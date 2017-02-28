Убийц «можно понять»?

После публикации «Новой» о массовых отстрелах собак в Махачкале на катастрофическую ситуацию с жестокими убийствами животных в Махачкале обратили внимание федеральные СМИ и зоозащитники по всей России. Мэрия города выступила с несколькими заявлениями о том, что «не имеет отношения к отстрелу» животных, а людей, совершающих жестокие убийства «можно понять».

Однако полиция по-прежнему не реагирует на вызовы граждан, следственный комитет отказывается возбуждать уголовное дело по фатам жестокого обращения с животными, власти не идут на контакт с волонтерами.

Между тем безнаказанные убийства собак продолжаются.

В четверг 2 марта в Махачкале по инициативе руководителя московской «Ассоциации юристов по защите прав животных «Зооправо» Анастасии Федюниной на базе республиканской Общественной палаты состоится круглый стол, посвященный массовому отстрелу собак.

Активисты движения отправили приглашения представителям министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, МВД Дагестана, лично мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, а также сотрудникам общественных организаций по защите животных, которые последние дни собственными силами пытаются помогать раненым животным.

«Ситуация с массовыми убийствами собак в особо жестоких формах в Махачкале вышла из-под контроля. Нужно понимать: сегодня дан карт-бланш тем, кто убивает животных, но эта безнаказанная агрессия затем легко может быть перенесена на людей. При этом полиция отказывается реагировать на звонки граждан, — говорит руководитель «Зооправа» Анастасия Федюнина. — Наша задача — попытаться наладить диалог между волонтерами, которые уже не справляются собственными силами, и чиновниками, которые несут ответственность за происходящее».

Однако власти думают по-другому. В понедельник на сайте мэрии было опубликовано обращение: «Ежедневно в администрацию города поступают телефонные обращения граждан о фактах самовольного отстрела неустановленными лицами безнадзорных собак на территории города. Администрация Махачкалы официально заявляет, что муниципальные службы непричастны к этим фактам. Мэрия не давала разрешения на отстрел, потому что это не входит в полномочия муниципалитета и прямо противоречит российскому законодательству… Согласно статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», за данные противоправные действия полагается уголовная ответственность».

В то же время представители мэрии Махачкалы в интервью различным СМИ дали свою оценку происходящему. В интервью «Новой» представители мэрии заявили, что «людей (которые жестоко расправляются с животными. — И. Г.) можно понять», а в интервью радиостанции «Говорит Москва» возложили ответственность на жителей города, которые «озверели». При этом следственный комитет по-прежнему отказывается возбуждать дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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По словам руководителя махачкалинской организации по защите животных «Зоолайф» Ольги Вяткиной, убийства собак продолжаются. «В последние дни мы получили десятки сообщений не только об огнестрелах, теперь собак стали еще и массово травить, предположительно крысиным ядом, — говорит Ольга. — Животные умирают в муках на улицах. При отравлении мы вкалываем собаке витамин В12 и отвозим к врачу для промывания желудка. Мы уже не знаем, к кому обращаться, чтобы остановить это. Власти по-прежнему не реагируют на наши обращения о сотрудничестве, в котором мы очень нуждаемся».

«Есть и другой вопрос, который необходимо решать, — уверена Анастасия Федюнина. — Несколько дней назад мэрия Махачкалы в очередной раз открыла тендер на отлов и стерилизацию собак. И вчера он уже закончился. Власти сознательно лишили общественные организации возможности подать заявку на тендер. И многомиллионный аукцион опять выиграет одна из сомнительных компаний. Так было все предыдущие годы. А между тем ситуация действительно критическая. Остро необходим диалог. И мы очень надеемся помочь его наладить».

Напомним, массовый отстрел собак начался после трагедии, которая произошла в Махачкале 19 февраля: на окраине города погибла девятилетняя девочка. По словам представителя республиканского СК, «предположительно от укусов». Результаты судмедэкспертизы по поводу смерти школьницы будут готовы только в марте.

P.S. «Новая газета» направляет официальный запрос в следственный комитет Дагестана с просьбой провести доследственную проверку по факту массовых убийств собак в Махачкале согласно статье 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении».

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