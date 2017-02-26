Новая газета
Репортаж

Марш памяти Бориса Немцова

Фоторепортаж «Новой газеты»

Политика

Начало марша. Фото: Виктория Одиссонова
Фото: Виктория Одиссонова
Фото: Влад Докшин
Колонна на Рождественском бульваре. Фото: Влад Докшин
Фото: Влад Докшин
Политик Илья Яшин. Фото: Виктория Одиссонова
Политик Алексей Навальный с супругой Юлией. Фото: Влад Докшин
Писатель Лев Рубинштейн. Фото: Виктория Одиссонова
Историк Андрей Зубов и председатель «Парнаса» Михаил Касьянов (в центре). Во время марша неизвестный облил Касьянова зеленкой. Фото: Виктория Одиссонова
Фото: Влад Докшин
Фото: Влад Докшин
Люди возлагают цветы на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Фото: Виктория Одиссонова

 

Теги:
яшин, навальный, касьянов, акции протеста, москва, марш, немцов

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