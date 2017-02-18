Угроза России и исламского мира, украинский кризис и выпады Трампа

Высокопоставленная американская команда, которая десантировалась на уходящей неделе в Европе, изо всех сил старалась успокоить европейцев, напуганных изоляционистскими заявлениями Дональда Трампа.

Вице-президент Майкл Пенс и глава Пентагона Джеймс Мэттис продолжили эту миссию в пятницу и субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, где собрались государственные лидеры, министры, дипломаты, генералы и ведущие эксперты со всего мира.

Они убеждали, что Америка не бросает Европу на произвол судьбы, тем более в трудный момент испытаний. Она верна союзническим обязательствам в НАТО, будет и дальше поддерживать на Старом континенте порядок, установленный после Второй мировой войны, и отнюдь не собирается бросаться в объятия Москвы.

Тем не менее, судя по выступлениям европейских участников, американцам пока не удалось полностью развеять сомнения и подозрительность, вызванные словами своего президента.

Что делать с Россией?

Россия на Мюнхенской конференции на этот раз была скорее объектом, чем субъектом. О ней говорили почти все ключевые ораторы, но как об одной из проблем международной обстановки.

Главная гостья, если не хозяйка мюнхенской встречи, Ангела Меркель в своем выступлении выразила преобладающий настрой мюнхенского форума мировой политической и военной элиты, опасение волны национализма, изоляционизма, протекционизма, популизма. Она призвала США и другие страны поддерживать и укреплять международные организации и объединения, в том числе ЕС, ООН и НАТО:

«Сможем ли мы и дальше работать вместе, или каждый уйдет назад в свою индивидуальную роль? – спросила она. – Я обращаюсь с призывом к вам и надеюсь, что мы найдем общую позицию по этому вопросу. Давайте улучшать мир совместно, и тогда он станет лучше для каждого из нас... Ни одна нация не может решить мировые проблемы в одиночку».

В последние 25 лет, констатировала Меркель, международное сообщество не смогло установить стабильные отношения с Россией, и именно поэтому нет четкого международного порядка. Она обещала «неустанно работать» над улучшением отношений, несмотря на разногласия по многим вопросам.

Например, подчеркнула, что в борьбе против угрозы джихадизма Запад должен пытаться сотрудничать с Россией, но не уступать ей ни на йоту по Украине, где Москва, по словам канцлера, поддерживает сепаратистов.

Выступление вице-президента Пенса, состоявшееся после пламенной речи Меркель, было встречено участниками конференции довольно прохладно. Аплодировали только когда он обещал «непоколебимую верность» Америки блоку НАТО.

«Это обещание президента Трампа: мы будем на стороне Европы сегодня и каждый день, потому что мы связаны одними и теми же благородными идеалами свободы, демократии, справедливости и верховенства права, — заявил он. — Ваша борьба — это наша борьба, ваши успехи — это наши успехи. И в конце концов, мы идем в будущее вместе».

Но слова о том, что Вашингтон будет поддерживать НАТО и одновременно искать новые пути взаимодействия с Россией не произвели сильного впечатления. Даже когда Пенс призвал Россию выполнить Минские соглашения и умерить насилие на востоке Украины:

«Знайте это: Соединенные Штаты будут и дальше заставлять Россию отвечать за свои поступки, даже если мы и ищем новую общую основу (отношений), которая, как считает президент Трамп, может быть найдена» (жидкие хлопки).

Сенатор Маккейн капнул дегтя в бочку меда Пенса и Мэттиса, сказав, что новая администрация США находится пока в «беспорядке». Отметил, что президент «часто противоречит сам себе». Но тут же оговорился, что надо научиться судить Трампа не по заявлениям, а по тому, что он делает. А глава британского форин офиса Борис Джонсон великодушно посоветовал: «Дайте шанс Дональду Трампу». Да, мол, это новый стиль руководства, но не надо недооценивать его способности достигать результатов.

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото: EPA

Министр иностранных дел Сергей Лавров «на полях» этого авторитетного собрания имел ряд двусторонних встреч, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также участвовал в часовой встрече по Украине в нормандском формате вместе с немецким, французским и украинским коллегами.

Шеф НАТО и глава МИД РФ остались, судя по всему, каждый при своем.

Столтенберг вновь призвал Москву быть более открытой и предсказуемой в проведении своих военных учений. Его российский собеседник считает, что, наоборот, западный альянс дестабилизирует Европу, размещая войска у западных границ России. На украинскую ситуацию, как дипломатично от заявил Столтенберг, «у нас разные взгляды». Лавров назвал «печальным» тот факт, что генсек НАТО не смог сказать о готовности альянса к возобновлению военного сотрудничества: «Без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности».

Еще в четверг в Брюсселе глава Пентагона Мэттис сказал, что не видит возможности военного взаимодействия с Россией «по меньшей мере, сейчас».

Однако отсутствие военного сотрудничества (то есть стремления к общим целям) не означает отсутствия контактов между военными для избежания инцидентов. Столтенберг, слова которого приводит Wall Street Journal, заявил, что НАТО и Россия «собираются поддерживать каналы для контактов, в том числе военных, и обеспечивать их работоспособность и эффективность».

Исламский фронт

Плохо просматривается пока и заявленное Трампом желание вместе с Россией воевать против ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России) и международного терроризма.

По словам источников АФП, Рекс Тиллерсон накануне заверил своих западноевропейских коллег, что никакого военного сотрудничества с Россией по Сирии не может быть, пока Москва не дистанцируется от Дамаска, который называет «террористами» любую вооруженную оппозицию. Он также высказался в поддержку переговоров по Сирии под эгидой ООН в Женеве, в то время как Москва делает ставку на параллельные переговоры в Астане.

Британский министр обороны Майкл Фэллон, оценивая ситуацию в Ливии, с учтивостью лорда заявил: «Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы». Он считает, что Россия, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, проверяет НАТО на прочность и может воспользоваться моментом, увидев слабое место.

Сергей Лавров выступил с трибуны конференции в традиционно главный ее день — субботу. Он ожидаемо отверг высказанные предыдущими ораторами упреки России. Министр категорически не согласен с теми, кто обвиняет Россию и «новые центры мирового влияния» в попытке подорвать «так называемый либеральный мировой порядок». По его словам, кризис такой модели мира был запрограммирован.

Если на Западе принято считать, что беспрецедентное повышение напряженности в Европе произошло из-за вмешательства России в дела Украины в 2014 году, присоединения Крыма и военного конфликта на Донбассе, то по мнению Лаврова, причина в гораздо более ранних событиях: в расширении НАТО на рубеже ХХ и ХХI веков. Он пожелал «прагматичных и взаимоуважительных отношений с США», «осознания особой ответственности за глобальную стабильность» и заявил о готовности Москвы к этому.

Украинский конфликт был если не главной темой мюнхенской дискуссии, то одним из главных элементов ее фона, «задника сцены». Почти все ораторы упоминали Украину как фактор кризиса отношений между Западом и Россией, кризиса нестабильности в Европе.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Петр Порошенко и Джон Маккейн. Фото: EPA

Петр Порошенко, выступая в первый день конференции (по-английски), сказал, что новый глава госдепа Тиллерсон заверил его в неизменной солидарности Запада и западном единстве в отношении Украины. Но все с беспокойством предостерег от «настойчивых призывов» к умиротворению Москвы, намекнув на другой акт умиротворения, имевший место 80 лет назад в том же Мюнхене. «Мы не намерены сдаваться, — заявил он. — Любая сделка с Путиным за спиной Украины лишь осложнила бы ситуацию».

Он должен, наверное, остаться довольным выступлениями Меркель, Пенса и других западных ораторов, обещавших Украину «не сдавать». Все выступавшие, включая Лаврова, требовали неукоснитального выполнения Минских соглашений и заявляли, что до этого не снимут введенных ими санкций (или контрсанкций).

Правда, представления о том, кто не выполняет этих соглашений, у них разные...

Нормандия — Мюнхен

Очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей были главной темой совещания министров иностранных дел «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции.

Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин договорились использовать все свое влияние на стороны конфликта, чтобы восстановить режим прекращения огня на востоке Украины с 20 февраля. Они согласились также продвигать вперед политические переговоры, признав, однако, что политический процесс без прекращения огня затруднен.

Об этом сообщил журналистам после встречи глава дипломатии ФРГ Зигмар Габриэль.

Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что его французский и германский коллеги приняли его предложение осудить блокаду Донбасса украинскими радикалами, которую он назвал недопустимой. Он с сожалением констатировал отсутствие значительных результатов в выполнении договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года «четверкой» на высшем уровне. Лавров дал понять, что не исключает срыва сторонами и сегодняшних решений.

Жан-Марк Эро уточнил, что в разговоре министров речь шла о том, чтобы «немедленно прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение» от линии соприкосновения. Он признал, что выполнению минских договренностей нет альтернативы.

Ранее днем Ангела Меркель также отметила, что при всем несовершенстве Минского соглашения, в настоящее время нет другой основы для урегулирования конфликта.

Соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля было достигнуто в минувшую среду в Минске на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Брюссель