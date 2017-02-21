Сезон сливов

Сразу несколько СМИ ссылаются на «источники в Кремле», которые утверждают: на президентских выборах решено ничего принципиально не менять, новых кандидатов не выводить, а интригу и высокую явку поддерживать за счет самого формата голосования. Выборы должны продвигаться как «референдум о доверии президенту».

«Источники» считают, что в 2018 году власть не устроит простая победа их кандидата. Задача, поставленная перед администрацией президента, якобы сводится к тому, чтобы получить в абсолютных числах рекордное количество голосов россиян за последние 20 лет. Такое голосование стало бы источником той легитимности, которая необходима власти для запуска непопулярных реформ, связанных с секвестром бюджета и повышением пенсионного возраста.

Контроль за ходом голосования, по всей видимости, останется в руках председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Как и в ходе выборов в Думу, перед ней поставят задачу провести «честные выборы» (как мы знаем на примере «Мытищи-гейт», эта установка встречает ожесточенное сопротивление на местах). Легитимность каденции 2018—2024 гг., в ходе которой российская экономика неизбежно столкнется с разрастающимся структурным кризисом, должна быть безупречна — и это значит, что, выбирая президента, придется обходиться без каруселей и вбросов.

Рейтинг Путина по-прежнему высок, но основная проблема кремлевских технологов связана не с оппозиционными настроениями, а с потенциально низкой явкой. Выборы, на которые придут менее 50% граждан, никого не убедят: это не будет выглядеть той победой, которая дает карт-бланш на сокращение социальных обязательств государства.

Поэтому для привлечения граждан на участки якобы обсуждаются разные решения. Одно из них — совместить выборы президента и местные референдумы по волнующим граждан темам. Эта идея выглядит довольно рискованной: при вынесении реальных проблем на всеобщее голосование обычно наступает политизация и раскол, но не консолидация. Зато ГАС «Выборы» обещают настроить таким образом, что голосовать можно будет в любом регионе без открепительного талона, причем проголосовать дважды будет технически невозможно. Обсуждаются якобы и вовсе экзотические методы: например, привлечение молодежи на участки за счет компьютерных игр вроде тех, в которых надо ловить в определенных местах покемонов.

Синхронность появления информации о «новой стратегии Кремля» привлекла внимание журналистов: всех интересовал вопрос о том, как именно организованы подобные вбросы. Технологическая сторона вопроса — в частности, роль набирающего популярность инструмента управления внутренней политикой в России анонимных каналов в мессенджере Telegram, где публикуются различные «инсайды», — может обсуждаться. Но смысл подобных «утечек информации» понятен давно: их допускают для того, чтобы оценить реакцию общественного мнения и при необходимости скорректировать тактику.

В этом смысле нынешний «электоральный слив» выглядит довольно закономерным. Новых кандидатов, как в 2012 году с Михаилом Прохоровым, власти найти не могут. Старых проверенных бойцов заменить тоже, кажется, некем. «Новая» писала некоторое время назад, что коммунисты ищут Зюганову, совсем растерявшему форму, альтернативу к выборам. Но договориться по такому вопросу, вероятно, нынешняя КПРФ не в состоянии. Так что, вполне вероятно, что нас ждут выборы в традициях «старой школы»: с Жириновским, Зюгановым и — чем черт не шутит — Мироновым. Понятно, что если такая тактика действительно будет выбрана, то о президентской кампании Навальному придется забыть: судимость его не снимут, да и подписи собирать не дадут.

Если тактика «спарринг-партнер» отменяется, а сменщиков для «традиционных кандидатов в президенты» не обнаружено, то заинтересовать граждан выборами можно только через придание им особого символического смысла и игры с форматами. Если это верно, то скоро мы услышим немало слов о единении нации вокруг фигуры президента, а также о необходимости продемонстрировать миру на участках, что мы встали-таки с колен. Даже при полном отсутствии публичной политики в стране перед кремлевскими технологами все это ставит интересную профессиональную задачу. Как заинтересовать людей политикой на несколько месяцев, а затем заставить деполитизироваться и разойтись? Как это сделать в условиях, когда Кремль окружает нестройная толпа добровольных помощников и активистов, от НОДа до Залдостанова?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем заявил, что разговоры о выдвижении Путина пока преждевременны: «электоральной кампании» у Кремля пока нет, а на повестке дня другие вопросы. Так что, вероятнее всего, информированные источники еще покуражатся.