Призрак коммуниста

Биография сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова — это история современной России, описанная в многочисленных томах уголовных дел: язык — сухой, уголовно-процессуальный; сюжеты — пелевинские, а где-то кафкианские. Все герои — реальные: генералы МВД и ФСБ, «решалы», прокуроры, федеральные судьи, руководители Госдумы и администрации президента.

Частная история Вороненкова расскажет вам все о том, как устроены спецслужбы России и почему они постоянно между собой воюют; кто из высшего руководства страны за взятки возбуждает и закрывает уголовные дела; из каких черных касс финансируются выборы и как в ходе тайных переговоров переписываются сотни тысяч голосов.

«Новая газета» собрала материалы уголовных дел, в которых за последние 10 лет упоминался Денис Вороненков, и поговорила с теми, кто с ним служил, дружил, работал и делил деньги. И если вам покажется, что в этих историях больше иллюзии и абсурда, а феномен Вороненкова — частный, то знайте: именно так в России и делается реальная политика.

Бегство Вороненкова

Новость о бегстве Дениса Вороненкова стала сенсацией не только в СМИ, но повергла в шок большую часть российской политической элиты. Мы поговорили с десятком людей, знавших бывшего депутата, и каждый раз картина повторялась: будь-то чиновник, депутат или бизнесмен — во время интервью они набирали чей-то номер и безнадежно переспрашивали: «А он точно уехал? А может, это провокация?»

До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями покровителей. В общем, почти как у всех.

Публичные выступления бывшего депутата тоже говорили о полной лояльности курсу российских властей. На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — говорил он РБК.

Летом 2016 года, перед самым отъездом из России, Вороненков обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру PokemonGo из-за того, что «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны в США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона».

И только сегодня то, о чем и так все догадывались, окончательно подтвердилось: Денис Вороненков дал интервью украинскому изданию «Цензор.НЕТ», где сравнил ситуацию в России с нацистской Германией, и сообщил, что давал показания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Кроме того, бывший депутат рассказал, что на Украину он переехал в октябре (до истечения срока депутатских полномочий), а уже 6 декабря получил гражданство Украины.

По сообщениям источников «Новой газеты», гражданство Вороненкову было выдано личным указом президента Петра Порошенко.

В своем интервью бывший депутат Госдумы объяснил бегство боязнью мести со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ: «У меня был выбор без выбора — либо они со мной разделаются, либо уезжать из страны». По словам Вороненкова, он будто бы участвовал в расследовании дела о контрабанде, фигурантами которого были высокопоставленные сотрудники ФСБ, якобы включая нынешнего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова (бывшего замначальника УСБ ФСБ).

По словам источников «Новой газеты», читавших показания Дениса Вороненкова,

беглый депутат рассказал не только о Януковиче, но также о коррупции среди высших должностных лиц России

— к примеру, к допросу были якобы приложены платежки на офшорные компании одного из бывших руководителей Госдумы, занявшего затем высокий пост в спецслужбах (в ближайшее время «Новая газета» должна получить копию протокола допроса).

Все опрошенные нами знакомые Вороненкова в России уверены: бывший депутат бежал из страны потому, что сам должен был сесть на скамью подсудимых. За последние 10 лет фамилия Вороненкова упоминалась в нескольких громких уголовных делах. Но каждый раз депутату удивительным образом удавалось выходить сухим из воды. Причина такой «удачливости», по словам знакомых Вороненкова, объяснялась уровнем его связей среди силовиков и высокопоставленных чиновников, а также полной деградацией российских спецслужб и системы отбора кадров.

«В ФСБ на Вороненкова накопилось огромное количество материалов. Но реализовать их каждый раз не удавалось по политическим причинам. В одном случае всплыли бы фамилии помощников руководителей Госдумы, чьи неформальные поручения он выполнял. В другом — стал бы известен механизм незаконного финансирования выборов, и сами выборы в 2011 году нужно было бы отменять. К тому же все это время у него были покровители. Я считаю, что российские спецслужбы и те, кто покрывал Вороненкова, должны понести ответственность за этот провал. Не дай бог, чтобы он еще какие-то сведения, угрожающие национальной безопасности, не передал», — говорит бывший сослуживец Вороненкова по ФСКН.

Имена высокопоставленных чиновников, которые общались с Вороненковым, можно встретить в материалах уголовных дел.

Дело первое: знакомство с засекреченным разведчиком

«С Вороненковым в 2003 году меня познакомил генерал-лейтенант Кудинов Сергей Михайлович, в то время возглавлявший управление делами МВД и ближайший человек к Грызлову, в то время министру внутренних дел. При этом даже действующий генерал МВД Кудинов не знал, кто я на самом деле, и в ходе беседы, когда понял, что вопрос касается оказания помощи и снятия давления при рассмотрении уголовного дела в суде, порекомендовал мне своего близкого знакомого [Вороненкова], который может решать подобные вопросы», — рассказывает Александр Шаркевич, бывший сотрудник МВД.

Шаркевич, специалист по глубокому внедрению, являлся в то время засекреченным сотрудником МВД. Легенда Шаркевича достойна экранизации и может считаться одной из самых неординарных в истории по крайней мере российских спецслужб. Он представлялся коррумпированным сотрудником правоохранительных органов, решающим вопросы. Шаркевич, используя свое прикрытие, должен был находить людей, желавших с помощью взяток продвинуться по службе или решить свои проблемы, выявлять все коррупционные цепочки и докладывать руководству. Шаркевич подчинялся лично министру внутренних дел. По словам бывшего разведчика, Вороненков был идеальным объектом для разработки.

Поводом для знакомства Шаркевича и Вороненкова было уголовное дело, где заявителем был влиятельный иностранный бизнесмен, находившийся под опекой СВР, а обвиняемым — российский предприниматель Вячеслав Шевченко из модной в то время среды «православных чекистов».

«Православные чекисты»

Любопытно, что представитель российского предпринимателя, Николай Александров, так и писал в одном из заявлений: «Я как общественный защитник, являясь генеральным директором фонда «Служение Отечеству» и православным офицером госбезопасности России, обратился за помощью в Союз предпринимателей ветеранов органов внутренних дел». Одним из членов этого фонда был Шаркевич. Он откликнулся на просьбу о помощи Александрова и обратился к Олегу Дягтереву, в то время замначальника ДСБ МВД. Тот, в свою очередь, сообщил, что у него есть старший товарищ — Сергей Кудинов, генерал-лейтенант МВД и доверенное лицо министра внутренних дел Бориса Грызлова. Кудинов, в свою очередь, познакомил Шаркевича с Вороненковым и прямо сказал, что «это его близкий, доверенный человек».

Шаркевич вспоминает, что уже тогда Денис Вороненков умел производить впечатление: передвигался на дорогих машинах, носил эксклюзивные часы, а однажды даже обратился к разведчику с просьбой «поставить престижные в те годы государственные автомобильные номера серии «ммм77» (они устанавливались за подписью начальника ГУВД Москвы) на машину, оформленную на его сестру».

За решение проблемы с уголовным делом представители Шевченко были готовы заплатить 700 тысяч долларов. Первый транш в 200 тысяч долларов Александров передал в машине, где находились Вороненков и Шаркевич.

«Материалы того дела были рассекречены и хранятся в суде и органах СК, — рассказывает Шаркевич. — В 2003 году Вороненков обещал человеку, которого я подвел к нему в качестве клиента, решить вопрос с судом о мере пресечения, а в дальнейшем — чтобы подсудимый получил условный срок. Самое интересное, что вскоре после того, как он получил первую часть денег, судья Замоскворецкого суда Москвы изменила меру пресечения. Все были впечатлены этим, и я тоже. Вопросов по второму траншу передаваемых ему денег не возникло ни у кого, так как та же судья продолжила рассмотрения дела по существу».

Но после того, как был передан второй транш в 500 тысяч долларов, случилось неожиданное: несмотря на то, что государственный обвинитель просил условный срок для Шевченко (что соответствовало плану, озвученному Вороненковым), судья назначила предпринимателю наказание в виде реального срока лишения свободы.

И тогда представитель Шевченко, Николай Александров, обратился к Вороненкову с претензиями, а позже написал заявление в органы.

«Вороненков представился как консультант руководителя аппарата фракции партии «Единая Россия» Кудинова С.М. по связям с правоохранительными органами, судами и прокуратурой. Вороненков Д.Н. обещал Шаркевичу А.В., что «административный ресурс»… будет устранен, и суд непредвзято в дальнейшем будет рассматривать материалы уголовного дела»… В частности, с его слов, «он обратился за помощью к председателю комиссии по безопасности Мосгордумы, члену фракции «Единая Россия» Святенко И.Ю., которая поддерживает деловые контакты с председателем Мосгорсуда Егоровой О.А., и в Замоскворецкую межрайонную прокуратуру к зампрокурора Старостину Р. и государственному обвинителю по делу Барсегяну С.Р. За эту работу Вороненков Д.Н. попросил 700 000 долл. США», — писал Александров в своем заявлении.

В ходе уголовного дела Денис Вороненков утверждал, что это заявление было написано с целью его шантажа, никаких денег он не получал, а лишь по просьбе Шаркевича дал юридические консультации.

Однако Александров на этих показаниях настаивал не только в заявлении, но и на допросах, и в ходе очных ставок с бывшим депутатом Госдумы. «Православный офицер госбезопасности России» утверждал, что несколько раз встречался с Вороненковым и требовал от него вернуть деньги. «В ходе этой встречи я стал требовать, чтобы Вороненков вернул переданные ему денежные средства. На это Вороненков сообщил, что он их потратил, при этом он стал писать на листе бумаги, кому и сколько он передал. Тогда я сказал, что мы вместе с ним будем ходить по этим людям и собирать деньги, на что Вороненков сразу порвал этот лист бумаги», — говорил Александров на допросе.

Денис Вороненков, судя по протоколам очных ставок, ни одну из этих встреч не подтверждал, ссылаясь на забывчивость.

Часть денег (250 тысяч долларов) Шаркевичу позже все-таки удалось выбить у Вороненкова и отдать Александрову. Однако оставшиеся 450 тысяч так и не были возвращены.

Агент хочет в штат

Несмотря на то, что в деле была масса показаний на Вороненкова, пострадавшим оказался сам Шаркевич. «Если бы кто-то мне сказал, что через 6 лет не ему [Вороненкову], а мне предъявят обвинение по этому факту, я бы просто рассмеялся. В отличие от Вороненкова я выполнял свою работу, документировал связи лиц и методы коррупционных правонарушений, следовал своей легенде, а в итоге — органы следствия решили меня самого привлечь по этим событиям. Изначально заявитель по этому делу написал заявление на Вороненкова, но он в итоге вышел сухим из воды, как и во многих других случаях, кстати», — говорит Шаркевич.

В то время Вороненков еще не являлся кадровым сотрудником спецслужб, но очень к этому стремился. Он даже просил Шаркевича помочь ему устроиться в МВД.

«Он тогда очень хотел попасть в каком-то качестве в органы и рассматривался нами как потенциальный кандидат, — продолжает Шаркевич. — Но при проверке анкеты и автобиографии часть указанных им сведений не подтвердилась. К тому же передаваемая им информация как кандидатом на начальном этапе проверки носила однобокий и практически не реализуемый с точки зрения специфики нашей службы характер. Это была информация о наркотиках. Эта тема была ему близка, так сказать, и в прямом, и в переносном смысле. В итоге к нам он не попал, но просочился каким-то образом в ФСКН».

«Новая газета» передала просьбу об интервью в приемную Сергея Кудинова, однако общаться с журналистами он до сих пор не пожелал.

Дело второе: «Три Кита»

Вы не встретите фамилии Дениса Вороненкова в общем кадровом учете сотрудников ФСКН. И, по большому счету, даже сам факт того, что он служил в этом недавно расформированном ведомстве, должен был бы относиться к гостайне, но Вороненков сам не раз этим хвастался как до своего бегства из России, так и в интервью украинским СМИ.

В 2005 году он стал так называемым штатным негласным сотрудником ФСКН. Это — особая категория оперативных работников, работающих под прикрытием. Вороненков получил звание майора, хотя, как говорят его сослуживцы, якобы представлялся генерал-майором и заместителем директора ФСКН. Тогда службу возглавлял Виктор Черкесов, в то время один из самых приближенных к Владимиру Путину силовиков.

И именно своей работой в ФСКН Денис Вороненков объясняет сегодня проблемы в России и причину бегства на Украину.

В то время ФСКН действительно занималась оперативным сопровождением громкого уголовного дела «Трех Китов» о контрабанде мебели. В оперативных материалах действительно светились многие высокопоставленные сотрудники ФСБ, что в дальнейшем привело к одной из самых ожесточенных войн спецслужб в истории России. Результатом этой войны стал уход Виктора Черкесова, а также арест большинства оперативных сотрудников ФСКН, входивших в оперативно-следственную группу. Только вот фамилии Дениса Вороненкова среди этих сотрудников не было.

Александр Бульбов. Валерий Шарифулин / ТАСС

В то время департамент оперативного обеспечения ФСКН возглавлял Александр Бульбов. «С Денисом Вороненковым меня познакомили в конце 2004 года мои подчиненные, которые занимались подбором кандидатов в ФСКН, — вспоминает Бульбов. — В то время Вороненков обладал всеми формальными основаниями, чтобы рассматривать его как возможного сотрудника. У него был опыт работы в прокуратуре, степень кандидата юридических наук. Кроме того, он умел производить впечатление: много говорил о своих связях в среде, представляющей для нас интерес с точки зрения борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечения личной безопасности сотрудников ФСКН. К тому же (что важно при приеме на его должность) Вороненков пришел с информацией о наркотрафике и обещал эту информацию развить и довести до реализации. Дальнейшим согласованием и курированием работы Вороненкова занимались начальник управления и отдела, в котором он служил.

Как выяснилось позже, вся информация от Вороненкова оказалась «пустой». Он просто имитировал «разработку» близких и доверенных ему людей, а в некоторых случаях, как оказалось, даже сообщал этим людям, что они якобы находятся в плотной разработке, и предлагал решить их проблемы. То есть мало того, что никой реальной оперативной работой он не занимался, так еще и умудрялся извлекать из этого личную выгоду».

Имитация разработки

Бывший коллега Вороненкова по отделу вспоминает, о каких «разработках» шла речь: «Вся его роль в деле «Трех Китов» свелась к тому, что он предложил разрабатывать Виталия Качура, своего давнего знакомого. Качур общался с некоторыми фигурантами дела, и это позволило Вороненкову «прикрутить» его к разработке. Мол, Качур контролировал наркотрафик на территории России. Эта информация не подтвердилась. Зато Вороненков пошел к Качуру и напугал его: мол, ты засветился в крупном деле, и если не хочешь, чтобы по тебе отдельно начали работать, реши со мной вопрос.

Это был его фирменный стиль: он всегда предлагал разрабатывать тех, с кем имел общие дела. А потом предлагал этим людям решить их проблемы».

Сегодня предприниматель Виталий Качур отбывает наказание по другому уголовному делу, в котором Денис Вороненков тоже сыграл ключевую роль, — о нем мы расскажем ниже. Но близкий знакомый Качура подтвердил «Новой газете» слова бывшего коллеги Вороненкова по ФСКН.

О том, что бывший депутат Госдумы не имел никакого отношения к делу «Трех Китов», говорит и Александр Бульбов: «Распоряжением генерального прокурора от 22 апреля 2006 года была создана оперативно-следственная группа во главе со следователем Владимиром Лоскутовым, который по поручению президента вел дело «Трех Китов». В состав этой группы вошли оперативные сотрудники департамента оперативного обеспечения ФСКН. Фамилии Вороненкова в этих списках не было. Он никогда не участвовал в оперативных мероприятиях по делу, ему не давалось никаких поручений. Заметьте, в списке репрессированных сотрудников ФСКН, которые занимались этим делом, Вороненкова тоже не было. Его не то что не допрашивали в рамках уголовного дела — его фамилия даже в материалах ни разу не звучала».

По словам Бульбова, в период предвыборной кампании в 2011 году Денис Вороненков активно муссировал тему «Трех Китов». «Я неоднократно лично его предупреждал, чтобы он перестал врать и позорить бывших сотрудников ФСКН, которые реально пострадали за свою честную работу. Он обещал, но, как это ему свойственно, продолжал врать. Вороненков все время пытался себя представить жертвой борьбы с коррупцией. Например, когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова. Я лично хорошо знаю психологию и профессиональные качества генерала Феоктистова: если бы он действительно занимался разработкой Вороненкова, то тот бы давно сидел», — полагает Бульбов.

Петр Саруханов / «Новая»

Фиктивное «ранение»

Сегодня, в связи с бегством Вороненкова на Украину, бывший руководитель департамента оперативного обеспечения ФСКН открыто рассказывает о многих фактах из биографии своего бывшего коллеги, которые до этого не «выносились из избы».

Пытаясь выставить себя жертвой мести со стороны ФСБ, Денис Вороненков не раз утверждал, что в 2007 году на него было совершено покушение и он перенес то ли 10, то ли 12 операций. «Это случилось в 2007 году, — вспоминает Бульбов. — Мне позвонил его непосредственный руководитель и доложил: мол, Денису прострелили голеностопный сустав. Мы срочно поехали в больницу, и он рассказал, что якобы встречался с источниками, задержался допоздна, а когда шел по бульвару, сзади его нагнал человек и спросил: «Ты Денис?» Он ответил: «Да», после чего ему выстрелили несколько раз в ногу. А когда стрелявший убегал, то якобы крикнул: «Это тебе за «Трех Китов!»

Все, естественно, были в шоке. Я доложил директору.

Мы уже даже думали докладывать президенту страны о том, что в наших сотрудников стрелять начали. Но перед этим я позвонил в больницу справиться о нашем пациенте. А мне отвечают: «А ваш пациент улетел в Париж.

Сказал, что не доверяет российской медицине, нанял частный самолет и улетел». У меня челюсть отвисла: сотрудник ФСКН на частном самолете улетает в Париж!

И только спустя годы, после того как я вышел из тюрьмы, узнал от очевидцев, как на самом деле он получил свое «ранение». В тот вечер он выходил из одного злачного заведения (скажем так), пошел по нужде, упал и проколол себе ногу. Просто насадил ее на штырь. Травма была действительно серьезная. Но самое смешное в том, что он потом пытался за это «ранение» выбить себе орден. Бегал по начальникам и рассказывал, как в него стреляли из-за дела «Трех Китов».

Фиктивный «афганец»

«Ранение» в деле «Трех Китов» — не единственное, которым хвастался Вороненков. Уже став депутатом Госдумы, он встречался с избирателями. Его речь сняли на камеру. «Так судьба сложилась, что я в срочную попал в Афганистан, — рассказывает Вороненков. — У меня много ранений. У меня 12 осколков в ноге. Мне повезло, что меня на самолете отправили и оперировали в американском военном госпитале под Парижем, там же поставили инвалидность. Но, как видите, я здоров, абсолютно хорошо выгляжу».



Александр Бульбов говорит, что, когда увидел это видео, у него «волосы дыбом встали». «У него была какая-то патологическая страсть к вранью. Мне передавали люди, что он хвастался тем, как воевал под моим началом (Бульбов воевал в Афганистане с 1985 по 1986 год, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. — Р. А.) и даже ходил вместе со мной на караваны. Я, когда услышал про «американский госпиталь под Парижем», у меня волосы дыбом встали. И любому человеку должно быть очевидно, что все это сумасшедшее вранье. Но проблема в том, что многие люди верили. Несмотря даже на то, что в 1989 году, когда советские войска были выведены из Афганистана, Вороненкову не исполнилось и 18 лет. Он не достиг призывного возраста».

Дело третье: хищение и убийство

«Насколько мне известно, Денис Вороненков занимался тем, что за деньги предлагал пролоббировать те или иные вопросы в Государственной думе. В частности, он все время хвалился своим близким знакомством с бывшим спикером Государственной думы Грызловым и предлагал бизнесменам за определенные вознаграждения пролоббировать их интересы», — начинает свое обращение на YouTube Анна Эткина, бывший зампред правления Мира-Банка.

В 2011 году она пережила покушение: в московском ресторане «Хуторок» киллер стрелял в нее и ее бывшего партнера Андрея Бурлакова, который от полученных ранений скончался, а Эткина чудом выжила. В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК). По версии следствия, деньги, украденные из ФЛК, были потрачены на приобретение в Германии верфей Wadan Yards. Эткина свою вину отрицала и настаивала на том, что за хищением стояли иные лица, а верфи Wadan Yards якобы приобретались в том числе на деньги бывшего спецпредставителя президента России Игоря Юсуфова.

По словам Эткиной, с Денисом Вороненковым она познакомилась на одной из встреч, где помимо Бурлакова присутствовал и Анатолий Ткачук, представлявшийся советником по безопасности Игоря Юсуфова.

Влиятельный «решальщик»

«В марте 2009 года Ткачук А.Н. в ресторане «Семифредо» в г. Москве представил Бурлакову А.А. своего младшего партнера Вороненкова Д.Н., которого охарактеризовал как профессионального юриста, помощника спикера ГД по юридическим вопросам, человека, имеющего большие связи и возможности как в аппарате президента РФ, так и в органах государственной безопасности, а именно — в управлении «К» ФСБ России, — писала Эткина в своем обращении генеральному прокурору Юрию Чайке. — На этой встрече Вороненков Д.Н. пояснил, что к деятельности компании Wadan Yards со стороны «власти» имеется весьма негативное отношение и связано это во многом с тем, что часть средств, направленных на покупку акций этой компании была заимствована у ОАО «Финансовая лизинговая компания».

На встрече Вороненков Д.Н. отметил, что обладает необходимым ресурсом, чтобы изменить это «негативное отношение», но для этого потребуются некие финансовые вложения. Ткачук А.Н. заверил Бурлакова А.А. в полной честности и порядочности Вороненкова и заявил, что готов выступить гарантом этой сделки. Позже Бурлаков А.А. <…> сообщил мне, что передал Вороненкову для «решения» вопроса о негативном отношении к компании Wadan Yards 5 млн наличными».

Все эти переговоры, по словам Эткиной, были записаны Бурлаковым на диктофон, а записи позже переданы в правоохранительные органы.

Несмотря на «финансовые вложения», проблемы Бурлакова с правоохранительными органами не были решены. Тогда бывший заместитель директора ФЛК пригрозил Вороненкову, что сам обратится в ФСБ.

«Именно после этого Бурлаков и дал мне послушать записи своих разговоров с Ткачуком, Юсуфовым, Вороненковым. Как мне известно, после этого состоялся еще один разговор Бурлакова с Вороненковым в достаточно жесткой форме с требованием вернуть деньги, и мне на мой телефон пришла от Вороненкова СМС: «Ты и Бурлаков сядете в тюрьму». Действительно 12 октября 2009 года меня арестовали, данный телефон с этим сообщением бы изъят следствием и мне по окончании следственных действий возвращен так и не был, хотя и в качестве вещественного доказательства к делу не приобщен», — сообщала Эткина в своем обращении Чайке.

Свидетель госизмены

За несколько недель до покушения на Эткину и убийства Бурлакова, Денис Вороненков, несмотря на то, что он никак не упоминался в уголовном деле, решил дать показания. «Мне стало известно, что в отношении меня гражданином Бурлаковым А.А. готовится преступление — заведомо ложный донос о якобы совершении мною ранее преступления финансового характера с целью инициировать возбуждение в отношении меня уголовного дела.

С гражданином Бурлаковым А.А. я познакомился примерно летом 2008 года в процессе своей работы в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей (далее МКПП). Вице-президент МКПП Ткачук А.Н., который ранее являлся сотрудником ФСБ России (военная контрразведка), познакомил меня с Бурлаковым А.А. Инициатором знакомства был Ткачук, который сообщил, что Бурлаков владеет верфями в Германии, поэтому представляет интерес в части развития бизнеса. <…> На первоначальной встрече также присутствовал Ткачук, который затем сообщил, что его с Бурлаковым познакомил Юсуфов Игорь, который, со слов последнего, знал о верфях. Мои вопросы об обстоятельствах покупки верфей Бурлаков игнорировал, но в ходе одной из дальнейших встреч сообщил, что верфи он купил за собственные деньги, а Юсуфов помог лишь 40 миллионами».

В своих дальнейших показаниях Денис Вороненков отрицал, что получал какие-то деньги от Бурлакова, и обещал ему помочь решить вопрос с правоохранительными органами.

В итоге и это уголовное дело не привело ни к каким последствиям для Дениса Вороненкова. А Анна Эткина была заочно осуждена, при этом даже не находясь в розыске. В настоящее время Эткина проживает в Израиле, однако, как сообщил «Новой газете» ее адвокат Эдуард Гладилин, в скором времени она появится в Москве, чтобы дать показания о предполагаемой государственной измене Дениса Вороненкова. По словам Гладилина, они отправляли в следственное управление ФСБ показания Дениса Вороненкова украинским спецслужбам, и в данный момент это обращение рассматривается в ФСБ. Анна Эткина полагает, что Денис Вороненков выехал из России, чтобы избежать ответственности по делу ФЛК.

Дело четвертое: выборы

Как говорят знакомые Вороненкова, Россию он покинул якобы после того, как понял, что ему будут предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден Виталий Качур, тот самый давний знакомый Вороненкова, который попал в «разработку» бывшего депутата по делу «Трех Китов». В своих показаниях Качур подробно рассказал об обстоятельствах приобретения злополучного здания: «Примерно 5–6 лет назад я познакомился с Денисом Вороненковым, с которым у меня сложились приятельские отношения. О роде его деятельности мне известно не было, но он обладал обширными связями, которые, с его слов, являлись мощным административным ресурсом. В настоящее время мне известно, что Вороненков имел отношение к правоохранительным органам.

С декабря 2011 года он стал депутатом Госдумы. Примерно в апреле 2011 года я встретился с Вороненковым в ресторане «Анджело» (совладельцем которого являюсь), где Вороненков пригласил меня за столик и предложил приобрести здание в ЦАО Москвы. Вороненков сообщил, что здание стоит 5 млн долларов, но они продают его за 2 млн долларов. <…> Вороненков сообщил мне, что в фирме, которой принадлежит здание, имеется конфликт между акционерами, которых Вороненков называл «баба» и «грузин». При этом «грузин» не платит «бабе» деньги, которые обещал ранее, в связи с чем она хочет продать здание без ведома «грузина». Вороненков сказал, что он полностью контролирует фирму, которой принадлежит здание, так как назначил в нее генеральным директором своего человека. Вороненков говорил, что «грузин» ничего из себя не представляет, что в случае возникновения проблем с ним и правоохранительными органами, он их решит. <…>».

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Как «коммунист» отдал все «ЕР»

«В этот период времени мы часто общались с Вороненковым, который интересовался вопросом подготовки сделки, потому что желал как можно скорее получить денежные средства, необходимые ему для финансирования своей предвыборной кампании в депутаты Госдумы», – говорил Качур на допросе.

Два знакомых Вороненкова, не связанных друг с другом (один из КПФР, другой из ФСКН), подтвердили «Новой газете» эти показания Качура. Они сообщили, что эти деньги якобы требовались кандидату в депутаты для финансирования предвыборной кампании, что «является обычной практикой при выборах в Госдуму». «Качур одолжил Вороненкову деньги на его кампанию. А когда тот не смог вернуть, то предложил рассчитаться зданием и продать его по заниженной стоимости в зачет долга. Качур пошел на эту сделку вынужденно, чтобы вернуть свои деньги», — говорит бывший коллега Вороненкова по ФСКН.

Но самое поразительное в этом деле то, что на скандальных выборах в 2011 году Вороненков не должен был пройти в Госдуму. Об этом «Новой газете» сообщили два источника в КПРФ.

«Он недобрал около 20 тыс. голосов, — рассказывает один из руководителей нижегородского отделения КПРФ (Вороненков избирался в Нижегородской области. — Р. А.). — И тогда он побежал договариваться к «Единой России». Он им предложил: добавьте мне недостающие голоса, а себе заберите сколько хотите. А все протоколы будут у меня, и никто ничего не оспорит. В итоге примерно 70% протоколов с выборов в Нижегородской области действительно исчезли. Только на основании тех протоколов, что у нас сохранились, «Единой России» было приписано 120 тысяч голосов. А всего, по нашим оценкам (с учетом недостающих протоколов), им добавили около 250 тысяч голосов. А это два мандата. Нам [КПРФ] тоже приписали — как раз те 20 тысяч, что не хватало Вороненкову».

Эта ситуация вызвала в области небывалый скандал, который каким-то чудом не попал в СМИ. Первый секретарь нижегородского отделения КПРФ Николай Рябов даже написал осуждающее письмо своим коллегам по партии: «Бюро комитета нижегородского регионального отделения КПРФ 28 декабря 2011 года дало принципиальную партийную оценку фактам соглашательства и сотрудничества с властью в деле искажения реальных результатов выборов в Государственную думу России. <…> Вороненков Д.Н. на выборах «действовал в личных интересах». Ардатовские коммунисты отмечают грубое нарушение партийной дисциплины Вороненковым Д.Н., выразившееся в том, что 13 копий первичных протоколов УИК, переданных представителям Вороненкова Д.Н., несмотря на неоднократные просьбы вернуть, не были возвращены, что не дало возможность комитету НРО КПРФ судебного обжалования результатов выборов. <…> В этих условиях члены областного комитета <…> под давлением избранного депутата Госдумы Вороненкова Д.Н., который действовал в личных интересах, предприняли попытку дезорганизовать областную партийную организацию, внести раскол в ее ряды, очернить деятельность ее руководства <…>».

По словам источника «Новой газеты» в КПФР, местные коммунисты год пытались оспорить результаты выборов в судах, но столкнулись с небывалым давлением со стороны своих политических противников. В итоге результаты оспорить не удалось из-за того, что большая часть протоколов пропала, а другие были признаны недействительными. А затем Вороненков получил мандат, и срок давности по оспариванию результатов выборов истек.

Новые «знакомые»

И именно в Госдуме, как полагают знакомые Вороненкова, он получил свой самый большой ресурс. Женившись на оперной певице и члене «Единой России» Марии Максаковой, Денис Вороненков получил возможность личного общения с бывшим спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и помощником президента Владиславом Сурковым. Нарышкин даже пел на свадьбе Вороненкова и Максаковой — первой межфракционной свадьбе в истории Госдумы. (Нарышкин и Сурков не ответили на запросы «Новой газеты».)

Один из главных гостей на «межфракционной» свадьбе — спикер Госдумы Сергей Нарышкин

«В ходе служебной деятельности я был знаком и с семьей Вороненкова, с его детьми и прекрасной души женой Юлией, которая всю себя отдавала семье и детям. Когда я узнал о его уходе из семьи, я расценил это как попытку найти защиту от уголовного преследования с помощью Марии Максаковой. Других мотивов этому я и мои коллеги по ФСКН не находили.

Впоследствии, когда ему стало понятно, что и связи Максаковой оказались бессильными в решении его проблем, он подался в бега и решил найти себе защиту, предав интересы Родины», — полагает Александр Бульбов.

Что он мог рассказать?

Мнения опрошенных нами знакомых Вороненкова по поводу того, что он мог рассказать украинским спецслужбам, разделились. Александр Шаркевич полагает, что Вороненков нужен для того, чтобы процессуально закрепить те показания, которые необходимы правоохранительным органам Украины, и поэтому бывший депутат Госдумы подпишет все, о чем его попросят. Такого же мнения придерживается Александр Бульбов: «Я уверен, что Вороненков не обладает ценной информацией, способной нанести ущерб национальной безопасности России. Все, что он может там говорить, — это либо плод его фантазий, либо сценарий, написанный украинскими спецслужбами. Вороненков будет говорить все, о чем его попросят, лишь бы отработать свое гражданство. Он поступил так, как поступал всю жизнь, предавая свою семью, спецслужбы, КПРФ и своих друзей. Я думаю, ему лучше вернуться на Родину, покаяться, отсидеть свой срок и выйти на свободу с чистой совестью».

Однако бывший коллега Вороненкова по ФСКН опасается, что тот мог готовить свой побег заблаговременно и записывать свои разговоры с высшими должностными лицами России, особенно теми, кто курировал вопросы Украины.

«Но главное даже не в этом. Зачем вообще такие люди, как Вороненков, были нужны спецслужбам и допускались к государственной тайне? Потому, что с помощью таких негласных сотрудников, советников (называйте их как угодно) спецслужбы могли легализовать свое участие в крышевании бизнеса, в войне за активы, в продвижении своих людей в органы власти. Таких людей, как Вороненков, — сотни, и они «пасутся» в ФСБ и администрации президента. Его история в чем-то похожа на историю хакеров и ЦИБ ФСБ. Все задаются вопросом, как кадровые офицеры ФСБ могли столько лет работать на американцев? Ну так если вы набираете на службу людей без моральных принципов, бывших хакеров, попавших в уголовные дела, чему вы удивляетесь! Сейчас все в шоке оттого, что Вороненков бежал. Меня бы, наоборот, удивило, если бы он не бежал. Это полный провал кадровой политики и методов работы спецслужб», — говорит бывший оперативник ФСКН и знакомый Вороненкова.

Связаться с бывшим депутатом и его супругой Марией Максаковой «Новой газете» не удалось — их номера не отвечают.