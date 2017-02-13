Адвокатская революция сверху

Проект, внесенный в Думу в субботу, 10 февраля, был готов уже давно, и почему Владимир Путин двинул его вперед именно сейчас, — это вопрос политический, на него может точно ответить только он сам. Проект был подготовлен по поручению, которое было дано президентом Совету по правам человека 27 ноября 2015 года, и факт «авторства» СПЧ сохранился в пояснительной записке, поступившей в Думу вместе с текстом. Самый смысл поправок целиком сохранил и отпечаток участия в их подготовке Федеральной палаты адвокатов — но не силовых ведомств.

Принятие поправок, при всем желании обесценить их со стороны, прежде всего, Следственного комитета РФ, приведет, не побоимся этого слова, к революционным изменениям во властных отношениях, какими они складываются «на земле», где сегодня безраздельно властвуют «силовики». Это вытекает из характера их власти, которая пока тождественна произволу. Произвол, в свою очередь, основывается на фактическом подчинении силовым структурам и судов и судей (через механизмы их назначения), которые игнорируют важнейшие для уголовного процесса принцип состязательности, права защиты и презумпцию невиновности.

Внесенный в Думу законопроект очень прицельно направлен. Эффективность будущего закона, если его противникам не удастся выхолостить проект путем внесения «поправок к поправкам», будет основана не столько на регламентации действий следователей (у которых нет мотивации менять стиль работы), сколько на укреплении гарантий прав защиты, обеспечивающей состязательность в суде.

Проект имеет в виду, прежде всего, ликвидировать практику тех приемов, при помощи которых следователи сегодня чаще всего «выводят адвокатов из дела», заменяя их неявно аффилированными с собой «защитниками по назначению». Так, порядок, заведенный по инициативе адвокатских палат ряда регионов, когда «по назначению» работают только те защитники, очередь которых контролирует сама палата адвокатов, станет по новому закону общеобязательным.

Казуистически выворачивая уголовно-процессуальный кодекс в свою пользу, опираясь на фразу в ст. 49 УК РФ: «В качестве защитников допускаются адвокаты» — следователи ввели практику, по которой защитник вступает в дело (в том числе может получить свидание с подзащитным) только после того, как он «допущен» решением следователя. С целью исключить эту незаконную практику в статье 49 УК РФ слово «допускаются» будет заменено не «участвуют». Часть четвертая ст.49 с целью исключить усмотрение следователя будет сформулирована в исключающей двусмысленное прочтение редакции: «Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении адвокатского удостоверения и ордера».

Сегодня распространены случаи, когда адвокатов «выводят из дела» со ссылкой на распространение ими сведений, составляющих следственную тайну. Поэтому соответствующую статью (161 УПК) предлагается дополнить специальной частью 4, указывающей, что такая тайна не распространяется на сведения: уже оглашенные в открытом судебном заседании (в том числе о применении мер пресечения); уже распространенные самим следователем или прокурором (в том числе в СМИ и через интернет); а также, что особенно важно — на сведения о нарушениях прав, свобод и законных интересов участников судопроизводства и других лиц и о нарушениях закона органами власти и должностными лицами. К числу последних, несомненно, относятся и сведения о пытках, если о таких фактах адвокат сообщает, подкрепляя их соответствующими доказательствами.

Сегодня распространена практика незаконных обысков у адвокатов с изъятием так называемых досье (в том числе и по делам, не связанным с обыском). Поправки уточняют, что в постановлениях суда об обыске у адвокатов (напоминая тем самым, что они обладают особым статусом, и ряд процессуальных действий в отношении них возможен только по специальному решению суда) должны быть точно указаны предметы, на поиск которых направлен обыск, а что касается досье, то запрещается не только их изъятие, но и копирование (фотографирование).

Существует незаконная практика «выведения адвокатов из дела» путем их допроса в качестве свидетелей, что несовместимо со статусом защитника. Поэтому проект уточняет порядок допроса адвокатов по тем обстоятельствам, которые стали им известны в связи с оказанием юридической помощи. В частности, ст. 56 УК РФ в новой редакции будет дополнена указанием на то, что такой допрос возможен в том случае, когда на нем настаивает сам защитник.

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Все перечисленные новации, адресованные, в первую очередь, следователям, на практике не будут работать, если не подкрепить их гарантиями в суде. В этой связи важнейшую роль приобретает остающееся неизменным положение ст. 75 УПК РФ о недопустимости тех доказательств, которые будут получены с нарушением закона.

Статья 159 УПК РФ будет дополнена указанием на то, что адвокатам (как и всем участникам судопроизводства) не может быть отказано в ходатайствах не только о производстве необходимых с их точки зрения следственных действий, но также и о приобщении к материалам дела соответствующих доказательств защиты. Пожалуй, с экспертной точки зрения, это краеугольный камень всего законопроекта, так как здесь место действия уже недвусмысленно переносится в суд: произвол следователя становится бесполезным в свете возможности приобщения доказательств уже на судебной стадии рассмотрения дела.

Это первые впечатления от инициативы президента, скорее просто перечисление главных ее составляющих «по горячим следам». Несомненно, у проекта найдутся и влиятельные противники, вокруг него, возможно, развернется открытая дискуссия, и в этом случае «Новая» будет готова предоставить свои полосы для нее.