «выигрывает первый тур» и «проигрывает второй» — при любом раскладе.
Как изменится предвыборный расклад в ближайшее время, предсказывать лучше не надо, потому что любой прилетевший неизвестно откуда шар может изменить картину этого политического боулинга. Как ее уже изменила одна газетная статья.
Вы, случайно, не в Елисейский дворец?
Главное на этих выборах: здесь нет и не будет кандидата, которого без колебаний поддерживало бы сколько-нибудь значительное число избирателей.
Фийон, Макрон, тем более — Амон — мало кто еще полгода назад собирался за них голосовать… Неожиданный фаворит Макрон никогда в жизни до этого не выдвигался ни на одних выборах.
Верного избирателя имеет разве что Марин Ле Пен — за которой, кстати, тянется целая цепочка финансовых расследований, но все это как-то к ней не прилипает.
…К слову, и против Макрона на прошлой неделе выдвинули обвинение — в том, что он потратил «на свои нужды» 120 тысяч евро из кассы министерства экономики. Обвинение появилось в книге и пока вроде не привлекло внимание следователей. Но кто знает…
…Зато следить за этими выборами не скучно.
В воскресенье главным героем предвыборного митинга Франсуа Фийона стала его жена Пенелопа. 15 тысяч сторонников правых, собравшихся в парижском зале La Villette, встретили ее как героиню и жертву. Пенелопе вручили цветы, со сцены зрителей попросили встать и устроить ей овацию — зал встал… «Пенелопа! Пенелопа!» — заходились в восторге налогоплательщики.
Плакатик Je suis Penelope довершил картину абсурда.
Au meeting de François #Fillon... #PenelopeGate pic.twitter.com/aBBsFbtJAv— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) January 29, 2017