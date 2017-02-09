Лукашенко принял «наше решение»

Все уместилось в один день, 7 февраля: и закрытое заседание Верховного суда Беларуси по делу об экстрадиции блогера Александра Лапшина, и собственно экстрадиция — спецрейсом, прилетевшим из Азербайджана. Вообще-то по средам из Минска в Баку летает рейсовый самолет. Но Лапшина отправили спецрейсом. Похоже, причинно-следственная связь в этой истории совсем другая: сначала из Баку за ним отправили самолет, а потом в Минске быстро провели заседание Верховного суда.

Из суда — в аэропорт, логистика безупречная, хотя и дорогостоящая: джеты гонять туда-сюда ради каждого экстрадируемого — это, знаете ли, восточное барство. Так ведь и не гоняют. Но Лапшин — случай особенный. Судя по скорости, вопрос экстрадиции был решен лично Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым посредством междусобойчика. Не зря же Лукашенко в прошлую пятницу на пресс-конференции потребовал немедленной выдачи Лапшина Азербайджану: «Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно». И добавил, обращаясь к министру внутренних дел Игорю Шуневичу: «Вы там его уж отправляйте поскорее» — притом что даже дата судебного заседания еще не была назначена.

Заметьте, ни о каком правосудии и объективном рассмотрении речи не было. Просто «наше решение», которое обязан поддержать суд. Вот и завертелось: нужно было срочно выполнять приказ и быстро проводить заседание Верховного суда, подстраиваясь под прибытие азербайджанского самолета.

Напомню начало истории: блогер Александр Лапшин, занимающий 51-ю строчку в рейтинге русскоязычного «Живого журнала», был объявлен в розыск властями Азербайджана прошлой осенью. В списке персон нон грата этой страны Лапшин находился уже несколько лет — после посещения Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах. В том списке — 623 человека. Их никто не объявляет в розыск, они просто не могут въехать в Азербайджан. Но Лапшин — въехал прошлым летом. Будучи гражданином трех государств — России, Украины и Израиля, — он предъявил на границе украинский паспорт, в котором был записан Олександром, а не Александром. Вот и вся хитрость. (Помню, пять лет назад дипломаты стран Евросоюза в Минске, составлявшие черный список белорусских чиновников, просили нас, бывших политзаключенных, записывать им все варианты написания имен и фамилий, потому что Сидоров, к примеру, может быть записан в белорусском паспорте и как Sidorov, и как Sidarau.) Так что с помощью одной буквы можно стать невидимым для любых списков.

Если бы Лапшин просто съездил в Баку по украинскому паспорту, на том бы все и закончилось. Но блогер похвастался в своем ЖЖ тем, как удачно обдурил Азербайджан. Это и стало причиной возбуждения уголовного дела и объявления в розыск по двум статьям: «незаконный въезд в Азербайджан» и «публичные антиконституционные призывы». В Азербайджане Александру Лапшину грозит до восьми лет тюрьмы.

Его задержали в Минске 15 декабря прошлого года. Жена Лапшина тут же обратилась в посольства и МИДы всех государств, гражданином которых он является. Но почти месяц консулов к нему не допускали. Только 13 января израильские дипломаты смогли повидаться с Лапшиным. Они убедили его написать письмо с извинениями на имя Ильхама Алиева и передали это письмо коллегам из азербайджанского посольства. Еще через два дня Лапшина посетили сотрудники посольства России в Минске.

17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия и Израиль категорически против экстрадиции их гражданина Лапшина. В тот же день вечером генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции. Лапшин и его адвокаты обжаловали решение в Минском городском суде. 26 января городской суд оставил решение об экстрадиции в силе, и оставался еще Верховный суд. После заявления Лукашенко на пресс-конференции решение суда высшей инстанции стало очевидным, можно было заседание уже и не проводить.

Адвокаты Лапшина после заседания подали в МВД заявление о предоставлении ему дополнительной защиты. В случае если человек не просит предоставить ему статус беженца, но имеет опасения, что в стране выдворения ему может угрожать опасность, он вправе обратиться за дополнительной защитой. Ее предоставление в компетенции МВД. И пока его дело рассматривается, экстрадиция откладывается. Потому адвокаты и говорили после заседания суда, что в ближайшее время их подзащитный экстрадирован не будет. Они-то по бумажкам знают процедуру, но не могли предположить, что самолет за Лапшиным уже вылетел из Баку, а Аннушка разлила масло.

Александр Лукашенко во время той пресс-конференции пытался, впрочем, всю ответственность за судьбу блогера переложить на Израиль. Он говорил, что ни один волос с головы Лапшина не упадет, поскольку у Азербайджана с Израилем совершенно замечательные отношения. Но решение об экстрадиции принял лично он — Лукашенко этого и не скрывал. Напротив, подчеркивал, что «наше решение» уже принято, а суду остается лишь подпись поставить. Многие аналитики предполагают, что для него это еще одна возможность уесть Россию: вы там выступили против выдачи, а мы на вас плевать хотели и выдаем.

Но, похоже, дело тут не в России. Три паспорта — это уже другая история, и дело в другом. В ноябре прошлого года, за месяц до ареста Лапшина в Минске, Александр Лукашенко побывал с визитом в Азербайджане. Там Ильхам Алиев наградил его орденом Гейдара Алиева — высшей государственной наградой. Александр Лукашенко поцеловал орден и сказал: «Ильхам Гейдарович, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И поверь, я отработаю».

А тут и случай подвернулся. Всего-то и требовалось — отправить наглого блогера в Азербайджан. И все — отработал. Теперь свободен от обязательств и обещаний, можно начинать сначала.