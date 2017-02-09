«Произошла ошибка, последствий не будет»

9 февраля стало известно о гибели трех турецких военных от бомбежки российских ВКС в районе города Эль-Баб в Сирии. Город на момент бомбового удара занимало запрещенное в России «Исламское государство», а турецкие войска участвуют в наземной операции против боевиков. И хотя обе стороны почти сразу сделали схожие заявления о случившемся как об ошибке, а президент Путин уже принес соболезнования президенту Эрдогану, инцидент мог вызвать серьезную международную реакцию.

Российско-турецкие отношения в последние полтора года развивались разнонаправленно и непредсказуемо: в 2015 году турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик на туркцко-сирийской границе, за этим последовал дипломатический скандал и практический разрыв двусторонних связей, продуктовые санкции против туркцих продуктов и ограничения бизнес-контактов, затем было резкое потепление на фоне неудачной попытки военного переворота в Турции, резкое укрепление президентской власти Эрдогана, активное вмешательство Турции в войну в Сирии — наконец, посол России в Турции Андрей Карлов был убит радикалом-исламистом в середине декабря 2016 года (ответственность на себя взяла группировка «Джейш аль-Фатх»).

«Новая газета» попросила военных специалистов и политологов оценить последствия сегодняшнего происшествия на перспективу отношений Путина и Эрдогана, России и Турции.

Павел Фельгенгауэр военный эксперт, обозреватель «Новой газеты»

— Там идут бои за Эль-баб. Сам город занимает «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в Росссии). С Севера наступают турки и Свободная сирийская армия, а с юга — сирийские силы. Одновременно бомбят с воздуха, вот и произошла ошибка.

Путин уже позвонил Эрдогану, извинялся, выражал соболезнования, поэтому политических последствий инцидент иметь не будет. Обе стороны уже одинаково его описывают. Очевидно, что это случайность, такое на войне бывает.

Леонид Исаев арабист, старший преподаватель Высшей школы экономики

— Ничего страшного с российско-турецкими отношениями не случится. Путин и Эрдоган скажут дежурные «ритуальные» фразы в адрес друг друга. Сейчас как раз такая ситуация, когда обе стороны попробуют замять инцидент, как это было с убийством российского посла. Очень быстро про эту историю забыли, почти ничего не сказали, только речи в МИДе произнесли. На сегодняшний день цена вопроса очень высокая, потому что

российско-турецкие отношения стали чересчур персонифицированными. Эрдоган и Путин их монополизировали: понять, где российско-турецкие отношения, а где Путина с Эрдоганом, уже невозможно.

В этой связи репутационные издержки для двух лидеров высоки (теперь уже население Турции, как когда-то может возмутиться, почему руководство страны допустило «удар в спину»), они не могут себе этого позволить.

Ильшат Саетов директор Центра изучения современной Турции

— Это не приведет к какому-то резкому повороту в российско-турецких отношениях, судя по тому, что это было непреднамеренно. Вряд ли на данном этапе у российских ВКС стоит цель ударить по союзникам. Когда линии фронта приближаются, жертвы неизбежны, это издержки войны. Даже если идет постоянный обмен информацией между спецслужбами и главами государств, подобные ситуации возможны.

Конечно, в Турции наверняка найдутся люди, которые скажут, что это отложенная месть со стороны России, а слова про случайность — ложь, но такие обсуждения не станут мейнстримом.