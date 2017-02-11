Ошибка — в политических координатах

Небольшой сирийский город Эль-Баб (40 км на северо-восток от Алеппо; 30 км к югу от турецкой границы; 60 тыс. населения до войны) — последний значимый опорный пункт ИГ (запрещена в России) в северной Сирии между Евфратом на востоке и турецкой границей на западе и на севере. Начиная с 18 января, район Эль-Баба совместно бомбили российские ВКС и турецкие ВВС, о чем как о немалом достижении в коалиционной антитеррористической борьбе рассказывал журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал Сергей Рудской. Но 9 февраля в районе Эль-Баба бомбардировщики ВКС разбомбили не боевиков, а турецкий спецназ: трое бойцов убиты на месте и 11 ранены.

И турецкий, и российский Генштабы сразу объявили этот бомбово-штурмовой удар «непреднамеренной ошибкой», а президент Владимир Путин в тот же день позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования. Москва и Анкара в последнее время стараются тесно координировать свои военные и политические действия в Сирии, и потому казалось, что трагический эпизод будет оперативно урегулирован, а координация действий турецких и российских военных только укрепится.

Но российское военное ведомство вместо того, чтобы признать ошибку и крепко замолчать, начало по своей традиции доказывать, что ни в чем не виновато, что это турки сами как-то «переместились» на территорию, где их не должно было быть, и не сообщили об этом. По словам Дмитрия Пескова: «Это была несогласованность в предоставлении координат».

Источники из Минобороны сообщили знакомым журналистам, что турки не просто так выдвинулись без спроса в «квадрат», который был заранее разведан, согласован и утвержден для бомбежки, но что сначала там были отряды «Свободной сирийской армии» (ССА), которые при турецкой поддержке штурмуют Эль-Баб, и что эти боевики обстреляли бойцов сирийской правительственной армии (Сирийская арабская армия — САА), которые вместе с союзными ополченцами продвигаются при поддержке ВКС к Эль-Бабу с юго-запада, в то время как турки и ССА наступают с северо-востока.

По версии источников Минобороны, в боевых порядках наступающих на Эль-Баб отрядов САА не было российских офицеров связи и авианаводчиков. Вот, мол, потому пришел от сирийцев непроверенный запрос на авиаподдержку, и ВКС нанесли бомбово-штурмовой удар, а боевики ССА тем временем продвинулись дальше к Эль-Бабу, и утром 9 февраля под удар попали турки, которые успели занять оставленные ССА позиции.

Понятно, что в турецком Генштабе после такого не могли промолчать и рассказали журналистам, как оно все было по правде (по турецкой версии). Что турецкий отряд находился на одних и тех же позициях последние 10 суток, а координаты его местоположения были своевременно переданы по согласованным каналам российской стороне. Что 8 февраля турецкие военные подверглись ракетному обстрелу «с российской стороны» (речь очевидно идет о позициях САА), что немедленно был заявлен протест и повторно переданы координаты позиции в штаб ВКС на базе Хмеймим, а также российскому военному атташе в Анкаре для передачи в Москву в Генштаб. Через 9 часов 29 минут после этого ВКС нанесли по туркам неожиданный массированный бомбово-штурмовой удар.

В ноябре 2016 года турецкие войска вместе с боевиками ССА (прежде всего местными туркменами) перешли сирийскую границу и начали операцию «Щит Евфрата», чтобы изгнать из зоны к северу от Алеппо силы ИГ и, кроме того, отряды курдской народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel или YPG). Курды до этого пытались сами вытеснить оттуда ИГ, но для Анкары дальнейшее расширение зоны контроля YPG неприемлемо — они считают их «террористами» и филиалом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (Partiya Karkerên Kurdistan, или PKK). Эрдоган объявил, что с падением Эль-Баба закончится формирование так называемой «буферной зоны безопасности», в которой турецкие строительные фирмы уже начали возводить постоянные лагеря для сирийских беженцев, чтобы они не перебирались в Турцию и дальше в Европу, а жили и получали гумпомощь под охраной турок и ССА, свободные от власти ИГ и правительства Башара Асада в Дамаске.

Дональд Трамп недавно публично поддержал создание «зон безопасности» в Сирии: на севере с помощью Турции и на юге с участием Иордании. Естественно, Дамаск резко против. «Безопасные» и долговременные лагеря беженцев известны на Ближнем Востоке — они неизбежно становятся основой институционального вооруженного сопротивления и заодно терроризма. Асад вполне готов сотрудничать с Трампом и готов приветствовать американских военных в Сирии, если они готовы сотрудничать с ним, но Эрдогана публично называет врагом и сторонником ИГ. Сейчас сопротивление ИГ на севере Сирии слабеет, и на пороге Эль-Баба (по-арабски «дверь» или «ворота») сошлись протурецкие и проасадовские силы, но никакой координации между ними нет: Дамаск официально считает турецкую армию агрессором, а ССА — террористами.

Российско-турецкая свара вполне в интересах Асада, и, возможно, что его командиры нарочно спровоцировали ВКС разбомбить турок.

Теперь уже турецкие военные будут ждать подходящего случая и помнить, как их 9 февраля не только разбомбили, но потом выставили идиотами, которые не понимают собственного местоположения…

Вообще по мере того, как ИГ слабеет в изоляции и под ударами со всех сторон, его противники, которые часто ненавидят друг друга больше, будут сходиться всё ближе. К общей сваре (ближе к Ракке — сирийской «столице» ИГ) прибавятся ещё курдские YPG, и нынешние стычки вокруг Эль-Баба могут показаться мелочью.