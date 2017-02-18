Угроза России и исламского мира, украинский кризис и выпады Трампа
Делегация из США прилетела в Мюнхен, чтобы успокоить европейцев по четвертому пункту и обсудить первые три
Ангела Меркель и Майк Пенс. Фото: EPA
Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе
Высокопоставленная американская команда, которая десантировалась на уходящей неделе в Европе, изо всех сил старалась успокоить европейцев, напуганных изоляционистскими заявлениями Дональда Трампа.
Вице-президент Майкл Пенс и глава Пентагона Джеймс Мэттис продолжили эту миссию в пятницу и субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, где собрались государственные лидеры, министры, дипломаты, генералы и ведущие эксперты со всего мира.
Они убеждали, что Америка не бросает Европу на произвол судьбы, тем более в трудный момент испытаний. Она верна союзническим обязательствам в НАТО, будет и дальше поддерживать на Старом континенте порядок, установленный после Второй мировой войны, и отнюдь не собирается бросаться в объятия Москвы.
Тем не менее, судя по выступлениям европейских участников, американцам пока не удалось полностью развеять сомнения и подозрительность, вызванные словами своего президента.
Что делать с Россией?
Россия на Мюнхенской конференции на этот раз была скорее объектом, чем субъектом. О ней говорили почти все ключевые ораторы, но как об одной из проблем международной обстановки.
Главная гостья, если не хозяйка мюнхенской встречи, Ангела Меркель в своем выступлении выразила преобладающий настрой мюнхенского форума мировой политической и военной элиты, опасение волны национализма, изоляционизма, протекционизма, популизма. Она призвала США и другие страны поддерживать и укреплять международные организации и объединения, в том числе ЕС, ООН и НАТО:
«Сможем ли мы и дальше работать вместе, или каждый уйдет назад в свою индивидуальную роль? – спросила она. – Я обращаюсь с призывом к вам и надеюсь, что мы найдем общую позицию по этому вопросу. Давайте улучшать мир совместно, и тогда он станет лучше для каждого из нас... Ни одна нация не может решить мировые проблемы в одиночку».
В последние 25 лет, констатировала Меркель, международное сообщество не смогло установить стабильные отношения с Россией, и именно поэтому нет четкого международного порядка. Она обещала «неустанно работать» над улучшением отношений, несмотря на разногласия по многим вопросам.
Например, подчеркнула, что в борьбе против угрозы джихадизма Запад должен пытаться сотрудничать с Россией, но не уступать ей ни на йоту по Украине, где Москва, по словам канцлера, поддерживает сепаратистов.
Выступление вице-президента Пенса, состоявшееся после пламенной речи Меркель, было встречено участниками конференции довольно прохладно. Аплодировали только когда он обещал «непоколебимую верность» Америки блоку НАТО.
«Это обещание президента Трампа: мы будем на стороне Европы сегодня и каждый день, потому что мы связаны одними и теми же благородными идеалами свободы, демократии, справедливости и верховенства права, — заявил он. — Ваша борьба — это наша борьба, ваши успехи — это наши успехи. И в конце концов, мы идем в будущее вместе».
Но слова о том, что Вашингтон будет поддерживать НАТО и одновременно искать новые пути взаимодействия с Россией не произвели сильного впечатления. Даже когда Пенс призвал Россию выполнить Минские соглашения и умерить насилие на востоке Украины:
«Знайте это: Соединенные Штаты будут и дальше заставлять Россию отвечать за свои поступки, даже если мы и ищем новую общую основу (отношений), которая, как считает президент Трамп, может быть найдена» (жидкие хлопки).
Сенатор Маккейн капнул дегтя в бочку меда Пенса и Мэттиса, сказав, что новая администрация США находится пока в «беспорядке». Отметил, что президент «часто противоречит сам себе». Но тут же оговорился, что надо научиться судить Трампа не по заявлениям, а по тому, что он делает. А глава британского форин офиса Борис Джонсон великодушно посоветовал: «Дайте шанс Дональду Трампу». Да, мол, это новый стиль руководства, но не надо недооценивать его способности достигать результатов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров «на полях» этого авторитетного собрания имел ряд двусторонних встреч, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также участвовал в часовой встрече по Украине в нормандском формате вместе с немецким, французским и украинским коллегами.
Шеф НАТО и глава МИД РФ остались, судя по всему, каждый при своем.
Столтенберг вновь призвал Москву быть более открытой и предсказуемой в проведении своих военных учений. Его российский собеседник считает, что, наоборот, западный альянс дестабилизирует Европу, размещая войска у западных границ России. На украинскую ситуацию, как дипломатично от заявил Столтенберг, «у нас разные взгляды». Лавров назвал «печальным» тот факт, что генсек НАТО не смог сказать о готовности альянса к возобновлению военного сотрудничества: «Без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности».
Еще в четверг в Брюсселе глава Пентагона Мэттис сказал, что не видит возможности военного взаимодействия с Россией «по меньшей мере, сейчас».
Однако отсутствие военного сотрудничества (то есть стремления к общим целям) не означает отсутствия контактов между военными для избежания инцидентов. Столтенберг, слова которого приводит Wall Street Journal, заявил, что НАТО и Россия «собираются поддерживать каналы для контактов, в том числе военных, и обеспечивать их работоспособность и эффективность».
Исламский фронт
Плохо просматривается пока и заявленное Трампом желание вместе с Россией воевать против ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России) и международного терроризма.
По словам источников АФП, Рекс Тиллерсон накануне заверил своих западноевропейских коллег, что никакого военного сотрудничества с Россией по Сирии не может быть, пока Москва не дистанцируется от Дамаска, который называет «террористами» любую вооруженную оппозицию. Он также высказался в поддержку переговоров по Сирии под эгидой ООН в Женеве, в то время как Москва делает ставку на параллельные переговоры в Астане.
Британский министр обороны Майкл Фэллон, оценивая ситуацию в Ливии, с учтивостью лорда заявил: «Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы». Он считает, что Россия, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, проверяет НАТО на прочность и может воспользоваться моментом, увидев слабое место.
Сергей Лавров выступил с трибуны конференции в традиционно главный ее день — субботу. Он ожидаемо отверг высказанные предыдущими ораторами упреки России. Министр категорически не согласен с теми, кто обвиняет Россию и «новые центры мирового влияния» в попытке подорвать «так называемый либеральный мировой порядок». По его словам, кризис такой модели мира был запрограммирован.
Если на Западе принято считать, что беспрецедентное повышение напряженности в Европе произошло из-за вмешательства России в дела Украины в 2014 году, присоединения Крыма и военного конфликта на Донбассе, то по мнению Лаврова, причина в гораздо более ранних событиях: в расширении НАТО на рубеже ХХ и ХХI веков. Он пожелал «прагматичных и взаимоуважительных отношений с США», «осознания особой ответственности за глобальную стабильность» и заявил о готовности Москвы к этому.
Украинский конфликт был если не главной темой мюнхенской дискуссии, то одним из главных элементов ее фона, «задника сцены». Почти все ораторы упоминали Украину как фактор кризиса отношений между Западом и Россией, кризиса нестабильности в Европе.
Петр Порошенко, выступая в первый день конференции (по-английски), сказал, что новый глава госдепа Тиллерсон заверил его в неизменной солидарности Запада и западном единстве в отношении Украины. Но все с беспокойством предостерег от «настойчивых призывов» к умиротворению Москвы, намекнув на другой акт умиротворения, имевший место 80 лет назад в том же Мюнхене. «Мы не намерены сдаваться, — заявил он. — Любая сделка с Путиным за спиной Украины лишь осложнила бы ситуацию».
Он должен, наверное, остаться довольным выступлениями Меркель, Пенса и других западных ораторов, обещавших Украину «не сдавать». Все выступавшие, включая Лаврова, требовали неукоснитального выполнения Минских соглашений и заявляли, что до этого не снимут введенных ими санкций (или контрсанкций).
Правда, представления о том, кто не выполняет этих соглашений, у них разные...
Нормандия — Мюнхен
Очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей были главной темой совещания министров иностранных дел «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции.
Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин договорились использовать все свое влияние на стороны конфликта, чтобы восстановить режим прекращения огня на востоке Украины с 20 февраля. Они согласились также продвигать вперед политические переговоры, признав, однако, что политический процесс без прекращения огня затруднен.
Об этом сообщил журналистам после встречи глава дипломатии ФРГ Зигмар Габриэль.
Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что его французский и германский коллеги приняли его предложение осудить блокаду Донбасса украинскими радикалами, которую он назвал недопустимой. Он с сожалением констатировал отсутствие значительных результатов в выполнении договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года «четверкой» на высшем уровне. Лавров дал понять, что не исключает срыва сторонами и сегодняшних решений.
Жан-Марк Эро уточнил, что в разговоре министров речь шла о том, чтобы «немедленно прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение» от линии соприкосновения. Он признал, что выполнению минских договренностей нет альтернативы.
Ранее днем Ангела Меркель также отметила, что при всем несовершенстве Минского соглашения, в настоящее время нет другой основы для урегулирования конфликта.
Соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля было достигнуто в минувшую среду в Минске на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Брюссель