Новогодние кибер-санкции

Уходя в историю, администрация Барака Обамы приняла новые санкции в отношении российских компаний и отдельных лиц. Это давно обещанные ответные меры в связи с хакерскими атаками на США, в которых Белый дом и американская разведка обвиняют Кремль

Уходящая натура

Второй раз в истории США поводом для введения санкций стали кибератаки на Америку. В апреле 2015-го мишенью стала КНДР. Северокорейские хакеры два года назад взломали интернет-ресурсы компании Sony Pictures. В Северной Корее таким образом отреагировали на сатирический фильм «Интервью», рисующий гротескный образ вождя Ким Чен Ына.

В этот раз кибер-санкции вышли на принципиально новый уровень. В «черном списке» два российских разведведомства — ГРУ и ФСБ; 4 руководителя военной разведки: глава ГРУ Игорь Коробов, и три его заместителя — Сергей Гизунов, Игорь Костюков, Владимир Алексеев; три компании, обеспечивающих материальную поддержку кибер-деятельности ГРУ: петербургский Специальный технологический центр радиоразведки, компания «ЦОР Секьюрити» (известная как Esage Lab) и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», название которой, по утверждению американских официальных лиц, служит прикрытием для группы, проводящей специальную подготовку хакерских атак.

Кроме того, под санкции попали два россиянина — Евгений Богачев и Алексей Белан — за использование кибер-возможностей с целью кражи финансовых активов и персональной информации (их дела давно отслеживало ФБР). 35 дипломатам из посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско предписано в 72 часа покинуть США. Госдепартамент закрывает два жилых комплекса в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые, как говорится в указе Обамы, использовались в разведывательных целях.

А помимо этого администрация США обещает предпринять «широкий спектр» дальнейших мер, «где угодно и когда угодно», в том числе, «непубличного» характера.

Министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовало 13-страничный аналитический доклад с колоритным заголовком: «Степной гриззли (североамериканский медведь — А. П.): российская враждебная кибер-деятельность» (.PDF)

Это пока самая полная справка о составе российской хакерской сети, типичных методах и приемах работы в открытом доступе. Как отмечается в санкционном указе Обамы, МВБ и ФБР публикуют этот документ, чтобы помочь специалистам по сетевой безопасности в США и за рубежом «вычислять и обезвреживать вредоносные кибер-кампании, которые Россия ведет в глобальном масштабе».

Не сомневаюсь ни на мгновенье, что доклад американских спецслужб будет представлен российскими политиками и СМИ безосновательным и пустым.

Такая участь ждала доклад спортивной комиссии Макларена, так называют прошлые и будут отзываться о будущих докладах в связи с гибелью малайзийского Боинга. Единственный путь познания: не слушать российский федеральный телеэфир, а читать первоисточники и самим делать выводы. Кто хочет, тот прочтет, пока не закрыт Интернет (об этом в последнее время всё чаще говорят политконъюнктурщики).

Американский президент действительно убежден в том, что хакерские атаки проводились с ведома его российского коллеги.

В России малозаметным прошло заявление Обамы о том, что он говорил с Путиным о хакерских атаках на полях саммита G20 в Китае, обещая «серьезные последствия» в случае их продолжения, и что российский президент, как убежден Обама, после этого остановил прямое вмешательство Москвы в ход выборов. В Вашингтоне не только Хиллари Клинтон, списавшая свое поражение на руку Москвы, но и большинство членов Конгресса, убеждены, что США подверглись беспрецедентным кибератакам. В ближайшие три недели будет представлен еще один доклад разведсообщества, который готовится по поручению Белого дома. В Конгрессе должны пройти специальные слушания. Витает идея создания на Капитолийском холме специального межпартийного комитета по кибер-безопасности.

В пятницу Владимир Путин поразил миролюбием, заявив, что никаких ответных высылок дипломатов не будет, дома отдыха сотрудников дипмиссии США не закроют (хотя Москва «оставляет за собой право на ответные меры»). Президент пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль на Новый год и Рождество. Это стало резким контрастом с заявлением спикер-леди МИДа Марии Захаровой, обозвавшей администрацию Обамы «группой внешнеполитических неудачников, озабоченных и недалеких». «Корявыми шагами», «поведением слона в посудной лавке» назвал действия администрации Обамы пресс-секретарь президента, потомственный дипломат Дмитрий Песков, уверенно заявивший, что аналогичные ответные меры неизбежны. Напомню, немедленно после объявления Вашингтоном санкций, министр иностранных дел Сергей Лавров предложил зеркальный ответ — выслать 35 американских дипломатов и закрыть два комплекса — дачу в Серебряном Бору и складские помещения на Дорожной улице, сообщили американские СМИ.

Реакция Путина — никого не высылать — удивила американские СМИ и отечественных чиновников и немедленно попала в заголовки мировых новостей.

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Суммируя: лауреат Нобелевской премии, автор философских книг-бестселлеров президент Обама начинал строить «российскую» политику с попытки «перезагрузить» отношения с Кремлем (после «мюнхенской речи», войны в Грузии и т.д.). Вместо «перезагрузки» получилась «перегрузка».

И теперь президент, которого «ястребы» в США и коллеги по партии ругают за внешнеполитическую нерешительность и непоследовательность, а в России считают источников всех бед — от повсеместного роста цен до выбитых в подъездах лампочек — заканчивает отношения с «кремлевскими» громким дембельским аккордом.

Ирония судьбы: Обама уходит, хотя американская экономика медленно, но верно поднимается. 70% из 260-ти президентских указов могут быть отменены, обещает соратник избранного президента Трампа бывший спикер Ньют Гингрич. А рейтинг Путина благодарные россияне вознесли до 86,8 % — это годовой максимум, утверждает опрос ВЦИОМ. Ведь во всем виноват Обама, не правда ли?

А что Трамп?

В то время как американское СМИ вспоминали о прошлой массовой высылке российских агентов и о рыжеволосой Анне Чапмэн, а те, кто более «продвинут» в истории вопроса — о кибератаках на Эстонию и Грузию, Трамп в очередной раз «взорвал» вашингтонский бомонд и повестку дня, написав в своем «твиттере»: «Отличный ход с задержкой (ответных мер)! Я всегда знал, что он (Путин) очень умен».

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016

Трамп, в свое время публично призывавший российских хакеров помочь ему найти пропавшие электоронные письма Клинтон (позже он, сказал, что «это была ирония»), затем резко изменил позицию,

заявив, что он не знает, кто именно — Россия, Китай или толстый парень из штата Нью-Джерси, сидящий на своей кровати — взломали сайты Демократической партии и избирательные списки в отдельных штатах.

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В четверг, когда Обама только издал указ о санкциях, реакция Трампа была невразумительной: «Время идти вперед, время для нашей страны двигаться к более крупным и важным вещам». Одновременно Трамп пообещал встретиться с представителями разведсообщества. Брифинг, посвященный хакерам, пройдет в первые дни нового года.

В пятницу, назвав Путина «очень умным», избранный президент в очередной раз навлек гнев вашингтонских ястребов и либералов. В отличие от Обамы, Трамп заявлял, что санкции против России с самого начала были не эффективны, его люди говорили, что они могут быть отменены и даже «крымский вопрос» может быть рассмотрен заново.

В очередной раз получив реверанс от Путина, заявившего что Москва готова «к дальнейшим шагам по восстановлению отношений», но не с нынешними «кухонными дипломатами», а с новой администрацией Трампа, избранный президент попадает под двойной или тройной контроль политических оппонентов и недружественной прессы, которые везде ищут возможное попустительство российскому президенту и возможные бизнес-интересы ближайшего круга Трампа. В его предвыборной команде «засветились» советник Виктора Януковича Пол Манафорт и акционер «Газпрома» Картер Пейдж. Большой шум вызвало назначения советником по нацбезопасности отставного генерала Майкла Флинна, сидевшего за одним столом с Путиным на юбилейном мероприятии канала Russia Today и выступившего в Москве с платной лекцией. Еще больше шума вызвало выдвижение на пост Госсекретаря главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, получившего из рук российского президента орден Дружбы — это еще один противник санкций.

Как сообщает издание Politico, Дане Рорабахеру — одному из немногих конгрессменов, выражавших «особое мнение» в отношении действий России в Крыму и Сирии, был предложен пост заместителя Госсекретаря. Однако ветеран Капитолия, писавший когда-то речи для Рональда Рейгана, препочел отстаться в Конгрессе и оттуда «всемерно поддерживать президента Трампа». Пока Рорабахер и подобные ему законодатели, с пониманием относящиеся к политике российского президента, составляют в Конгрессе маргинальное меньшинство.

«Нет ничего плохого в том, что президент Трамп хочет восстановить отношения с Россией, плохо то, что он считает кибератаки против Америки не столь важными и готов восхищаться диктатором», — заявил в эфире CNN конгрессмен Адам Кинцигер, ветеран войн в Афганистане и Ираке.

Трамп легко может отменить санкции, введенные Обамой. Но станет ли он это делать — вопреки позиции разведки и других силовых структур, вопреки мнению большинства членов Конгресса, убежденных в виновности Кремля и в том, что речь идет о защите национальных интересов США? Складывается впечатление, что к власти в США пришел еще один «любитель импровизаций».

Что произойдет после 20 января, дня вступления Трампа в должность, уверенно не предскажет никто, наверное, даже сам 45-ый президент. А пока американские СМИ гадают, к чему ведет мир «броманс Трампа и Путина». Напомним, что bromance — это сочетание слов bro (брат) и romance (романтическая связь). То есть, тесная дружба двух мужчин на почве общих интересов, отмеченная особой эмоциональностью.

Вашингтон