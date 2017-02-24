Хороший хакер — русский хакер

Франсуа Олланд поручил предоставить ему доклад о том, как обеспечить безопасность ближайших президентских выборов во Франции — «в том числе, информационную». Президент не может напрямую назвать подозреваемых в нарушении информационной безопасности, но по косвенным признакам приходится сделать вывод, что основная угроза исходит из Москвы.

О поручении Олланда стало известно 15 февраля — из коммюнике Елисейского дворца, составленного по итогам очередного заседания Совета безопасности.

В нем же сообщалось, что меры будут представлены на следующем заседании Совбеза — 23 февраля.

Позднее срок перенесли на 24-е, а за сутки до последней даты «заседание Совбеза» исчезло из президентской повестки на эту неделю.

Причину исчезновения в Елисейском дворце не комментируют.

Возможно, задача оказалась не такой простой, как думал Олланд.

Возможно, для рассмотрения вопросов информационной безопасности выборов Елисейском дворце нужно было сначала обеспечить информационную безопасность самого дворца, но пока не сумели…

В любом случае, мы с вами уже можем устроить разбор предвыборных страхов, которые к сегодняшнему дню озвучены французскими политиками и СМИ. До выборов осталось меньше двух месяцев.

«Не может идти и речи о причастности официальной Москвы»

14 февраля в газете «Монд» вышла колонка Ришара Ферранда, генерального секретаря движения «En Marche!», которое было создано для продвижения на пост президента 39-летнего Эмманюэля Макрона, бывшего министра экономики (назначенного на эту должность Олландом, но позднее «предавшего» шефа — Ю. С.).

Заголовок колонки — «Не позволим России дестабилизировать президентские выборы во Франции!» — не оставляет пространства для альтернативных толкований.

В разоблачительном материале Ферранд утверждает, что сайт движения «En Marche!» ежемесячно становится объектом «нескольких тысяч атак разного свойства», а их количество и характер позволяют говорить о том, что они «осуществляются скоординированной группой».

И хотя Ферранд заявляет, что большинство атак происходит с территории Украины, его обвинения направлены именно в адрес российских властей. Теоретически для этого есть основания: даже если не думать о том, что на востоке Украины есть большая «черная дыра» в виде «ДНР-ЛНР», нужно понимать, что найти лояльного хакера можно в любой точке планеты.

С другой стороны, труднопреодолимые препятствия в деле поиска доказательств причастности российских официальных лиц к кибератакам позволяют этим же лицам в ответ на обвинения задавать вопрос: а с чего вы взяли?

В тот же день, 14 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели».

Впрочем, речь о причастности все-таки идет. И в США, и теперь — во Франции.

«Пусть Кремль передаст это послание российским СМИ»

Генсек макроновского движения подразумевал под «информационными атаками» не только попытки обрушить сайт родного движения и взломать почту. Он говорил и о «голословных заявлениях» российских СМИ о наличии информации, «компрометирующей Макрона».

3 февраля франкоязычные сайты Sputnik (ФГУП МИА «Россия сегодня») и Russia Today (тот же ФГУП) сообщили со ссылкой на «Известия», что Джулиан Ассанж нашел что-то разоблачительное против Макрона в мейлах Хиллари Клинтон. Правда, что именно нашел — до сих пор не известно. Нет доказательств и для других «обвинений».

Тем не менее, Макрона сделали сразу и ставленником «богатого гей-лобби» и «американским агентом на службе банковского лобби».

Эммануэль Макрон. Фото: EPA

Обладающему неплохим чувством юмора, а также редкой политической гибкостью Макрону — который до сих пор хотя и не выразил восторга по поводу политики кремлевского руководства, но не показал и враждебности — пока остается лишь горько шутить в сторону. От которой, по его мнению, исходят атаки.

«Я приветствую желание Кремля сохранить нейтралитет в /наших/ выборах. Пусть он только передаст российским СМИ послание, чтобы они не распространяли лживые слухи», — сказал кандидат Макрон.

Кандидат, который, с одной стороны, не может не понимать, что роль жертвы кремлевского заговора может добавить ему пару баллов рейтинга, а с другой — перед глазами ведь пример американских выборов.

«Россия может попытаться вмешаться во французские выборы»

15 февраля французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро заявил в парламенте, что

«Франция не потерпит никакого вмешательства» в свои выборы — «ни из России, ни из (любого) другого государства». Других государств министр не назвал.

18 февраля в студии телеканала TV5 Monde тот же Эйро отвечал на вопрос об опасности «российских кибератак». Министр сказал, что этому вопросу будет посвящено основное время заседания Совбеза в ближайшую пятницу (т.е. 24 февраля — но оно, как известно, пока не состоялось). «Россия может попытаться вмешаться во французские выборы, чтобы был избран тот, кто ей больше нравится», — сказал глава МВД Франции. И добавил: «Когда тот или иной кандидат вызывает особое расположение Москвы», «это меня шокирует. Я удивляюсь, что эти кандидаты — Франсуа Фийон или Марин Ле Пен — не протестуют против /подобных действий/ России».

Операция «Мистраль»

В ходе того же интервью журналисты вместе с министром вспомнили, что сам телеканал TV5 Monde (вещающий в двухстах странах мира и имеющий аудиторию 260 млн человек), не так давно стал жертвой кибератаки.

8 апреля 2015 года cерверы телеканала, его сайт и аккаунты в соцсетях были взломаны группой хакеров, назвавших себя Cybercaliphate и заявивших, что действуют от имени (террористической и запрещенной в России) группировки ИГИЛ.

Вещание 12 каналов TV5 Monde (на разных языках) и работа его сайтов были прерваны на несколько часов. Системщики телеканала исправляли последствия атаки в течение почти трех месяцев. Стоимость работ по восстановлению и усилению защиты информационных систем телеканала составила более 10 млн евро.

Позднее Национальное агентство безопасности информационных систем (ANSSI), которое находится в подчинении правительства Франции, пришло к выводу, что публикация исламистских лозунгов на сайте и в соцсетях телеканала была «отвлекающим маневром».

В совершении атаки, произведенной с сервера, находящегося в Бразилии, заподозрили группу «Pawn Storm» («Пешечный штурм»). Ей также приписывают имена Sednit, APT28, Sofacy, Strontium, Threat Group-4127. Самое известное ее название — Fancy Bears («Прикольные медведи»).

Французские СМИ, со ссылкой на источники в разведке, указывали на то, что эта хакерская группа подконтрольна ГРУ.

Удар по телеканалу TV5 Monde, который на 70% финансируется из бюджета Франции, мог быть российским ответом на историю с отказом Олланда поставить «Мистрали» и приехать в Москву на празднование юбилея Победы, предположил тогда со ссылкой на свои источники французский журнал L'Express. Доказательств, правда, пока никто представить не смог.

Марин Ле Пен в «Башне Трампа»

Эту же группу «российских хакеров» обвиняли в атаках на серверы Белого Дома, НАТО и ОБСЕ. А самое известное достижение, которое ей приписывают — взлом почты Хиллари Клинтон и атака на серверы Демократической партии США.

Именно история с кибератакой на Клинтон вынудила французское правительственное агентство ANSSI пригласить 26.11.2016 представителей всех партий и движений Франции на специальный семинар по информационной безопасности. Чтобы подготовить их к французской президентской гонке.

На тот октябрьский семинар пришли представители всех известных французских политических партий и движений. Не было только людей из «Нацфронта» Марин Ле Пен. Зато известно, что через неделю с небольшим — т.е. сразу после объявления результатов американских выборов — саму Марин видели в Нью-Йорке, в холле «Башни Трампа».

Марин Ле Пен в Trump Tower

Впрочем, французские СМИ утверждают, что встречи с хозяином башни ей добиться так и не удалось.

Вирусы на службе лояльных кандидатов

В начале февраля респектабельная французская сатирическая газета Canard enchaîné опубликовала сообщение источника из DGSE — французской дирекции внешней разведки, подчиняющейся Минобороны.

Источник заявил, что

российские спецслужбы готовят «вирусную атаку» с целью обрушить на франкоязычные интернет-ресурсы лавину сообщений в поддержку Марин Ле Пен.

И вёдра компромата на ее противников.

О такой же массированной «вирусной» поддержке другого прокремлевского кандидата — Франсуа Фийона — французская разведка пока не сообщала.

Может быть, еще не время: Фийон все еще не может отмыться от коррупционного скандала #PenelopeGate: месяц назад страна узнала, что его жена Пенелопа получила почти 1 млн евро из бюджета за работу, которую вряд ли выполняла.

Ну, а представитель Макрона в упомянутой выше передовице «Не позволим России дестабилизировать президентские выборы во Франции!» обратился за помощью не только к президенту Олланду, но и «к руководителям основных соцсетей». Он попросил отнестись к страничкам прокремлевских СМИ (тех же Russia Today и Sputnik) как к «пропагандистским сайтам» — и в связи с этим «подумать, как ограничить их аудиторию»: например, отказать им в возможности продвижения материалов на рекламной основе.



Внимание, розыск: для борьбы с хакерами требуются мозги

А пока «руководители основных соцсетей» усиленно размышляют над предложением макроновца, французские власти тоже не дремлют. Но судя по тому, что семинар по информационной безопасности выборов президента Франции прошел в октябре, а посвященное этой же теме заседание Совета безопасности было назначено только на конец февраля, раскачиваются французские власти медленно.

Нет, еще медленнее: судя по утечкам от того же источника из французской внешней разведки,

первую кибератаку, имеющую «российский след», Елисейский дворец пережил между 1 и 2 турами президентских выборов 2012 года.

В начале января 2017 года министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил о намерении создать к 2019 году информационное подразделение CYBERCOM (со штатом 2600 человек).

А правительственное агентство ANSSI в феврале 2016-го стало усиленно размещать объявления о вакансиях.

Rencontrez l'ANSSI au @ForumTelecoms le 9 FÃ©vrier 2017 pour Ã©changer sur nos mÃ©tiers et nos offres #Recrutementhttps://t.co/4hplZLFFN5 — ANSSI (@ANSSI_FR) February 3, 2017



Первый тур выборов пройдет уже 23 апреля.

Учитывая тот факт, что сразу три кандидата — Ле Пен, Макрон и Фийон — не потеряли шансы на победу, исход выборов может решить какой-нибудь пустяк.

«Французские партии бессильны перед угрозой»

Но есть и поводы для оптимизма.

Как сообщил газете Canard enchaîné источник в той же французской службе внешней разведки, к счастью, Франция «отстает от Соединенных Штатов в области электронного голосования». В декабре в письменном запросе в правительство Франции депутат Себастьян Пьетразанта указал, что машинами для голосования на президентских выборах потенциально могут воспользоваться около миллиона избирателей.

И хотя эти машины и не подключены к Интернету, их «легко взломать», написал депутат и попросил ввести мораторий на их применение до конца президентских выборов.

Остается придумать, что делать с системой электронной передачи данных с избирательных участков в префектуры полиции и далее — в МВД (которое во Франции занимается организацией выборов). «Все это будет составлять настоящую тему для размышлений ANSSI», — пишет газета Journal du dimanche в статье озаглавленной: «Французские политические партии беспомощны перед кибератаками».

«Абсолютно нет», — говорит тот же депутат Себастьян Пьетразанта, который вообще-то отвечает в правящей Соцпартии за информационную безопасность.

«Соцпартия, так же, как и остальные» «не может обеспечить серьезную защиту своих информационных систем», — говорит депутат: «Насколько коммерческие предприятия осознали эти риски /…/, настолько же политические партии беспомощны, так как они исходили из условий, что с ними этого не случится. К тому же, меры защиты стоят дорого».

Вопрос, сколько стоят заказчикам «меры нападения» — то есть атаки на иностранные выборы — можно не задавать.

Кто тут будет считать убытки — не только прямые, но и косвенные, и отложенные? Те, которые называются «репутационными».

Как говорил один из наших высокопоставленных современников, «русский «Прикольный медведь» своей тайги не отдаст».

А «своя тайга» — она ведь «от Атлантики до Урала…»? Или — «от Москвы до британских морей»?

Париж