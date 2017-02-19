Репортаж
Воскресный крестный ход за передачу Исаакия РПЦ собрал тысячи православных
Фотографии Елены Лукьяновой
Елена Лукьяновафотокорреспондент
В мероприятии участвовали православные активисты, прихожане, а также представители казачьих объединений, патриотических сообществ и байкерских клубов. По данным полиции, на крестный ход вышли около восьми тысяч человек. По оценкам РПЦ, в крестном ходе участвовали около десяти тысяч человек. Сотрудники музея «Исаакиевский собор» насчитали около 3 – 4 тысяч участников акции.
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