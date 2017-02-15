Гомеопатия. Один меморандум и пять синдромов

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«Фармкомпании будут драться за доли процента рынка»

Председатель правления «Национального совета по гомеопатии», кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Алексей Карпеев комментирует развернувшуюся дискуссию:

— Почему, на ваш взгляд, именно сейчас вокруг гомеопатии возникло столько споров, в частности на государственном уровне?

— Мы находимся посреди драки, в которой схлестнулись две силы, а когда они схлестнулись, невозможно разобрать, кто начал, а главное — ​бесполезно что-то предсказывать, строить какие-то предположения насчет будущего науки гомеопатии в России. На данный момент никаких законодательных изменений не принято, все это на уровне скандала, подогреваемого СМИ. Создана государственная комиссия, в которую входят ученые, когда ее работа достигнет каких-то результатов, нас с вами проинформируют. Пока мы просто смешим мировую медицинскую общественность. Мы, конечно, достоверно не знаем, кто был инициатором этой антигомеопатической кампании, но некоторые из наших видных академиков считают, что придумали это все фармацевтические компании, обеспокоенные ростом доли гомеопатических препаратов на рынке лекарств до якобы 10–15%. На самом деле это все чушь, потому что как занимала гомеопатия 3–5% рынка, так и занимает, дело только в том, что фармацевтические компании будут драться за каждую долю процента, потому что для них — ​это миллионы прибыли. Хотя прямо, конечно, никто из их представителей нигде это не заявляет, они разумно предпочитают не светиться.

— Совсем недавно комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН опубликовала меморандум, в котором объявила гомеопатию лженаукой, этот документ произвел большой резонанс в обществе, что о нем говорят среди профессионалов?

— Знаете, в академической среде многие даже не знали о его подготовке, академик РАН Сергей Иванович Колесников, например, недавно высказался, что вообще не был в курсе работы над этим документом. А в списке составителей есть специалисты, которые не имеют вообще никакого отношения не только к гомеопатии, но и к медицине. Что касается его содержания, есть много способов сказать неправду — ​можно целиком наврать, можно сказать полуправду, а можно — ​скрыть какую-то часть правды, а скрыв значительную часть правды, из оставшихся сведений можно получить… ложь. Вот они рассматривают там даже мировые исследования, только почему-то только те, которые говорят о неэффективности гомеопатии, а что в мире существует множество трудов, объясняющих механизм работы гомеопатических препаратов, исследований, клинически доказывающих ее свойства, — ​они почему-то умалчивают. Так и получается нужная им позиция.

— Как вы думаете, будут ли какие-то серьезные законодательные изменения, мы ведь знаем несколько случаев запрета «лженаук» в недавнем прошлом нашей страны?

— Гомеопатия является частью медицины не только в России, но и во всем мире, люди пользуются и не только верят в ее эффективность, но и видят результат. У нас мало врачей в государственных поликлиниках прописывает гомеопатию и вообще разбирается в ней. Люди будут продолжать обращаться к гомеопатам, а все эти нападки… Ну, выделят они как-то эти препараты, обозначат на упаковках, люди не перестанут ими пользоваться.

«Мы ввязались, когда гомеопата выбрали академиком»

Академик, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров рассказал «Новой газете» о том, что и почему он признает лженаукой.

— С вашей подачи гомеопатия признана лженаукой?

— Да, это так. Сейчас я только этой темой и занимаюсь. Мне поступает до 30 звонков в день. Меня совершенно разорвали на части. Если бы я заранее знал, во что втравливаюсь, я бы, может, и вышел из этого дела.

— Почему вышли? Вы не согласны с этим разве?

— Да нет! Я совершенно согласен. Но просто поднялся такой скандал, что у меня начались неприятности в Академии наук. Я не согласовал с президиумом эту акцию, потому что им всегда не было до нас никакого дела, мы работали независимо. А тут вдруг такой резонанс!

— Гомеопатия — ​действительно не наука?

— Конечно, не наука. Это — ​реликт средневековой медицины, на который просто наслоились всякие сегодняшние отговорки, потому что надо как-то спасать тех, кто занимается гомеопатией. Это — ​их профессия, их дело, их жизнь.

— А почему возникла необходимость разоблачать гомеопатию?

— Просто она стала очередной проблемой, на которую мы обратили внимание. Гомеопатия шла у нас в большой рост как всякое целительство. Последней каплей стало то, что на прошлых выборах в академии выбрали в членкоры РАН главу целого гомеопатического холдинга — ​Олега Юрьевича Эпштейна. Он изображал из себя крупного генетика, нормального медика, и его физиологи выбрали. Но потом, когда на общем собрании был опубликован список его достижений, то один-единственный математик догадался прочитать его. И с октября прошлого года мы решили форсировать эту тему, хотя планы разобраться с гомеопатией у нас были давно. Ранее мы уже дерматоглифику распатронили. Потом собирались заняться ГМО. Это плановая работа.

С целью донести точку зрения комиссии мы запустили меморандум «О лженаучности гомеопатии», чтобы наша точка зрения стала известна. Это была инициатива члена комиссии Александра Генриховича Сергеева — ​запустить меморандум в СМИ. Он хорошо написан. И вот тут всех прорвало.

Я подозреваю, что мои слова в СМИ могут исказить, но свою точку зрения доносить до аудитории надо. Мы это делаем, чтобы люди не тратили бешеные деньги на заведомое фуфло…

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой», Санкт-Петербург

Документ

Из открытого письма доктора медицинских наук, профессора Е.А.БЕЙСЕМБАЕВА (Национальный совет по гомеопатии) на имя президента РАН В.Е. Фортова

<…> Французский гомеопат Дидье Гранжорж писал, что одна сторона полушария головного мозга соответствует математическому духу технически оснащенной «школьной» медицины. Другая сторона отвечает за чувства, ассоциации, артистизм гомеопатической медицины. Истинным врачом может быть только тот врач, кто знает обе стороны. От себя добавим: чтобы помочь, врачу надо думать двумя полушариями. Члены комиссии РАН судят обо всем односторонне…

<…> Гомеопаты оказывают успешно помощь больным, когда «школьная» медицина уже расписалась в своем бессилии, признав больных неизлечимыми. Эта, с позволения сказать, комиссия претендует на роль инквизиции и «руководящей и направляющей силы нашего общества». Нападки на гомеопатию напоминают средневековую инквизицию и «дело врачей» эпохи сталинизма.

Всегда приходится сталкиваться с такими инквизиторами от науки, которые уничтожили многих советских генетиков, посадили в лагерь отца космонавтики Королева и не исчезли до сих пор. Их стандарты предполагают, что «не должно сметь свое суждение иметь». Это слова Молчалина из комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Фамилия у Молчалина соответствует его жизненным принципам. Инакомыслие в лучшем случае не приветствуется. Знаменита фраза И.В. Сталина: «Кто не с нами, тот против нас». Патриарх Кирилл 7 января 2017 года в интервью сказал, что «молчанием попирается Бог. Молчанием попирается истина». Поэтому я пишу Вам…

<…> Может быть, эксперты от РАН потребуют у Православной церкви, чтобы они не обманывали народ, а повесили объявление, что в святой воде не содержится ничего, кроме воды. Правильно говорят, что вера лечит. Не все зависит от лекарств или врача. Многое зависит и от пациента, его веры в выздоровление, от его образа жизни, от его питания. Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при посещении Иверского монастыря в 2013 году: «Бог не спасает… В деле спасения Бог и человек взаимодействуют. И каждый это должен понять!» Это надо понять и комиссии РАН.