Куда Захар не гонял

Писатель Захар Прилепин стал майором «ДНР», приехав в Донбасс работать замполитом одного из батальонов. «Это был никакой не порыв, а сознательный выбор, мы все взрослые люди, и я уже много месяцев помогаю Донбассу на этой войне», — сказал по телефону «Новой газете» Захар Прилепин. Но от личного обстоятельного разговора отказался.

Новость выразительная: писатель едет воевать за «русский мир», через проправительственные медиа призывая всех желающих присоединиться, навалиться разом и дойти до самого Киева. Единственное, что обескураживает в этой новости — ее дата. Такое заявление известной фигуры выглядело бы естественным в 2014-м, ну, или как максимум в 2015 году. Когда добровольцы со всей России в самом деле целыми вагонами ехали к российско-украинской границе, а государственное телевидение выливало на зрителей бесконечный поток ужасов про киевских фашистов и карателей.

Свободный поток желающих воевать за «русский мир» не иссякал вплоть до весны 2015 года. Но уже тогда в «ДНР» и «ЛНР» один за другим стали пропадать «народные командиры», а их отряды расформировывались и вливались в новые структуры под руководством «отпускников». К середине 2015 года уже всем стало понятно, что Москва добивается полного единоначалия и управляемости местных армий, а разгулявшихся «народных командиров» будет урезонивать всеми способами.

Именно поэтому появление нового «народного командира» — даже с такой фамилией — не могло состояться без ведома Москвы.

Не могли без ведома центра пройти и десятки ликующих сюжетов на ТВ о решительном майоре-замполите, и статьи в общенациональных таблоидах.

При помощи Захара Прилепина власть фактически объявила новый военный призыв. Всероссийский набор добровольцев на Донбасс. Для чего? Значит ли это, что впереди новый виток обострения? Зачем еще нужны добровольцы?

В этой истории с замполитом Прилепиным важно принимать во внимание весь контекст происходящего в «ДНР» и «ЛНР». А он довольно однозначный. Армии самопровозглашенных республик испытывают сильнейший за последние два года дефицит живой силы — желающих воевать из числа местного населения. «Пятнадцатитысячники», как называют солдат-добровольцев из-за фиксированной оплаты военной службы в «ДНР» (15 тыс. руб. в месяц), становятся исчезающим видом.

Два года назад, когда российские военные советники только начинали формирование «республиканских» армий, их костяком, по задумке, должны были стать как раз местные жители.

Разрушенная в 2014 году экономика региона выкинула на улицы десятки тысяч людей. Часть населения сразу переехала на территории, подконтрольные Киеву, но большинство решило остаться. Кроме того, внутри самих «ДНР» и «ЛНР» произошла значительная миграция: люди из малых городов ехали в поисках заработка в крупные — Донецк, Макеевку, Горловку, Луганск. Военная служба, гарантирующая стабильный оклад, для многих стала единственной возможностью выжить. При этом война и военная служба представлялись большинству местных жителей временным явлением. Заявления руководства самопровозглашенных республик о том, что Киев скоро будет уничтожен, если не армией «ДНР», то экономическим кризисом, — звучат регулярно. На деле сами «ЛНР» и «ДНР» с каждым днем все глубже проваливаются в воронку хозяйственного упадка и неопределенности. Что, безусловно, сказывается на настроениях местного населения, уставшего от войны.

К июню 2016 года территорию «республик» покинули, по данным украинского Межведомственного координационного штаба (МКШ) по вопросам соцобеспечения, 1 003 824 человека (МКШ фиксирует граждан, которые обратились за помощью в переселении и размещении). По данным другого украинского ведомства, Минсоцполитики, с территории «ЛНР» и «ДНР» выехало еще больше народу — 1 785 740 человек (ведомство ведет учет людей, которые обратились по вопросам выплаты пенсии или социальной помощи на новом месте жительства). В Киеве объясняют разнящиеся цифры так: дельта в 700 тысяч человек — это, скорее всего, пожилые люди, которые пытаются жить на два дома. Они переоформляют пенсию на территории Украины, но не хотят бросать свои дома в «республиках».

И все же как минимум миллион человек к лету 2016 года уехали из «ЛНР» и «ДНР» безвозвратно. А еще 700 тысяч не желают разрывать связей с Украиной. В таких обстоятельствах проповедники войны и замполиты требуют новой партии людей. На этот раз живую силу ждут из России — больше неоткуда.