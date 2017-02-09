09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
«Это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой!»
Ответственность за убийство командира батальона «Сомали» Гиви взяли на себя его подчиненные
Гиви, позиции у аэропорта Донецка, 2015. Фото: Петр Шеломовский
Павел Каныгинспецкор
В редакцию «Новой» обратился гражданин России доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения ДНР «Сомали», которым руководил Михаил Толстых («полковник Гиви»). Сообщив свой позывной — «Француз» — Мыльцев заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов «Сомали».
«Ему отомстил бы любой», — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб «смешными»: «СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!». Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.
По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви «Сомали». Представители «ДНР» сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, «Француз» Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.
Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!»
«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия».
Читайте также
«Последний герой» Гиви. Почему легендарные полевые командиры «Новороссии» погибают не в окопе, а в глубоком тылу
Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова («Моторола») командир «Сомали» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.
«Вход копейка, выход рубль, — выразился боец «Сомали». — Гиви не выпускали [из «ДНР»], и нужно было уходить красиво — просто так от дел же не отойти. Это как в воровском мире».
Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.
На страничке «Француза» на «Вконтакте» выложено несколько десятков фотографий, где он запечатлен вместе с другими вооруженными людьми — в том числе посреди боевых позиций, окопов, укреплений, на фоне тяжелого вооружения, зенитных орудий и БТР.
— Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава «ДНР» Александр Захарченко – П. К.) теперь есть, за что переживать.
В статусе «Француза» на «Вконтакте» вскоре после покушения на Гиви появилась запись: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!»