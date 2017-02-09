«Произошла ошибка, последствий не будет»
Трое турецких военных убиты после бомбежек российских ВКС: что теперь? Комментарии
Фото: ТАСС
Вера Юрченкокорреспондент
9 февраля стало известно о гибели трех турецких военных от бомбежки российских ВКС в районе города Эль-Баб в Сирии. Город на момент бомбового удара занимало запрещенное в России «Исламское государство», а турецкие войска участвуют в наземной операции против боевиков. И хотя обе стороны почти сразу сделали схожие заявления о случившемся как об ошибке, а президент Путин уже принес соболезнования президенту Эрдогану, инцидент мог вызвать серьезную международную реакцию.
Российско-турецкие отношения в последние полтора года развивались разнонаправленно и непредсказуемо: в 2015 году турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик на туркцко-сирийской границе, за этим последовал дипломатический скандал и практический разрыв двусторонних связей, продуктовые санкции против туркцих продуктов и ограничения бизнес-контактов, затем было резкое потепление на фоне неудачной попытки военного переворота в Турции, резкое укрепление президентской власти Эрдогана, активное вмешательство Турции в войну в Сирии — наконец, посол России в Турции Андрей Карлов был убит радикалом-исламистом в середине декабря 2016 года (ответственность на себя взяла группировка «Джейш аль-Фатх»).
«Новая газета» попросила военных специалистов и политологов оценить последствия сегодняшнего происшествия на перспективу отношений Путина и Эрдогана, России и Турции.
— Там идут бои за Эль-баб. Сам город занимает «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в Росссии). С Севера наступают турки и Свободная сирийская армия, а с юга — сирийские силы. Одновременно бомбят с воздуха, вот и произошла ошибка.
Путин уже позвонил Эрдогану, извинялся, выражал соболезнования, поэтому политических последствий инцидент иметь не будет. Обе стороны уже одинаково его описывают. Очевидно, что это случайность, такое на войне бывает.
— Ничего страшного с российско-турецкими отношениями не случится. Путин и Эрдоган скажут дежурные «ритуальные» фразы в адрес друг друга. Сейчас как раз такая ситуация, когда обе стороны попробуют замять инцидент, как это было с убийством российского посла. Очень быстро про эту историю забыли, почти ничего не сказали, только речи в МИДе произнесли. На сегодняшний день цена вопроса очень высокая, потому что
российско-турецкие отношения стали чересчур персонифицированными. Эрдоган и Путин их монополизировали: понять, где российско-турецкие отношения, а где Путина с Эрдоганом, уже невозможно.
В этой связи репутационные издержки для двух лидеров высоки (теперь уже население Турции, как когда-то может возмутиться, почему руководство страны допустило «удар в спину»), они не могут себе этого позволить.
— Это не приведет к какому-то резкому повороту в российско-турецких отношениях, судя по тому, что это было непреднамеренно. Вряд ли на данном этапе у российских ВКС стоит цель ударить по союзникам. Когда линии фронта приближаются, жертвы неизбежны, это издержки войны. Даже если идет постоянный обмен информацией между спецслужбами и главами государств, подобные ситуации возможны.
Конечно, в Турции наверняка найдутся люди, которые скажут, что это отложенная месть со стороны России, а слова про случайность — ложь, но такие обсуждения не станут мейнстримом.