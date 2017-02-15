Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, которого противники Трампа подозревали в особых связях с Москвой, подал в отставку. Генерал признал, что «частично дезинформировал» Белый дом.

В частности, Флинн кое-что скрыл, информируя вице-президента Майка Пенса о содержании своего телефонного разговора с послом России в США Сергеем Кисляком, состоявшего в конце декабря, еще до инаугурации Дональда Трампа. Первоначально Флинн заявлял, что санкции, введенные Обамой после «хакерского скандала», в беседе с послом не обсуждались. Вице-президент Пенс в телеинтервью, а еще раньше на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, объявили об этом публично. Меж тем, спецслужбы, прослушавшие беседу, обнаружили, что советник президента по национальной безопасности сказал неправду. О скандале стало известно благодаря «четвертой власти» — прессе.

Проработав в должности всего 24 дня, Флинн подал прошение об отставке, Трамп ее принял. Советник говорит теперь, что непреднамеренно, «из-за быстрой смены событий» (множества телефонных разговоров с представителями разных стран за короткий период времени), он представил начальству «неполную информацию» о деталях беседы с послом РФ. Флинн попросил прощения у Трампа и Пенса. Временно исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант Кит Келлогг. Но фаворитом на этот пост в Белый доме называют вице-адмирала Роберта Харварда — специалиста по борьбе с терроризмом, воевавшего в Ираке и Афганистане. Еще одна кандидатура — бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, тоже в прошлом боевой генерал.

Как отмечает газета Washington Post, президент должен благодарить небо за то, что его однопартийцы — республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса. Иначе новую администрацию неизбежно ждало бы парламентское расследование — по типу того, которое законодатели устроили Хиллари Клинтон в связи с гибелью американского посла в Сирии.

Флинн не только общался с послом России, но и, по данным бывшего и.о. генпрокурора Салли Йетс, мог стать «мишенью для шантажа» Кремля. В последние дни работы адмнистрации Обамы главы спецслужб: Джеймс Клэппер, директор национальной разведки и Джон Бреннан, глава ЦРУ, сообщили о содержании разговора Флинна и российского посла временно исполняющей обязанности главы Минюста, и Йетс рекомендовала им поставить в известность команду Трампа. Российская сторона, предположили в минюсте США, может шантажировать генерала и давить на него в будущем, потому что он скрыл от начальства важные детали беседы. Йетс позже была уволена Трампом за то, что отказалась предоставить адвокатов минюста для защиты его миграционного указа в суде (президент обвинил ее «в измене»).

Как сообщает Washington Post, директор ФБР Джеймс Коми первоначально был против того, чтобы информировать Белый дом, потому что это могло бы нарушить ход расследования, которое бюро открыло в отношении связей Флинна с российскими представителями. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на пресс-конфренции 23 января, отвечая на вопрос о разговоре советника Трампа с послом РФ, назвал четыре темы беседы: сбитый самолет с артистами российского военного ансамбля, поздравления с Рождеством, переговоры по Сирии, инициированные Москвой и организация телефонного звонка между Путиным и Трампом. При этом он ни словом не упомянул о санкциях. Настойчивая и.о. генпрокурора опять звонила директору ФБР, тот снял свои возражения. Йетс рассказала о проблемах генерала Флинна советнику Трампа Дональду Макгану — бывшему юридическому консультанту его предвыборного штаба.

Получается, что Белый дом заранее, еще 26 января, знал о «неискренности или забывчивости» Флинна, но Трамп, который в своем телевизионном прошлом прославился жесткой фразой: «вы уволены», 18 дней хранил молчание.

Если генерал Флинн действительно говорил послу Кисляку о возможном изменении позиции администрации по санкциям, он нарушил так называемый акт Логана от 1799 года, запрещающий частным лицам обсуждать вопросы внешней политики с официальными представителями зарубежных стран. Однако по этой статье никого никогда еще не осуждали. Как сообщили прессе бывшие чиновники администрации Обамы и нынешние — Трампа, Флинн якобы призвал российскую сторону не предпринимать резких ответных шагов на санкции, дав понять, что они могут быть пересмотрены, а чрезмерная реакция усложнит будущее сотрудничество. Как отмечают американские СМИ, Флинн ушел, в первую очередь, из-за того, что, называя вещи своими именами, «подставил» вице-президента Пенса и всю администрацию, а не потому, что нарушил протокол и закон, принятый в 18-ом веке. Кстати, в Москве пресс-секретарь Песков тоже заявлял, что антироссийские санкции в беседах Флинна с послом РФ не обсуждались.

Через несколько часов после «добровольной» отставки советника Трампа, концепция изменилась. Как заявил пресс-секретарь Спайсер, президент ежедневно обдумывал, как поступить с Флинном, и в конце концов решил, что закон тот не нарушил, но оставку заслужил, потеряв доверие. Одновременно от пресс-секретаря Трампа последовало беспрецедентно жесткое заявление в отношении Кремля. «Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма»,— сказал Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа. «Ирония в том, что Трамп невероятно жестко ведет себя с Россией. Он продолжает касаться проблемы Крыма, который предыдущая администрация позволила России захватить», заявил пресс-секретарь Белого дома. Он напомнил, как назначенная Трампом постпред США в ООН Никки Хейли выступала с осуждением действий России на Украине. В то же время пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Трамп рассчитывает поддерживать хорошие отношения с Россией.

В прошлом Майкл Флинн возглавлял армейскую разведку. Он был уволен с должности в 2014 году. Трехзвездный генерал говорил тогда, что его убрали, потому что он задавал команде Обамы неудобные вопросы, касающиеся ее подхода к борьбе с исламским терроризмом. В свою очередь, люди Обамы отзывались о Флинне как о «строптивом, навязчивом, плохом менеджере». В 2015-м генерал неожиданно «засветился» в Москве на празднике телеканала RT за одним столом с Путиным, по правую руку. Сообщают, что он получил даже гонорар за лекцию в Москве. Позже Флинн стал одним из двухсот военных командиров, которые, по словам Дональда Трампа, с самого начала президентской кампании всецело поддержали его кандидатуру.

Те, кто ищет российский след в команде Трампа, в эти дни вспоминают о том, что до отставки советника по нацбезопасности Флинна и еще до выборов, окружение Трампа покинул глава предвыборного штаба Пол Манафорт, обвиненный в связях с пророссийскими политиками на Украине и российским бизнесом. Еще раньше в отставку ушел советник Картер Пейдж — ФБР проверяло его возможные связи с видными представителями российского энергетического бизнеса, а команда республиканского кандидата отрицала, что Трамп вообще знаком с Пейджем.

Отставка Флинна вызвала бурные комментарии американских законодателей. Сенатор Джон Маккейн, которого в Кремле называют «русофобом», в Вашингтоне — «ястребом», (сам себя он считает «настоящим другом России»), добивается того, чтобы указ Обамы о санкциях получил статус законодательного акта, а все слухи и сообщения о вмешательстве Кремля в ход американских выборов были бы расследованы парламентской комиссией. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шиф, возглавляющий партийную фракцию в комитете по разведке, заявил, что отставка Флинна не снимает необходимости дальнейшего расследования его российских связей. Конгрессмены Джон Коньерс и Элайджа Каммингс в совместном заявлении требуют выяснить, «кто еще в Белом доме представляет угрозу для национальной безопасности».