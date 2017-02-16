Майкл Флинн и Хума Абедин

Генерал Майкл Флинн со скандалом уволился с поста советника национальной безопасности президента Дональда Трампа. Причина — вранье. 29 декабря Майкл Флинн в разговоре с российским послом Кисляком обсуждал санкции против России, а сказал, что не обсуждал.

Кто такой генерал Майкл Флинн и чем он прославился?

Прежде всего генерал Майкл Флинн был системным, последовательным противником воинствующего ислама, и именно это стоило ему карьеры в политкорректной администрации Барака Обамы. В апреле 2012 года он был назначен президентом Обамой главой Defence Intelligence Agencу, а уже в 2014 году его выперли в отставку.

Если же говорить конкретней, то именно DIA под руководством генерала Флинна подало в 2012 году доклад, в котором утверждалось, что попытка администрации Обамы создать объединенный фронт мусульман-суннитов против президента Сирии Асада кончится созданием ИГИЛа (запрещенной в РФ организации). Этот доклад, частично рассекреченный, в деталях предсказывал этапы формирования будущего Исламского государства, и когда в 2014 году стало ясно, что Флинн прав, его и уволили.

К сожалению, деятельность Флинна этими положительными качествами не ограничивалась.

Будучи выперт администрацией Обамы из армии, которой Флинн отдал 33 года жизни, он занялся лоббизмом, в том числе и в интересах тех, кого сам же называл главной опасностью свободного мира.

Одним из клиентов Flynn Intel Group, к примеру, стала компания, близкая к президенту Турции Эрдогану. В результате Майкл Флинн после провалившегося военного переворота в Турции опубликовал статью, призывавшую выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Работал Флинн и с Россией. Он дал огромное интервью RT. По его собственным словам, это было paid speaking opportunity — ему заплатили. А в декабре 2015 года в Москве на торжественном ужине в честь 10-летия RT он сидел за столом рядом с тем самым президентом Путиным, которого он сам потом называл «тоталитарным диктатором» и «громилой». Теперь армия расследует, не получил ли Флинн во время этого визита дополнительных денег.

Это сотрудничество с Россией Флинна и погубило: 29 декабря 2016 года президент Обама ввел против России санкции за вмешательство в выборы США, и Майкл Флинн в тот же день побеседовал по телефону с послом РФ Кисляком. Сам по себе звонок не был секретным, по той простой причине, что одной из его главных тем была договоренность о будущем телефонном звонке между Путиным и Трампом. Своим боссам Флинн сказал, что, кроме этого, разговор касался Ту-154, разбившегося под Сочи, Рождества, а также военных действий в Сирии.

Однако 30 января президент Трамп уволил генерального прокурора США Салли Йетс за противодействие его указу об иммиграции. Сразу после этого стало известно, что офис генерального прокурора предупреждал Трампа о том, что Флинн с Кисляком обсуждали в том числе и санкции. Флинн пошел на попятную. Он сказал, что «не помнит», о чем была речь. Вслед за этим департамент юстиции допустил утечку: по его сведениям, Флинна могли шантажировать русские. Администрация Трампа выронила Флинна, как горячую картошку, и 13 февраля он ушел в отставку.

Заметим, строго говоря, что департамент юстиции был прав. Каковы бы ни были заслуги Майкла Флинна перед США, ему не стоило брать деньги от тех, кого не следовало касаться даже в резиновых перчатках.

Мы можем двести раз уверять, что деньги за выступление на RT — это всего лишь деньги за выступление на RT, а торжественный ужин с Путиным — это всего лишь хорошая еда. Но что ж такое тогда публичная вербовка агентов влияния?

К тому же есть подозрения, что видимая публике пророссийская деятельность Майкла Флинна есть лишь верхушка айсберга.

Вопрос, однако, в другом.

Вернемся от президента Дональда Трампа к его неудачливой сопернице Хиллари Клинтон, которая долгое время была госсекретарем США и в качестве такового определяла внешнюю политику Америки.

Ближайшей помощницей Хиллари Клинтон долгое время была Хума Абедин.

Хума Абедин была гораздо ближе к госсекретарю Клинтон, чем генерал Майкл Флинн — к президенту Трампу. Хума Абедин имела неофициальный титул «второй дочери» Хиллари. Она носила в своей сумочке сотовый телефон г-жи Клинтон, регулировала весь ее график, деловые встречи и переговоры со спонсорами, и даже Билл Клинтон, чтобы пересечься с супругой, порой был вынужден согласовывать это мероприятие с Хумой Абедин.

Хума Абедин была, без преувеличения, второе «я» Хиллари Клинтон и к 2012 году трудилась на четырех работах. Она продолжала быть личным помощником Клинтон, одновременно она работала в Госдепе, одновременно — в Фонде Клинтонов, и одновременно она работала на частную лоббистскую компанию Teneo. Такая ситуация создавала возможности для системной коррупции.

При этом красавица и умница Хума Абедин, экс-супруга конгрессмена Энтони Вейнера, до 18 лет жила в Саудовской Аравии. В 18 лет она поступила в George Washington University, откуда сразу и устроилась интерном в Белый дом. Родители Абедин явно поощряли ее приверженность такой — внутрибелодомовской — административной карьере.

Родители Хумы Абедин при этом не были уроженцами Саудовской Аравии. Оба они были исламистами и переехали в Саудовскую Аравию, когда Хуме было два года. Ее отец, Сайед Абедин, уроженец Индии, в 1969 году учредил Journal of Muslim Minority Affairs. После его смерти издателем журнала стала его жена Салеха Махмуд Абедин, мать Хумы. В журнале печатались разные статьи о том, как нехорошие американцы сами на свою голову заслужили 11 сентября и о правильном понимании роли женщины в исламе.

Разумеется, никто не должен отвечать за родителей. Более того, такой бэкграунд делал Хуму Абедин поистине бесценным приобретением для администрации Обамы: кто, в самом деле, может лучше знать мышление исламистов, нежели молодая красавица, выросшая в семье, которая эмигрировала по своим убеждениям в Саудовскую Аравию?

Проблема в том, что Хума Абедин никогда не отказывалась от своей семьи.

Более того, она в течение 12 лет значилась соредактором того самого Journal of Muslim Minority Affairs, где рассказывалось о правильном понимании 11 сентября.

Хума Абедин организовывала визит Хиллари Клинтон в Саудовскую Аравию — визит, в ходе которого яростная защитница прав женщин Клинтон во время выступления перед саудовскими леди умудрилась ни слова не сказать о нарушении их самых элементарных и базовых прав в этом государстве. Фонд Клинтонов получил от Саудовской Аравии 100 млн долларов пожертвований, а из речи госсекретаря США исчезло словосочетание «исламский экстремизм».

Разумеется, меньше всего Хуму Абедин и Хиллари Клинтон можно заподозрить в исламистских симпатиях. Причина их отношения к Саудовской Аравии была, вероятно, гораздо прозаичней — бабки.

Однако факт остается фактом. В течение многих лет alter ego Хиллари Клинтон, вторым человеком в Белом доме и консультантом по Ближнему Востоку, был человек, состоявший с исламистами в значительно более тесных отношениях, чем Майкл Флинн — с русскими.

Однако когда в 2012 году пять республиканских членов Конгресса написали письмо, выражавшее опасение по поводу связей членов семьи Хумы Абедин с агентами и дочерними организациями «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), это письмо было заклеймено как «теория заговора» и «паранойя».

Очевидно, однако, что правила должны быть для всех одни. Советнику президента США по национальной безопасности не стоит за деньги давать интервью RT. Это вполне достаточная причина для недоверия. Однако в таком случае помощнику госсекретаря тоже нельзя в течение восьми лет значиться редактором журнала, который объясняет, что американцы сами виноваты в 11 сентября.

И более того.

Мне трудно отделаться от мысли, что настоящей причиной кампании против Флинна был все-таки не его политически неприличный разговор с Кисляком. А его критика политики президента Обамы, которая в рекордно короткие сроки — за восемь лет — кончилась появлением ИГИЛа, растущим влиянием исламистов по всему миру и эпидемией терактов в Европе и США. Той самой политики, в формировании которой на правах бесценного эксперта участвовала Хума Абедин.