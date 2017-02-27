City of Stars: черно-белое кино

Хорошим тоном считается поругивать оскаровский пасьянс независимо от результатов. В этом сезоне при явном численном отрыве «Ла-Ла-Ленда» от конкурентов (со своими 14 номинациями фильм догнал «Титаник» и драму о бродвейских звездах «Все о Еве») — среди экспертов не было единого мнения — действительно ли ностальгический мюзикл Дэмиена Шазелла лучше других картин года. Но то, что это самая обсуждаемая, самая спорная работа сезона — точно.

И «Оскар» поставил жирный восклицательный… вопрос, подводя итог дискуссиям.

Сработало два фактора. Показательная политкорректность (иначе не видать бы главной золотой статуэтки черной гей-драме «Лунный свет»). И закон больших чисел при голосовании. Нам может нравиться или не нравиться выбор академиков, точно так же, как нам может нравиться или не нравиться выбор американцев президента. Но таков итог демократического голосования. Это в других, более «просвещенных», странах итоги кинопремий может проконтролировать их хозяин.

Мультикультуризм форева

В прошлом году Киноакадемия не выдвинула в номинанты чернокожих кинематографистов, получив шквал обвинений в скрытом расизме. Оскар даже призывали бойкотировать режиссер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт, прославившаяся ролями в «Матрице…» и замужеством за Уиллом Смитом. В этом году киноакадемия семимильными шагами наверстывает упущенное: на награды в разных категориях претендовали шесть афроамериканских актеров и актрис — исторический рекорд «Оскара». Поэтому не удивительна победа Вайолы Дэвис из «Оград» — старомодной театральной мелодрамы, поставленной Дензелом Вашингтоном и номинированной в четырех категориях. Ради справедливости, скажем, что роль действительно сыграна отменно, недаром актриса играла ее на сцене и даже была удостоена премии «Тони».

А в мужской номинации основное соперничество развернулось между вечным Дензелом Вашингтоном и Кейси Аффлеком. Любопытно, что оба актера сыграли мусорщиков, возведших символические ограды между собой и внешним миром, между жизнью и смертью. Однако Аффлеку при внешней сдержанности, даже замороженности своего героя, живущего после чудовищной трагедии на чистом автоматизме, удалось нечто невероятное. Без надрыва и мелодраматичности показать сломанного, изъеденного изнутри человека. Спрятать в замершем лице, в потухших глазах боль и едва-едва приметный в финале проблеск надежды.

Я болела за него и аплодировала его победе.

Победа «Манчестера у моря» и в номинации «Оригинальный сценарий», наверное, одна из самых справедливых. Фильм идет сейчас на наших экранах, и вы можете убедиться в том, что драматург и многократный оскаровский номинант Кеннет Лонерган заслуживает награды.

А вот за адаптированный сценарий статуэтку получил «Лунный свет». Заранее было понятно, что главным конкурентом «Ла-Ла-Ленда» в категории лучший фильм будет не «Манчестер у моря» — скромная и мощная в своем трагизме драма — а «Лунный свет» Барри Дженкинса. Тонко и поэтично, с точки зрения режиссуры сделанная, визуально изысканная история одной самоидентификации. Чернокожий гей Хирон — сначала ребенок, затем подросток и наконец — взрослый, угнетаемый согражданами всех возрастов в наркоманском районе Майами, обнаруживает и осознает свою сексуальность и нетрадиционную ориентацию. Про хрупкость жизни вообще и «особенных» — в частности. Хотя, как сказано в фильме, «в лунном свете все черные парни кажутся голубыми».

Ошибочка вышла

Кульминация вечера, его главный сюрприз случился в финале: Уоррен Битти объявил «Ла-Ла-Ленд» победителем, и вся нарядная «белая группа» под музыку «City of Stars» поднялась на сцену за вожделенной статуэткой. И только потом Битти обнаружил ошибку. Он вроде бы перепутал конверты и… поправился. Победителем назван «Лунный свет». И тогда на смену «белой» — на сцену вышла «черная группа». В голливудском кино возможен подобный финал.

Как и в прошлом году, «Оскар» не обошелся без скандалов и бойкотов. Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий въезд в страну жителям ряда стран, после чего сирийского оператора фильма «Белые каски» Халеда Хатиба не пустили в США. Несмотря на то, что его фильм номинируется на «Оскар», и у него есть виза. А иранский режиссер «Коммивояжера» Асгар Фархади сам отказался ехать на церемонию, даже если запрет снимут лично для него. «Коммивояжер» назван лучшим в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фархади поручил получить ожидаемую награду ирано-американцев Ануше Ансари — первую женщину, ставшую космическим туристом, и Фируза Надери, бывшего директора NASA. В своем послании режиссер выразил возмущение трамповским антиимиграционным законом: «Деление мира на «нас» и «наших врагов» порождает страх, порождает агрессию и войны».

Кстати, Дональд Трамп объявил, что смотреть оскаровскую церемонию не будет и другим не советует. Война между президентом и «голливудской семьей» продолжается. И имя президента прямо или косвенно на протяжении церемонии неоднократно упоминалось. Ведущий актер Джимми Киммел поблагодарил президента США за то, что сейчас уже никто не вспоминает, что всего лишь год назад главной проблемой «Оскара» был вопрос: нет ли расизма в выборе академиков.

Уже на красной дорожке по крикам журналистов было очевидно, что Эмма Стоун в чем-то сверхнежном телесно-золотистом — героиня вечера. Получая приз, она продолжила тему вечера: «За главные роли наградили белых актеров, а черных — за роли второго плана. Нет ли здесь расизма?» Она еще не знала, что черно-белую партию «Оскар» разыграет по-своему.

Эмма Стоун — героиня картины «Ла-ла-ленд». И героиня вечера. Фото: ТАСС

Многими экспертами было отмечено, что нынешний Оскар заметно помолодел.

Голливудская семья привечает молодых: Дэмиену Шазеллу немногим больше тридцати (он самый молодой оскароносный режиссер), Барри Дженкинсу, Райну Гослингу нет и сорока, Эмме Стоун — 29. Возможно, академикам хотелось поощрить не столько опыт — какая может быть конкуренция с виртуозной работой Изабель Юппер в фильме «Она» Верхувена (очень хотелось, чтобы именно эта роль была отмечена) или у оскаровской рекордсменки Мерил Стрип — сколько свежесть, весну. Особенно на фоне дискриминационных, политических проблем, захлестнувших мир и главную премию мира, в том числе.