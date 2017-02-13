Вопрос о длине «скамейки запасных»

13 февраля произошла очередная отставка губернатора, уже третья за последнее время. На этот раз свой пост покинул глава Новгородской области Сергей Митин. Врио губернатора был назначен руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) 37-летний Андрей Никитин.

справка Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве. Окончил Государственный университет управления. В 2007 получил степень EMBA Стокгольмской школы экономики. C 2002 по 2011 работал в группе компаний «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие предприятия России на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В 2009 году занял должность генерального директора «Рускомпозита». В 2011 году занял должность генерального директора АСИ, созданного правительством России для продвижения приоритетных проектов и улучшению предпринимательской среды.

В Ново-Огарево состоялась встреча Никитина с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил его за работу в АСИ, отметив, что за 6 лет работы агентство «очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию экономики». В ходе беседы с президентом Никитин озвучил приоритетные направления в развитии региона: туристическая индустрия и перерабатывающая промышленность.

Между тем, пока не ясно, означает ли назначение Никитина губернатором Новгородской области ликвидацию АСИ, которое в последнее время не слишком часто попадает в заголовки новостей. Еще один важный вопрос — как молодой технократ будет управлять развитием депрессивного региона — при предыдущем губернаторе Митине Новгородская область находилась в преддефолтном состоянии.

Корреспондент «Новой» попросила экспертов прокомментировать смену власти в Новгородской области.

Наталья Зубаревич директор региональной программы Независимого института социальной политики

— Я поражена назначением. Я не понимаю длину «скамейки» <запасных>.

Никитин — лицо АСИ и активно там работал. У меня два варианта: либо АСИ больше не может того, что делало, либо «скамейка» отсутствует (всех, кто моложе 40 лет, начинают распределяться в регионы). Почему Никитина отправили в Новгородскую область, я объяснить не могу. Регион маленький, там отсутствует инновационное развитие. А намерение Путина развивать в области туризм и обрабатывающую промышленность не схоже с компетенциями Никитина. Сможет ли он повлиять на ситуацию в регионе, узнаем. Посмотрим, как молодые технократы понимают, что такое русское нечерноземье.

Александр Кынев политолог

— Любые кадровые перемены влияют на ситуацию в регионе. Необходимость замены Митина была очевидна. К этому привели конфликты с общественностью и лидерами местных элит, скандалы вокруг администрации и возраст (он не молодой человек).

Напомню, Митин стал губернатором в 2007 году, заменил Прусака, администрация которого подвергалась критике из-за неблагополучной криминальной обстановки в регионе и влияния кланов на политические и экономические решения. Митин на тот момент был не связан с региональной элитой, кроме того, сменилась администрация. Началась своего рода силовая зачистка, появились резонансные дела. Основными фигурантами стали предприниматели Тельман Мхитарян и Николай Кравченко. После проведения расследования, ситуация в регионе несколько стабилизировалась.

Когда Митин пришел к власти, главным его месседжем была декриминализация региона, но потом область вновь стали сотрясать скандалы. В них был задействован заместитель губернатора и участники новой администрации. Кроме того, отношения с общественностью у Митина складывались довольно сложно: избирательная кампания 2012 года сопровождалась жесткой критикой, на мунициаппальном уровне были конфликты. В прошлом году возник скандал на выборах в областную думу, связанный со списком партии «Яблоко».

Главный вопрос, который предстоит решать новому губернатору — отношения с элитами и общественностью. Врио губернатора стал москвич, молодой, который всю жизнь имел дело бизнесом, публичной политикой не занимался. Посмотрим, как он проявит себя в политике. Бизнес — это иерархия, где можно нанять и уволить. В политике все не так: избиратели, журналисты, общественники никуда не исчезнут. В целом назначение Никитина вписывается в канву назначений на должность глав регионов молодых технократов.

Думаю, что для самого Никитина назначение скорее является повышением, так как с точки зрения формальной иерархии губернатор одна из ключевых публичных государственных должностей, а Новгородская область регион с выгодным географическим положением на пути из Москвы в Санкт-Петербург, все теснее связанный с петербургской агломерацией.

Евгений Минченко политолог

— У Никитина есть заявленные приоритеты, доверие первого лица, большой опыт работы в бизнесе и личный контакт с федеральными чиновниками. Посмотрим, как это повлияет на ситуацию в регионе. Это не означает ликвидацию АСИ, просто будет другой человек, больше ориентированный на социальные задачи.