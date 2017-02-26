«Это траурный марш, но мы здесь не для того, чтобы плакать»

Как подготовилась полиция

На Страстном бульваре установили 27 рамок для прохода участников марша, у каждой стоят по 2-3 полицейских. По периметру ходят несколько омоновцев с собаками и сотрудники медицинской службы, вокруг стоят служебные машины. Далее по маршруту марша дежурят дружинники.

Людей у рамок много, они выкладывают телефоны, показывают сумки и расстегивают верхнюю одежду, но досмотр проходит достаточно спокойно.

Некоторых пришедших пропускают с бутылкой воды или с кофе, несмотря на запрет на пронос жидкостей.

Для тех, кто проходит с плакатами, выделены четыре отдельные рамки. Труднее всего приходится, кажется, тем, кто пытается пройти с флагом Украины.

По данным Белого счетчика, к 14:30 на марш пришли больше 13 тысяч человек.

Маршрут

Схема маршрута. Алексей Комаров / «Новая газета»

Михаил Шнейдер, член оргкомитета марша памяти: «После марша организованного шествия к месту убийства Бориса Немцова не будет. Мы договорились с мэрией, чтобы полиция не чинила препятствия, когда люди будет индивидуально, по желанию, приходить на мост и возлагать цветы, как это было в прошлом году».

Плакаты и лозунги

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Люди приносят плакаты с традиционным лозунгом этих маршей: «БОРИСь».

Также на плакатах: «Сила в правде, а правда за нами», «Герой России», «Он боролся за наше будущее», «Свободу украинским политзаключенным», «Свободу Дадину» (Дадина за несколько часов до начала марша выпустили из колонии — ред.), цитаты Немцова. Участники марша приносят и самодельные плакаты и наклейки.

Над толпой поднимаются флаги России. «Парнас» и движение «Солидарность» также принесли свои флаги.

Во главе должен был находиться транспарант с критикой президента Владимира Путина, однако его не пропустили, из-за чего во многом шествие задержалось. Вместо этого центральным стал транспарант с надписью: «Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать».

Примерно к середине маршрута решено было заменить и этот транспарант. Остаток пути колонна двигалась под лозунгом: «Герои не умирают, Россия будет свободной».

Фото: Мария Константиниди / «Новая газета»

Провокации

Еще до начала марша появились первые провокаторы, которые облили зеленкой председателя «Парнаса» Михаила Касьянова.

Фото: Мария Константиниди / «Новая газета»

Еще один инцидент также произошел до начала марша. Очевидцы рассказали, что к сопредседателю петербургского отделения «Солидарности» Константину Ершову, раздававшему газеты, подошли активисты НОД. Завязалась словесная перепалка. В результате полиция задержала Ершова, которого отвезли в ОВД Тверское.

Организаторы: «Мы здесь не для того, чтобы плакать»

Илья Яшин

— Расследование по заказчику [убийства Немцова] выделено в отдельное производство и по сути заблокировано. Очевидно, что по политическим мотивам. Они посадили за решетку исполнителей, кинули нам эту кость и решили, что мы должны этим удовлетвориться. Мы этим не удовлетворимся. Мы будем добиваться того, чтобы каждый человек, имеющий отношение к этому преступлению, рано или поздно оказался за решеткой. При этой власти или при следующей.

Это марш памяти, но это не траурный марш. Мы собрались здесь не для того, чтобы плакать, а чтобы требовать привлечения к ответственности убийц Немцова, требовать освобождения политических заключенных, и, самое главное, мы собрались для того, чтобы требовать для России политических реформ.

Мы хотим сменяемости власти и нормальных демократических институтов. Мы хотим, чтобы мы могли жить в Европе, не уезжая при этом из России.

Говорят участники марша

Евгений: «В первую очередь, пришли помянуть Бориса Ефимовича Немцова. Во вторую очередь — побыть с единомышленниками, с людьми, которые мыслят примерно так же, как и я. На мой взгляд, нынешний режим настолько «зажал гайки», что оппозиция на данный момент может собраться толком только здесь. И я хотел выразить свое мнение, что я не согласен с [происходящим], поднять вопрос военной агрессии на Украине».

Светлана: «Мы пришли, чтобы показать, что мы живы. Мы думаем о том, чтобы наша страна развивалась и больше не случалось такого, как случилось с Немцовым. Чтобы они видели, что мы (в отличие от них) не просто из подворотни гавкаем, а видели, что мы не боимся выходить на улицу и хотим жить в нормальной стране. Про суд сказать нечего. Нам как обывателям все понятно. Самого главного подозреваемого даже не допрашивали, все закрыто. Люди, которые сносят мемориал памяти Немцова, — у них одна отговорка: "Боимся потерять работу". Это безнравственно, у них ни морали, ни совести. Но они не понимают, что сколько ни убирай, все равно все останется в памяти».

Арнольд Хачатуров, Елизавета Королькова, Мария Константиниди