Гомеопатия. Один меморандум и пять синдромов

«Это — в том же тренде, что теология в диссертационных советах, экстрасенсы в телевизоре и уроки религии в школе»

Михаил Гельфанд доктор биологических наук, профессор, член AcademiaEuropaea

На прошлой неделе случилось важное, но оставшееся практически незамеченным событие: на заседании президиума генсовета «Единой России» окончательно похоронена программа «Чистая вода» — детище бывшего председателя Госдумы Бориса Грызлова и Виктора Петрика. Мало кто помнит, что первым могильщиком этой программы стала Комиссия РАН по лженауке; с ее председателем — академиком Евгением Александровым Петрик потом судился, но проиграл. Тогда все любили комиссию и радовались, что Петрика публично назвали «лжеученым».

Переменчива любовь народная. Та же комиссия, воспряв после продолжительного сна, начала выпускать меморандумы — документы, отражающие точку зрения научного сообщества на разные проявления лженауки, но если первый — о дерматоглифике (предсказание способностей и свойств личности по пальцевым узорам) — прошел относительно незамеченным, то второй — о гомеопатии — вызвал массу недобрых комментариев, в том числе и от людей, которых было бы естественно считать союзниками в борьбе с мракобесием.

В меморандуме и приложениях есть всё: и обсуждение того, почему гомеопатию естественно считать именно лженаукой в отличие от, например, «народных целителей» (потому что она претендует на статус науки: проходят «научные» конференции, защищаются диссертации, пишутся учебники, по которым обучают студентов-медиков), и доказательства необоснованности этих претензий, и обзор международных исследований, доказавших неэффективность гомеопатии, и объяснение процедуры клинических испытаний, и ссылки на научную литературу, и ответы на часто задаваемые вопросы, и, да, рекомендации государственным органам — как ответ на естественный вопрос «что же делать?». Я не буду пересказывать меморандум, а попробую понять, в чем причина такой реакции на него.

Во-первых, это синдром Бродского — «если Евтушенко против колхозов, то я за»

РАН ассоциируется с чем-то казенным, про меморандум сообщили по телевизору и написали в газетах, стало быть, «они» опять хотят что-то запретить, навязать и вообще вмешаться в нашу частную жизнь. И уже недосуг разбираться, что Комиссия по лженауке — это не РАНовское начальство; что среди авторов меморандума нет статусных академиков, зато много практикующих врачей; что гомеопатию поддерживает и Минздрав (эта история тоже подробно изложена в одном из приложений), и вполне правительственная «Российская газета», и народный «Московский комсомолец»; что производитель бесконечно разведенных растворов Олег Эпштейн (генеральный директор холдинга MateriaMedica) на декабрьских выборах был избран членом-корреспондентом РАН; и вообще, что защищающаяся сторона — это как раз ученые.

Во-вторых, синдром Пастернака — «Я Пастернака не читал, но осуждаю»

Похоже, подавляющее большинство комментаторов не читали не только приложений, но и самого меморандума, ограничившись короткими новостными заметками и пересказами пересказов. Иначе зачем повторять вопросы, на которые в меморандуме уже даны ответы? И откуда возник мем о запрете гомеопатии? В предложениях меморандума ничего подобного нет, предлагается лишь продавать ее отдельно от настоящих лекарств, маркировать соответствующим образом (как это делается, например, в США) и не закупать на государственные деньги.

А это, в-третьих, тесно завязано на синдром Лысенко — «Генетику и кибернетику тоже объявляли лженауками и запрещали»

Довольно часто, соглашаясь по существу, авторов меморандума корят за неудачный термин, вызывающий понятно какие ассоциации. При этом никто не возражал, когда Виталий Лазаревич Гинзбург, создавая комиссию, придумал ей именно такое название — «Комиссия по борьбе с лженаукой», и никто не защищал объявленного «лжеученым» Петрика. Может быть, дело все-таки не в слове? И, если уж говорить о репрессиях, на следующий день после выхода меморандума один из его авторов— Денис Рощин был уволен из Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Директор этого НИИ — вице-президент РАН Владимир Стародубов, бывший министр здравоохранения, в свое время немало сделавший для продвижения гомеопатии. И кто тут выходит Лысенко?

Конечно, не обходится без синдрома Нилуса — «Все проплачено фармацевтическими компаниями»

Как любая теория заговора, подобные утверждения не требуют ни деталей (кто проплатил? Кому? За что именно? ), ни доказательств — они и не приводятся — и потому не могут быть опровергнуты. Наличие в списке авторов известных людей с безукоризненной репутацией объясняется тем, что «их использовали втёмную». Зато депутат Госдумы трех созывов, член комиссии, академик Сергей Колесников поспешил заявить, что меморандума не читал (хотя проект в соответствии с регламентом комиссии рассылался всем ее членам), и что среди его авторов «нет врачей, зато есть лоббисты большой фармы» (кстати, в том, что это неправда, можно легко убедиться, посмотрев список авторов).

И пятый — синдром Скворцовой — «Неужели это самая важная проблема?»

Действительно, на фоне равнодушных и непрофессиональных врачей, разваливающихся больниц, злоупотреблений при закупках оборудования гомеопатия кажется чем-то второстепенным. Но комиссия действует в зоне своей компетентности и в рамках своего мандата; это не Министерство здравоохранения, не Счетная палата и не Следственный комитет. Желающие, способные и имеющие возможность заняться Более Важными Проблемами, — благоволят приступить немедленно. Ученые же делают то, что должны: сохраняют науку как общественный институт, напоминая, что существует и объективная истина, и критерии профессионализма, и понятие «репутации». Потому что гомеопатия в больницах, теология в диссертационных советах, экстрасенсы в телевизоре, вечные двигатели на спутниках и уроки религии в школе — это проявления одного и того же мракобесия, все сильнее проникающего во все поры государства.