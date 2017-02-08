Новая газета

09.02.17

Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация

Репортаж

«Ваша честь, мне ваша версия приговора понравилась больше»

Суд огласил текст приговора трехлетней давности — с теми же ошибками и опечатками

Фото: РИА Новости

Политика

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

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Ленинский районный суд города Кирова зачитал сегодня приговор по уголовному «делу Кировлеса» в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Петра Офицерова. С первых строк ожидаемо стало понятно, что приговор обвинительный. Судья Втюрин посчитал доказанным факт растраты подсудимыми имущества древесного предприятия и приговорил Навального и Офицерова, как и просила прокуратура, к условным 5 и 4 годам соответственно. Решение будет обжаловано.

Судья Алексей Втюрин читал приговор словно в каматозе. То ли от нахлынувшего внимания журналистов и публики к Ленинскому райсуду и к нему лично, то ли от того, что напротив Втюрина все четыре часа оглашения приговора стояли адвокат Давыдова и сам Навальный и деловито сравнивали (Навальный еще и отписывался попутно в твиттер) оглашаемое с текстом старого приговора от 2013 года выпуска. 

Итог: тексты были идентичны до неприличия: опечатки и орфографические ошибки встречались в тех же местах, где они стояли в старом приговоре. Абсолютно той же была и последовательность перечисления показаний свидетелей, хотя в этот раз допрашивались они в ином порядке, да и говорили другое, нежели три года назад.

Словом, приговор выглядел как скаченный из интернета реферат, только шапка, инициалы судьи и дата стояли иные. Вместо фамилии Блинов — фамилия Втюрин, вместо 2013 год — 2017-й.

«Копипаст 100%. То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой», — прокомментировал Навальный. 

И судья Алексей Игоревич Втюрин, кажется, догадывался, что плагиат собравшимся на лицо. Но сделать ничего не мог. «Надо — значит надо», — выражало его лицо, на котором не было никаких проявлений — ни раздражения, ни злости, ни попытки услужить каким-то высшим силам или присутствующим в зале.

Он был как робот. И читал не написанную им бумагу как-то уж совсем без выражения, отрывисто, тихо и нечленораздельно. Окончания слов и фраз у него обрывались, иногда он переходил на полушепот, каждый час делал 15-минутный перерыв и скрывался в своей комнате, а потом снова выходил и читал. 

«Шееее... две тысячи... ООО... Киров... Кировлес... Кауччуп... Показания... поопп...филиал.... ООО... Офицеров, Навальный.... Кировлес... энка... Киров... Продукция должна была... ООО».

И так три с половиной часа. Садиться во время оглашения приставы никому не разрешали. Слушать только стоя. Однако и стоя, и сидя понять при всем желании суть зачитываемого приговора не представлялось возможным. 

«Да читали бы только резолютивку (резолютивную, короткую часть приговора, где указывается наказание — ред.), и мы бы разошлись, а не слушали по второму кругу одно и то же», — возмущались журналисты. Их было много. Из-за чего Ленинский райсуд даже позволил себе такую роскошь, как отдельный зал с телетрансляцией для тех, кто в основной зал не поместился. А все хотели в основной — чтобы заснять на фото и видео Навального, если вдруг сроки окажутся реальными.

Навальный и Офицеров пришли с вещами и с женами, которые эти вещи накануне им и собирали, уже изучив за три года, что можно, а что нет брать в СИЗО. Все они часто улыбались и шутили. Примерно так, как улыбаются и шутят тогда, когда дальше все же неизвестность, хоть ты и готов к этой неизвестности. 

Фото: РИА Новости

В каждом перерыве глава ФБК комментировал журналистам, насколько приговор идентичен старому, предлагал сравнить (старый приговор лежал у него на столе) и подсчитывал для особо нетерпеливых, сколько страниц еще осталось.

Впрочем, новая текстовая версия приговора была короче: в нем не было ряда показаний. В первую очередь, отсутствовали показания Никиты Белых, находящегося с лета 2016 года в СИЗО.

Еще Навальный то и дело говорил, что, мол, зря Кремль так, Европейский суд все равно отменит и этот приговор. А и судимость — условная, не условная — не остановит ни его избирательную кампанию, ни его, как он выражался, «борьбу за свободную Россию». 

Но неожиданности в сроках не случилось. Как и просила прокуратура, Навальному и Офицерову дали условно. Первому — 5 лет, второму — 4 года.

Впрочем, даже сроки судья Втюрин проговорил столь нечленораздельно, что все переспрашивали друг у друга. Ну, а суть приговора вся та же — «расстрачены» 16 млн рублей. А то, что Офицеров купил лес на 14,5 млн и продал его за 16 млн, как бы не в счет и никакая это ни предпринимательская деятельность, как пишет ЕСПЧ в своих решениях, а «растрата». 

И да. Навальному и Офицерову повторно присудили штраф, который они же выплатили после первого приговор.

«Ваша честь, мне Ваша версия понравилась больше, чем версия судьи Блинова», — хихикнул Навальный уходящему в свою комнату Втюрину. Тот не ответил.

Вся дальнейшая речь Навального, его обращение к зрителям напоминало речь главы предвыборного штаба. После ухода судьи в комнату эту речь (про будущие выборы, про специально сфабрикованный суд и приговор) слушали даже приставы и конвой, хотя могли всех разогнать из суда и посоветовать слушать «политические речи» уже на улице. Но никого не разгоняли.

Киров

Теги:
приговор, суды, кировская область, дело кировлеса, навальный

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