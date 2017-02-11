«Ни один президент не может быть могущественнее Конституции!»

Исполнительный указ президента Трампа № 13769 «О защите нации от проникновения иностранных террористов на территорию Соединенных Штатов» был приостановлен федеральным судьей Западного округа штата Вашингтон.

2:0 в пользу третьей власти

69-летний Джеймс Робарт, назначенный на должность президентом Джорджем Бушем-мл., судья, носящий галстук-бабочку, сын морского капитана, любитель рыбалки, фанат Уинстона Черчилля, приемный родитель для шестерых детей из стран Юго-Восточной Азии, рассмотрев иск двух штатов — Вашингтона и Миннесоты против Дональда Трампа, президента США; Министерства внутренней безопасности; Рекса Тиллерсона, государственного секретаря; Джона Келли, министра внутренней безопасности, и против Соединенных Штатов Америки (как государства), постановил, что миграционный указ нарушает сразу несколько поправок к Биллю о правах и другие законодательные акты. Судья из Сиэттла ввел временный запрет на выполнение основных положений документа на всей территории Америки. Таким образом, сработал принцип разделения властей. Известный до этого только в профессиональных кругах, страж закона остановил миграционные службы, которые за время действия указа успели отказать во въезде свыше 60 тысячам граждан стран из «черного списка» (цифра представлена Государственным департаментом США). Трамп был возмущен, назвал Робарта «так называемым судьей» и выразил уверенность, что его вердикт будет «с легкостью отменен».



Министерство юстиции, по настоянию Белого дома, немедленно оспорило решение в апелляционном суде 9-го округа Сан-Франциско, штат Калифорния. Это один из крупнейших апелляционных судов Америки. И снова незадача! Все трое судей (двое, Мишель Фридланд и Уильям Кэнби-мл., были назначены президентами-демократами, соответственно Обамой и Картером, один, Ричард Клифтон — республиканцем Дж. Бушем-мл.) оставили решение федерального судьи Робарта в силе.

Как водится, Трамп прокомментировал печальный итог в своем Twitter: «Увидимся в суде, на кону — безопасность нашей страны!» На «твит» откликнулся губернатор штата Вашингтон Джей Инсли:

«Господин президент, мы только что виделись с вами в суде, и мы вас там побили!»

Судебные слушания проходили на фоне мощных выступлений либеральных общественных организаций, нацменьшинств, представителей интеллектуальной, ученой, артистической Америки.

Тем не менее президент назвал решение судей «политическим» и выразил уверенность, что в итоге его администрация одержит победу. Только что Конгресс утвердил на пост главы минюста (он же — генеральный прокурор) Джеффа Сешнса — консервативного республиканского сенатора, который обещает стать одной из ведущих фигур новой администрации. Во время обсуждений лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл прервал выступление сенатора Элизабет Уоррен, которая зачитала письмо вдовы Мартина Лютера Кинга с критикой Сешнса. Письмо было написано 30 лет назад, когда Сешнсу было отказано в должности федерального судьи из-за его расистских комментариев. Новому министру юстиции приписывают фразу, сказанную одному из темнокожих чиновников, о том, что ему стоит быть осторожнее при разговоре с «белыми парнями».

Теперь в команде Трампа рассматривают две возможности. Уже в начале следующей недели издать новый указ о запрете на въезд или обратиться в высшую судебную инстанцию страны — Верховный суд. В коллегии верховных судей, избираемых пожизненно, пустует вакантное место. Нынешний расклад голосов условных консерваторов и либералов приводит к патовой ситуации: 4:4. Дональд Трамп предложил на место, освободившееся еще год назад после смерти судьи Антонина Скалиа, убежденного консерватора 49-летнего Нила Горсача. Если бы кандидатура Горсача — судьи апелляционного суда 10-го округа могла пройти быстрое утверждение в Сенате, этот вариант для судьбы миграционного указа стал бы идеальным. Замечу, что с 1803 года (процесс Марбери против Мэдисона) Верховный суд США осуществляет судебный надзор решений других ветвей власти.

Президенту Обаме не удалось продвинуть своего кандидата на вакантный пост. Теперь демократическое меньшинство попытается максимально затруднить утверждение Горсача, а значит, процесс затянется. «Мы выиграем эту битву», — пообещал Трамп. Однако фактор времени играет свою роль. Сейчас граница снова открыта для беженцев, обладателей виз и грин-карт из стран, упомянутых в указе.

Потенциальные террористы, встревоженные действиями Трампа, наверняка постараются прошмыгнуть в страну именно сейчас, когда угроза запрета на въезд как никогда реальна, но шлагбаум поднят.

Сторонники Трампа отмечают, что после 11 сентября большинство доморощенных террористов (их называют здесь «одинокими волками»), являясь фактически гражданами США, ведут свое этническое происхождение из других, неблагополучных регионов планеты. Среди прочих вспоминают и братьев Царнаевых — «бостонских бомбистов». Противники указа президента называют другие фамилии — основателя Google Сергея Брина, принявшего участие в протестах, или Стива Джобса, сына сирийского мигранта, — и напоминают Белому дому о том, что американский «плавильный котел» — основа основ здешнего общества. Перефразируя известного киноперсонажа: «Трамп покусился на святое — на конституцию».

Черный список

Указ президента от 27 января приостановил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещен въезд гражданам государств, вызывающих «особую озабоченность». Это семь стран с преимущественно мусульманским населением: Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Как отмечает Белый дом, список семи был подготовлен еще администрацией Обамы «для введения дополнительных ограничений на въезд». Но введение ограничений и полный запрет, как говорится, «две большие разницы». В первые два дня в США не впускали даже обладателей грин-карт.

Трамп отметил, что в указе предусмотрены исключения — для лиц, подвергающихся религиозным преследованиям в своих странах. Кейсы таких беженцев должны рассматриваться в индивидуальном порядке госсекретарем и министром внутренней безопасности. Иными словами, сирийские христиане в США могут попасть, мусульманам дорога заказана.

За время действия президентского указа Тиллерсон и Келли, а также глава Национальной разведки (обязанности ушедшего в отставку Дж. Клэппера исполняет Майк Демпси) обязаны пересмотреть в сторону ужесточения практику выдачи виз и действие программ допуска беженцев в Америку.

Апелляционный суд 9-го округа в своем решении отметил, что

администрации не удалось представить ни одного доказательства того, что представители семи стран пытались совершить теракты в США. Вывод: указ не способствует защите национальной безопасности.

В решении суда отмечается, что именно судьи играют решающую роль в защите конституционной демократии, в оценке законности действий исполнительной власти. «Правительство заняло позицию, заключающуюся в том, что решения президента по миграционной политике, в особенности продиктованные интересами нацбезопасности, не могут быть пересмотрены, даже если они потенциально нарушают конституционные права и свободы», — говорится в решении апелляционного суда.

Генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили — одна из 16 генпрокуроров штатов, подготовивших аналогичные иски от имени отдельных граждан и предприятий, приветствовала решение судей: «Девятый округ подтвердил незыблемость принципа: ни один президент не может быть могущественнее Конституции».

Судьи отмечают, что указ Трампа нарушил права обладателей грин-карт, виз и беженцев. Через несколько дней после его публикации советник Белого дома Дональд Макган выпустил «административный циркуляр», уточняющий, что указ не относится к тем, кто получил статус «постоянного резидента». Однако судьи отметили, что они не могут полагаться на распоряжение советника Белого дома с «непонятными полномочиями».

Решение суда в Сан-Франциско поддержал директор общественной организации The World Relief Corp. (Корпорация всемирной помощи беженцам) Скотт Арбайтер: «У нас есть семьи, которые в течение многих лет оставались разделенными из-за войн, террора, репрессий. Некоторые люди уже прошли проверку, получили визы и билеты и затем им сообщили, что въезд запрещен. Надежда на воссоединение была убита. И вот — сказочные новости для всех разлученных семей». Волонтеры нашли временное жилье и работу в окрестностях Сиэттла, Спокана и Сакраменто для 275 беженцев, прибывающих в США в ближайшие недели.

Занимательная статистика

«Если верить опросам» — это теперь в США, после поражения Х. Клинтон на выборах, непременная фигура речи, когда СМИ публикуют результаты новых социологических исследованиях, — так вот, если верить опросам, указ Трампа поддерживает большинство американцев. Опрос издания Politico, которое не заподозрить в симпатиях к новой команде Белого дома, показал, что 55 процентов в той или иной степени поддерживают миграционный указ, 38 — против, остальные не определились.

Второй нашумевший указ Трампа — о строительстве «мексиканской стены» — наоборот, поддерживают только 38%, а 59% против, согласно данным национального опроса Квиннипиакского университета. А когда социологи модифицировали вопрос: согласны ли американцы платить за возведение стены на границе с Мексикой из своих налогов, то число противников сразу увеличилось до 63 процентов.

Рейтинг поддержки Трампа по-прежнему не достигает 50%. 47% — по данным опроса «Политико», 43% — результат опроса Гэллапа. У Обамы в это же время 8 лет назад было 65% поддержки, а 4 года назад — 52%.

Цифры покажутся удивительными для постоянных телезрителей российских политических программ, которые убеждены, что Обама был не только враждебным России, но и никчемным для Америки.

Кстати, российская тема — после некоторого затишья, вызванного миграционным указом, — снова в заголовках новостей.

Новый скандал

Несмотря на опровержения Кремля в лице пресс-секретаря Пескова и Белого дома в лице вице-президента Пенса, официальные источники подтвердили, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал антироссийские санкции с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком за месяц до того, как президент Трамп вступил в должность. Как отмечает the Washington Post, это общение рассматривается некоторыми высокопоставленными политиками и чиновниками как «неуместный и потенциально незаконный сигнал Кремлю» о том, что он может ожидать снятия санкций. Об этих разговорах экс-генерала и посла американские СМИ уже сообщали, но на днях журналисты, что называется, «поймали Флинна на слове».

8 февраля советник дважды ответил «нет» на вопрос, говорил ли он с послом о санкциях. А 9 февраля его пресс-секретарь уточнил, что «хотя Флинн не помнит обсуждения санкций, но и с уверенностью сказать, что вопрос не поднимался, тоже не может». Очередные «альтернативные факты» от команды Трампа. Официальные источники сообщили, что ФБР анализирует общение Флинна и Кисляка. Девять действующих и бывших чиновников на условиях анонимности сообщили the Washington Post, что о санкциях речь шла, двое из них отметили, что Флинн призвал Россию не предпринимать резких шагов в связи с указом Обамы, пояснив, что вопрос по санкциям может быть пересмотрен.

Нарушил ли Флинн закон о вмешательстве посторонних граждан в дела США с правительствами иностранных государств, известный как Закон Логана?

Что-то произошло за 24 часа между указом Обамы о санкциях и ответом Путина, отмечают в Вашингтоне.

Чиновники получили доказательства того, что Флинн (в 2015 г. сидевший за одним столом с Путиным на юбилее канала RT) и Кисляк общались по СМС и телефону примерно в это время. Вместо того чтобы выслать в ответ американских дипломатов, президент России пригласил их детей на елки в Кремль.

По закону о вмешательстве американских граждан во внешнеполитические дела никто никогда не привлекался к уголовной ответственности, отмечает газета. Просто не было прецедента. Теперь он появляется — как развитие прошлых обвинений в адрес России (вмешательство в выборы, взлом сайтов Демпартии, бизнес-связи с окружением Трампа и т.д) — с одной стороны; а с другой стороны — продолжающаяся война Белого дома с непримиримо настроенной прессой, можно сказать, ищущей поводы для импичмента Дональда Трампа.

Вашингтон