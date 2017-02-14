Поклонская-Милонов — это новые «Гиви»-«Моторола»

Медийная слава депутата Петра Толстого, заявления о «черте оседлости», явно не дает покоя депутату Виталию Милонову, который на днях решил огрести свою порцию известности с помощью вырезанного в граните изречения о том, что «предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Не отстает от этих двух персонажей и депутат Наталья Поклонская. На днях ей показалось недостаточно, чтобы за честь православного святого Николая II вступались одни православные, и она громко заявила о том, что вопрос этот беспокоит также представителей одной мусульманской республики.

Исламские ревнители веры, как мы все знаем, это дело серьезное. Не дай бог, начнут взрываться в кинотеатрах, как в аэропорту Брюсселя. Приятно думать, что на страже реноме автора Ходынки и Кровавого воскресенья, втянувшего Россию (по причине тотальной профессиональной некомпетентности) в бессмысленную бойню, кончившуюся гибелью нации и империи, — стоит не только экс-прокурор Поклонская, но и, возможно, суровые бородачи, еще недавно резавшие русских под черным знаменем джихада.

На самом деле все эти медийные полиграфы полиграфычи выполняют две важные для Кремля пиар-задачи. Первая из них заключается в том, что они играют роль хвоста собаки Алкивиада. Кремлю очень приятно, когда просвещенная публика, малость охренев от очередного свалившегося на нее откровения, обсуждает очередной gaffe Милонова, вместо того, чтобы обсуждать, например, кому же все-таки были проданы 19,5% акций «Роснефти», которые теперь принадлежат сингапурской QHG Shares Pte, которая принадлежит британской QHG Investment, которая контролируется британской QHG Holding, которая принадлежит кайманскому офшору QHG Cayman Limited.

Уж лучше пусть обсуждают Милонова, чем «Роснефть».

«Православные активисты», требующие запретить завод презервативов: это все, если угодно, второе издание Жириновского, улучшенное и дополненное. Жириновский 3.0. И тут не важно, проявляется ли эта православная озабоченность по спущенной сверху методичке или просто вследствие желания получить свою минуту славы: подобные персонажи четко держат нос по ветру и улавливают флюиды, исходящие от начальства почти со сверхъестественной чуткостью.

Другая функция куда важней. Все эти деятели, вызывающие у просвещенной публики шок, должны по контрасту выгодно оттенять собой широту и терпимость Владимира Путина. В самом деле, уж в чем в чем Путина не заподозришь, так это в антисемитизме. В качестве целей масштабных «пятиминуток ненависти», в которые то и дело погружается страна, евреи ни разу не фигурировали. Мы дружно ненавидели (по спущенной сверху медийной разнарядке) поляков в 2006-м, эстонских фашистов в 2007-м, грузин в 2008-м, братский украинский народ в 2014-м, а также наших американских партнеров и Гейропу, но что есть, то есть: евреи объектами этих пятиминуток ненависти не были никогда.

Или возьмем тот же фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Никакого несогласия у Учителя с официальными властями нет, более того, если верить словам бывшего продюсера этого проекта Владислава Москалева, фильм финансировался из общака Кремля лично Владимиром Кожиным и чуть ли не чемоданами с наличкой. Можно надеяться, что таким образом Кремль щедро отблагодарил режиссера, поддержавшего в 2014 году аннексию Крыма.

И вот теперь наличие Поклонской с ее мусульманской группой поддержки должно показать режиссеру Алексею Учителю, какую правильную дорогу он выбрал. Еще бы! Ведь если бы не терпимый Владимир Путин, то Россией бы правили вот такие вот мироновы—поклонские. Было бы в России Хрисламское государство!

Так вот: фишка заключается в том, что без Кремля не было бы ни Поклонской, ни Милонова, ни Толстого. Точнее, они бы были, но они бы занимали примерно то же место в общественном сознании, которое в современной Америке занимает ку-клукс-клан. На них просто не обращают внимания. Они — клоуны. Их выходки не стоят того, чтобы о них писать.

Высказывания этих любовно взращенных шариковых очень напоминают беспорядки, устроенные российскими болельщиками на чемпионате мира по футболу.

Сначала нам рассказывали, что это были просто спонтанные беспорядки. Потом оказалось, что этих люмпенов завозили во Францию за казенный счет. Потом оказалось, что у них были тренировочные лагеря в Подмосковье: вы сами можете представить, что случилось бы, к примеру, с Навальным, если бы он организовал для своих сторонников под Москвой тренировочные лагеря.

Но самой лучшей аналогией для всех этих активных борцов с геями, «Матильдой» и «пятой колонной» является тактика Кремля в Донбассе. Кремль тоже уверял нас, что в Донбассе против украинских фашистов борются исключительно «комбайнеры и трактористы». Он даже содержал этих комбайнеров и трактористов («Гиви», «Моторолу» и им подобных) в качестве телевизионной картинки, за фасадом которой воевали реальные профессионалы. Таким образом, Кремль превратил Донбас, с одной стороны, в сектор Газа, а с другой стороны — не переставал уверять, что он не контролирует народный энтузиазм.

В этом смысле Поклонская—Милонов — это новые «Гиви»-«Моторола». С примерно тем же уровнем. Разница только в том, что «Гиви» и «Моторола» боролись против украинских фашистов, а виртуальное Хрисламское государство, созданное по разнарядке и методичке, борется против «пятой колонны».