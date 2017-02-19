Новая газета
Репортаж

Воскресный крестный ход за передачу Исаакия РПЦ собрал тысячи православных

Фотографии Елены Лукьяновой

Общество

Елена Лукьяновафотокорреспондент

В мероприятии участвовали православные активисты, прихожане, а также представители казачьих объединений, патриотических сообществ и байкерских клубов. По данным полиции, на крестный ход вышли около восьми тысяч человек. По оценкам РПЦ, в крестном ходе участвовали около десяти тысяч человек. Сотрудники музея «Исаакиевский собор» насчитали около 3 – 4 тысяч участников акции.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

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Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

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Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

 

Теги:
музеи, петербург, рпц, исаакиевский собор

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