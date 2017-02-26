«Это траурный марш, но мы здесь не для того, чтобы плакать»
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
Как подготовилась полиция
На Страстном бульваре установили 27 рамок для прохода участников марша, у каждой стоят по 2-3 полицейских. По периметру ходят несколько омоновцев с собаками и сотрудники медицинской службы, вокруг стоят служебные машины. Далее по маршруту марша дежурят дружинники.
Людей у рамок много, они выкладывают телефоны, показывают сумки и расстегивают верхнюю одежду, но досмотр проходит достаточно спокойно.
Некоторых пришедших пропускают с бутылкой воды или с кофе, несмотря на запрет на пронос жидкостей.
Для тех, кто проходит с плакатами, выделены четыре отдельные рамки. Труднее всего приходится, кажется, тем, кто пытается пройти с флагом Украины.
По данным Белого счетчика, к 14:30 на марш пришли больше 13 тысяч человек.
Много людей стоят в очереди за рамками. Досмотр достаточно тщательный. Конфликтов на рамках практически нет. #БелыйСчётчик #МаршНемцова pic.twitter.com/7pHPDb0ijV— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 26 февраля 2017 г.
Маршрут
Михаил Шнейдер, член оргкомитета марша памяти: «После марша организованного шествия к месту убийства Бориса Немцова не будет. Мы договорились с мэрией, чтобы полиция не чинила препятствия, когда люди будет индивидуально, по желанию, приходить на мост и возлагать цветы, как это было в прошлом году».
Плакаты и лозунги
Люди приносят плакаты с традиционным лозунгом этих маршей: «БОРИСь».
Также на плакатах: «Сила в правде, а правда за нами», «Герой России», «Он боролся за наше будущее», «Свободу украинским политзаключенным», «Свободу Дадину» (Дадина за несколько часов до начала марша выпустили из колонии — ред.), цитаты Немцова. Участники марша приносят и самодельные плакаты и наклейки.
Над толпой поднимаются флаги России. «Парнас» и движение «Солидарность» также принесли свои флаги.
Во главе должен был находиться транспарант с критикой президента Владимира Путина, однако его не пропустили, из-за чего во многом шествие задержалось. Вместо этого центральным стал транспарант с надписью: «Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать».
Примерно к середине маршрута решено было заменить и этот транспарант. Остаток пути колонна двигалась под лозунгом: «Герои не умирают, Россия будет свободной».
Провокации
Еще до начала марша появились первые провокаторы, которые облили зеленкой председателя «Парнаса» Михаила Касьянова.
Еще один инцидент также произошел до начала марша. Очевидцы рассказали, что к сопредседателю петербургского отделения «Солидарности» Константину Ершову, раздававшему газеты, подошли активисты НОД. Завязалась словесная перепалка. В результате полиция задержала Ершова, которого отвезли в ОВД Тверское.
Организаторы: «Мы здесь не для того, чтобы плакать»
— Расследование по заказчику [убийства Немцова] выделено в отдельное производство и по сути заблокировано. Очевидно, что по политическим мотивам. Они посадили за решетку исполнителей, кинули нам эту кость и решили, что мы должны этим удовлетвориться. Мы этим не удовлетворимся. Мы будем добиваться того, чтобы каждый человек, имеющий отношение к этому преступлению, рано или поздно оказался за решеткой. При этой власти или при следующей.
Это марш памяти, но это не траурный марш. Мы собрались здесь не для того, чтобы плакать, а чтобы требовать привлечения к ответственности убийц Немцова, требовать освобождения политических заключенных, и, самое главное, мы собрались для того, чтобы требовать для России политических реформ.
Мы хотим сменяемости власти и нормальных демократических институтов. Мы хотим, чтобы мы могли жить в Европе, не уезжая при этом из России.
Говорят участники марша
Евгений: «В первую очередь, пришли помянуть Бориса Ефимовича Немцова. Во вторую очередь — побыть с единомышленниками, с людьми, которые мыслят примерно так же, как и я. На мой взгляд, нынешний режим настолько «зажал гайки», что оппозиция на данный момент может собраться толком только здесь. И я хотел выразить свое мнение, что я не согласен с [происходящим], поднять вопрос военной агрессии на Украине».
Светлана: «Мы пришли, чтобы показать, что мы живы. Мы думаем о том, чтобы наша страна развивалась и больше не случалось такого, как случилось с Немцовым. Чтобы они видели, что мы (в отличие от них) не просто из подворотни гавкаем, а видели, что мы не боимся выходить на улицу и хотим жить в нормальной стране. Про суд сказать нечего. Нам как обывателям все понятно. Самого главного подозреваемого даже не допрашивали, все закрыто. Люди, которые сносят мемориал памяти Немцова, — у них одна отговорка: "Боимся потерять работу". Это безнравственно, у них ни морали, ни совести. Но они не понимают, что сколько ни убирай, все равно все останется в памяти».
Арнольд Хачатуров, Елизавета Королькова, Мария Константиниди