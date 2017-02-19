«Пережили блокаду — и это переживем»

Артист

Директор Исаакиевского собора народный артист России Николай Витальевич Буров на прошлой неделе отпраздновал свое 64-летие. Музейным комплексом «Исаакиевский собор» он руководит девять последних лет своей жизни.

Он галантен, уверен в себе, подтянут. На нем черная рубашка с растегнутыми верхними пуговицами, пиджак он вешает на спинку стула. В приемной заливаются канарейки. На стенах — грамоты, дипломы, благодарности. Шкафы заставлены книгами, кое-где семейные фотографии.

Кабинет Бурова находится в здании Петербургской городской думы.

— Пусть это будет нескромно, — Буров придвигает стул к массивному деревянному глобусу, садится на фоне букета белых роз, когда я прошу разрешения его сфотографировать. Несмотря на это показное франтовство, он выглядит уставшим.

Николай Буров. Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Я вчера сыграл концерт, к которому не был готов, который не терпит суеты. А я был суетлив. Я рассказывал о жизни Шопена — его исполнял замечательный молодой итальянец, поцелованный богом, — рассказывал о его романе с Жорж Санд.

Театру Николай Буров отдал тридцать лет, из них 27 — Александринке. Около 30 работ в кино, более 60 дублированных ролей. Но потом… «Александринка уходила на большой ремонт и реставрацию. Я поду­мал, что целый год я мог быть полезен в правительстве, а играть можно по воскресеньям».

В 2005 году Бурова пригласили работать председателем Комитета по культуре:

— На мне была вся сеть музеев, кроме федеральных, музыкальные школы, городские театры. Был ли я готов? — спрашивает сам себя Буров. — До этого я был председателем Союза театральных деятелей.

У меня было три «ходки» в депутаты: одна советская, две постсоветских. Я кое-что понимал в экономике культурного продукта.

Три с половиной года Буров отработал в правительстве. Потом обстоятельства снова решили за него.

В 2008 году скоропостижно скончался директор Исаакиевского собора Николай Викторович Нагорский. С Буровым они были друзьями. Сейчас Николай Витальевич вспоминает: тогда «музейщики настояли, чтобы я пошел и взял в свои руки Исаакий». На тот момент музейный комплекс «Исаакиевский собор» объединял четыре храма: Исаакиевский, Смольный, Сампсониевский и Спас на Крови.

«Я же не учился музейному делу, — засомневался Буров, — я Академию гос­службы только окончил». Но предложение все-таки принял.

Все эти девять лет комплекс жил полной жизнью, причем не только музейной.

В Исаакиевском соборе проходит школьная программа, в которой участвуют больше 140 учебных заведений: на примере Исаакиевского собора детям преподают все школьные предметы — от русского языка до химии. Недавно запустили программу «От ощущений к чувствам» — для слепых и слабовидящих людей.

В подвалах Исаакия расположена экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, ведь именно в этих подвалах жили музейные работники в годы войны. Жили, хранили свое дело.

Смольный собор работал как концертно-выставочная площадка, там регулярно давал концерты «Хор четырех соборов». Для него специально заказали голландским мастерам орган.

Но вот в 2015 году два комплекса храма — Сампсониевский и Смольный — были переданы РПЦ.

С тех пор Николай Витальевич больше не переступал их порог:

— Это та жена, которую я застал с любовником в постели. Поэтому видеть я ее не хочу больше.

Путь компромиссов

Когда Буров только пришел в музей, с церковью он попытался дружить — «путем компромиссов и взаимных соглашений». В 2014 году Николай Витальевич витиевато высказался об этом сотрудничестве: «Исаакиевский собор без духовного наполнения православной службы напоминает очень дорогой, выполненный гениальным художником сосуд для вина, в котором нет вина».

Меж тем сосуд наполнился еще в 1990 году, когда в стенах Исаакия прошла первая после долгого перерыва служба. К тому моменту, когда Буров стал директором, службы проходили в левом приделе собора дважды в день. Правда, за последний год эти службы посетили всего 18 тысяч прихожан. (Туристов в Исаакии, к слову, — 2,4 миллиона в год.)

Буров даже пошел на уступки и разрешил РПЦ поставить в музее два киоска с дорогой сувенирной продукцией, ориентированной преимущественно на туристов.

— За это меня можно вызвать в прокуратуру и хорошенько мне вменить: аренду они не платят, налоги тоже, — признается директор. — Но почему-то это никого не волнует… кроме меня.

В марте 2014 года в Петербургской епархии сменился митрополит. Вместо митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира из Саранска прибыл владыка Варсонофий. Тогда РПЦ в Петербурге активизировалась. Один за другим стала прибирать к рукам памятники и музеи — по Закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Представители Петербургской епархии даже претендовали на Музей Арктики и Антарктики, но Росимущество отказало.

Но когда в 2015 году РПЦ попросила передать ей в безвозмездное пользование два собора из музейного комплекса «Исаакиевский собор» — Смольный и Сампсониевский — городские власти одобрили это прошение. Буров бесконфликтно подчинился. Сказал только:

— Я храм никогда в жизни больше не возьму — потому что, какой бы храм ни взял, как только мы приведем его в порядок, найдутся желающие его забрать.

В том же 2015 году церковь замахнулась и на Исаакиевский собор, но губернатор Санкт-Петербурга тогда отказал: «Учреждение приносит доход в казну города». Общественность тогда пошумела, собрала под петицией против передачи собора больше 100 тысяч подписей — и успокоилась.

Исаакий — кормилец. 60 процентов дохода комплексу «Исаакиевский собор» приносит именно он. Заработок музея за год составляет более 800 миллионов рублей. В городской бюджет он вносит 50—70 миллионов в год.

Смольный, Сампсониевский, Спас на Крови в свое время вошли в состав музейного комплекса во многом из прагматических соображений: городские власти просили предыдущих директоров Исаакиевского собора взять их «под опеку», а попросту — на содержание за свой, а не городской счет. Экономика комплекса строилась по принципу: два собора (Исаакиевский и Спас на Крови) кормят другие два.

Новый митрополит привел с собой своих людей, служивших под его началом в Мордовии. Среди них — и новый ключарь Исаакиевского собора Михаил Шкредь (архимандрит Серафим), и глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин. Пелин стал настоятелем Сампсониевского собора после его передачи РПЦ.

Как рассказывал Буров, архимандрит Серафим как-то во время пасхальной службы сказал с амвона: «Сегодня я принес наконец-то в ваш Богом не спасаемый город благословение». Буров не остался в долгу: на пасхальном приеме Варсонофия бросил митрополиту: «Этот город пережил блокаду и вас, думаю, переживет!»

Дошло до мелких козней: когда неизвестные разбили барельеф Мефистофеля на фасаде дома Лишневского, протоиерей Александр Пелин заявил, что это — дело рук Бурова. Якобы это он нанял промышленного альпиниста для осуществления своего коварного замысла. Позднее ответственность за вандализм взяла на себя анонимная организация «Казаки Петербурга».

Буров рассказывает мне о жизни музея после того, как РПЦ забрала у него два собора:

— Жил-был человек. Пришлось ногу отрезать, дали ему протез. Он привыкнет, начнет ходить. Потом отрезали руку, но дали протез — роскошный! Но все равно надо привыкнуть. А потом говорят: ну, голову надо отрезать!

Варсонофий не оставил попыток заполучить Исаакиевский собор в лоно церкви: в мае 2016 года он написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Речь шла уже не только об Исаакии, но и о Спасе на Крови, и части здания Смольного монастыря, где расположены факультеты СПбГУ: «Для организации и развития полноценной деятельности».

В середине декабря 2016 года патриарх Кирилл посетил Санкт-Петербург. Он лично встретился с губернатором Георгием Полтавченко. Тогда все и решилось.

— Любой подход с кавалерийского наскока — преступление! — говорит Николай Витальевич Буров про поспешную передачу Исаакия. Кажется, то, что она состоится, для него вопрос решенный. — Странно было бы, если бы я от жены требовал, чтобы она за три месяца мне быстренького кого-нибудь родила. Закон регламентирует сроки передачи до шести лет. Мы опре­делили продолжительность этого процесса не менее чем до конца первого квартала 2019 года, при самых благоприятных условиях.

Доноры и реципиенты

Какая участь ждет экспозицию Исаакиевского собора, можно предположить, глядя на Смольный и Самп­со­ниевский.

В качестве компенсации за переданные соборы музейный комплекс получил два здания — на Большой Морской и Думской улицах, которые, по словам Бурова, «разгромлены изнутри».

— На их реставрацию потребуется минимум три года. Работы грубо на полмиллиарда.

Из Смольного собора при передаче его РПЦ вывезли всю музейную экспозицию, и даже орган забрали. Другое дело с Сампсониевским собором:

— Внешне он скромнее, меньше, но очень богат изнутри. Силами музейного комплекса здесь собраны отреставрированные экспонаты XVIII века… Мы передали РПЦ всё, даже домик рядом с собором, который выкупили на заработанные средства. Может, стоило бы попросить вернуть деньги? — размышляет Буров, но тут же обрывает себя. — Хотя ладно, это такое дело, мы люди государевы — и деньги государевы.

Внутри Сампсониевского собора после передачи его РПЦ остался 141 музейный экспонат, который не удалось вывезти. Зато музей забрал экспозицию, посвященную Полтавской битве. Теперь она складирована, выставлять ее пока негде.

В Исаакиевском соборе хранится 26 тысяч музейных экспонатов, рассказывает Мансур Доминов, главный хранитель музея. В случае передачи здания РПЦ в интерьере придется оставить 62 «недвижимых» экспоната, остальные вывезти.

Уверенности, что РПЦ будет следить за историческими реликвиями, требующими температурного и влажностного режима, ни у кого нет.

— Есть положение о музее: первым и главным экспонатом музея является сам Исаакиевский собор. Вот и отдайте нам главный экспонат, — рассуждают сотрудники музея.

Петербуржцы

10 января через пресс-службу губернатор Георгий Полтавченко коротко сообщил общественности о судьбе Исаакия: «Вопрос решен». И добавил: «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию». Задним числом на сайте комитета по имущественным отношениям появилось постановление о передаче Исаакия РПЦ.

Депутаты Заксобрания пытались отменить это решение через суд, но оттуда пришел ответ: нет официального прошения РПЦ о передаче, значит, и опротестовывать нечего.

Тогда горожане вышли на улицу. 28 января на Марсовом поле собрались около двух тысяч петербуржцев. Они скандировали: «Музей!» и «Полтавченко в отставку!».

Акция была организована в формате встречи с депутатами Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским, Максимом Резником и Алексеем Ковале­вым. Резник заявил: будут добиваться проведения референдума.

В воскресенье, 12 февраля, в соборе проходила традиционная церковная служба. А накануне в интернете появились сканы «разнарядки», спущенной в двести приходов от имени секретаря епархии. Каждому городскому приходу предписывалось привести «по одному хоругвеносцу и не менее пяти прихожан» — чтобы после службы провести Крестный ход.

Божественная литургия началась в девять, ближе к ее завершению в соборе появился депутат Государственной думы Виталий Милонов и еще несколько депутатов-единороссов. К 11 часам утра процессия из 500 человек вышла на улицу, обошла здание Исаакиевского собора и вернулась в помещение. Протоиерей прочитал проповедь о блудном сыне и о Великом посте, после чего прихожане разошлись.

Им на смену, в полдень, на улицу высыпали противники передачи Исаакия церкви. Они образовали живое кольцо вокруг здания, многие были с синими ленточками — это символ градозащитного движения, означающий «небесную линию Петербурга». Речь шла даже не о том, чтобы отстоять Исаакий. Не менее важно было вернуть себе чувство собственного достоинства.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

К Исаакиевскому с женой и двухлетней дочкой вышел руководитель программы «История» в Санкт-Петербургской НИУ ВШЭ Адриан Селин.

— Власть в странной, неожиданной для петербуржцев манере декларировала свое намерение передать собор церкви, — объясняет он причину своего возмущения. — Мы, по большому счету, против чего протестуем? Против попытки так разговаривать с людьми — «вопрос решен». Власти взяли неверную тональность. Петербург действительно малорелигиозен, но это была не антирелигиозная демонстрация.

Частный экскурсовод Елена Прудов­ская пришла на «Синее кольцо» с 85-летним папой.

— Это было какое-то масштабное братание, чувство нашести, ведь Петербург — это свое. И когда в этом «своем» предлагают сделать мост Кады­рова, построить башню или отдать собор кому-то, — это жутко бесит! Для РПЦ Исаакий — это бренд. Я работала с американцами, родителями-усыновителями, пока не приняли «закон Димы Яковлева». Они были очень небогатые люди, я старалась им везде сэкономить деньги. Они всегда хотели для своего ребенка купить иконку, крестик, чтобы потом подарить — «это с твоей родины». И я из Исаакия всегда уводила их за руку, говорила: сейчас мы поедем на подворье монастыря Валаамского монастыря, там купите все в два раза дешевле.

Защищать Исаакиевский собор выходила и директор музея-квартиры Льва Гумилева Марина Писаренко.

— Кто-то им внушил: когда их задница опускается на определенное кресло, они могут распоряжаться всем. Как в доме: это моя лампа, моя ваза, что хочу, то и делаю. У них такое же отношение к истории, к памяти, к человеческому опыту. Может, мы ничего и не изменим, но не хочется чувствовать себя свиньей.

Для Марины Исаакиевский собор особенно дорог как едва ли не единственный музей, который сейчас развивает программы для инвалидов. А она за свою жизнь с этим намучилась — вырастила слабовидящую дочь.

— Год назад были мы в Петродворце, зашли в домик Петра, дочка потрогала стол. И крик смотрителя: «Не смей!» Это было чудовищно, нам испортили настроение. Штат Исаакия вложил в программу для слепых столько любви. А что нам церковь предложит — помолиться за здравие?

Исаакий для петербуржцев — живой, слабый, нуждающийся в защите.

— Ловлю себя на каком-то странном ощущении: я старуха, малоподвижна, а у меня желание собой заслонить эту громаду Исаакия, — говорит коренная петербурженка, блокадница Вера Викторовна Сомина. Почти всю жизнь она прожила в доме напротив Исаакиевского собора. У нее особенные отношения с телом этого города. За судьбу Исаакия она болеет дома — через фейсбук, самой ходить, стоять подолгу — трудно.

— В собор поставить свечку за здравие я пойду в Никольский. Это теплое место, такой дом, где молишься о близких. А Исаакий — это история. Это история христианства и культуры, это история архитектуры, судьбы иноземцев в России — на примере архитекторов Исаакия. Это сравнительный пример того, что суетно — а что велико и стоять должно.

Кажется, Вера Викторовна настроена позитивнее всех защитников Исаакия. Она верит, что его музейный статус можно сохранить:

— Я счастливый человек: я видела, как советская власть кончилась. Я стала абсолютным оптимистом.

Буров говорит о гражданской активности вокруг собора аккуратно — он все-таки государственное лицо. Музейное пространство не терпит суеты и крика, объясняет он.

— Крики, волнения нарушают атмосферу, которая создавалась музеем больше 80 лет. Все пытаются втянуть нас в дебаты, но наш ответ прост: на сегодняшний день мы музей, работаем по своему уставу. Но Крестный ход, который не был согласован с руководством музея, я считаю провокацией. Мы бы не запрещали никогда ничего церкви. Но с нами надо согласовывать, таковы условия нашего договора о сотрудничестве с епархией! Вот здесь наступает момент хамоватого отношения. Когда начинают очень нагло влезать в пространство работы музея.

Буров отстранился от публичной дискуссии, говорит, что главная его задача на данный момент — бережно отнестись к коллективу и музейной коллекции.

— Нам надо продолжать собирать свой бюджет, надо расплатиться с подрядчиками, которые работают с нами.

Но директор музея признается: внутренне, как петербуржец, он доволен, что столько людей вышло на защиту Исаакия.

«Это не ор по поводу музея, это крик по поводу города. Нельзя без­жалостно к нему относиться. Нельзя входить в этот город, не вытерев ноги, не сняв калоши на пороге.

Город воспринимает это крайне негативно и отвечает таким образом».

Санкт-Петербург