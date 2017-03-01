Политические похороны Савченко могут произойти достаточно быстро

Савченко удалось сплотить Украину дважды. Со знаком «плюс» — это когда 21 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ приговорил ее к 22 годам лишения свободы. И призывы «Волю Савченко!» можно было увидеть везде: от официального сайта президента Украины до улиц и площадей украинских городов и сел.

Со знаком «минус» — 11 месяцев спустя. Когда 24 февраля 2017 года народный депутат и Герой Украины незаконно пересекла линию разграничения с ОРДО (отдельные районы Донецкой области, контролируемые сепаратистами «ДНР»). После чего, в сопровождении съемочных групп российских телеканалов и под охраной боевиков в балаклавах, «посетила» украинских военнослужащих, захваченных сепаратистами в плен.

Устроители вояжа Савченко на оккупированную территорию Украины желаемого результата не достигли. С одной стороны, отчаянная попытка тех, кто разыгрывает «карту Савченко», как бы может считаться успешной. Поскольку видео с Савченко в потемкинских камерах Макеевской колонии плотно накрыло украинское медиапространство. Но после видео в Макеевке, где Савченко была предельно немногословна, она провела уличную пресс-конференцию в Киеве. И «казус исполнителя» увеличил размер минуса в разы.

Во-первых, Савченко подтвердила, что пробиралась в Донецк «козьими тропами», в обход официальных блокпостов. Чем уже нарушила действующее законодательство.

Во-вторых, Савченко заявила, что ее поездка в Донецк утверждалась в Москве. Что должно вызвать дополнительные вопросы к ней у спецслужб как к носителю государственной тайны.

В-третьих, Савченко заявила, что будет думать, давать ли ей показания СБУ, поскольку она имеет права этого не делать, используя статус депутатской неприкосновенности (то, что за несколько дней до поездки в Донецк Савченко вывесила на своей странице в фейсбуке селфи с заявлением об отказе от депутатской неприкосновенности, мягко говоря, осталось за кадром).

В-четвертых, Савченко заявила, что судьбу военнопленных нужно решать путем прямых переговоров в формате Порошенко–Путин, плюс сама Савченко и лидер «ДНР» Захарченко…

Можно добавлять и другие пункты, включая, скажем, требования сепаратистов после посещения Савченко Донецка предоставить и им гарантированную возможность проверить условия содержания «их военнопленных» в Киеве. Что уже фактически в открытую подтверждает раскрутку сценария ползучей легитимизации сепаратистских регионов, на чем постоянно настаивает Кремль.

Но и первых четырех пунктов более чем достаточно для того, чтобы предположить: политические похороны Савченко могут произойти достаточно быстро, что завершит «панихиду», которая ни шатко ни валко продолжается с 3 декабря прошлого года, когда Савченко тайно, и не имея никаких официальных полномочий, встретилась с лидерами ОРДО-ОРЛО в Минске.

После чего:

— 15 декабря Савченко была исключена из парламентской фракции партии «Батькивщина», под чьими знаменами она прошла в Верховную раду.

— 21 декабря Савченко была исключена из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

— 22 декабря комитет Верховной рады по национальной безопасности и обороне единогласно поддержал исключение Савченко из состава комитета. И теперь это решение должен поддержать парламент.

— 24 декабря Савченко презентовала политический проект — оппозиционная партия РУНА.

— 7 февраля представители РУНы объявили, что их партия расторгает сотрудничество с депутатом ВР Савченко…

— Через 17 дней Савченко отправилась по «козьим тропам» в Донецк…

— А 28 февраля рассказала, что ее визит в Донецк согласовывался в Москве…

Если учесть, что Савченко триумфально вернулась в Украину после помилования Путиным всего лишь 9 месяцев назад, 25 мая прошлого года, то для украинского политикума такой антирейтинг — это фактически абсолютный рекорд.

Что касается технических деталей «похорон», то здесь особых проблем не предвидится, поскольку механизм обкатан еще с 90-х годов.

Сперва Савченко предъявляют обвинения в нарушении ряда статей действующего УК. Затем прокуратура подает представление в ВР на снятие депутатской неприкосновенности. А после начала уголовного производства ЦИК может вынести решение об аннулировании депутатского мандата.

При этом доводить дело до суда, а уж тем более до лишения свободы, вовсе не обязательно. Для нейтрализации общественно-медийной активности достаточно сделать из Савченко рядовую маргинальную гражданку. Даже при звезде Героя Украины.

Что касается вопроса, «чьих» Савченко будет, то есть кто стоит за превращением бабочки в гусеницу, то здесь пока наблюдается конспирологический хаос: от вмешательства путинского кума Виктора Медведчука — до коллективного «договорняка» по линии Киев–Москва на официальном уровне… Правда, если Савченко будет списана с украинской политической сцены, то это любопытство погаснет так же быстро, как и закат несостоявшейся политической звезды.

Впрочем, народ Украины с большим интересом наблюдает сейчас за закатом куда более знаковой для страны «звезды» — олигарха Рината Ахметова. Но это совсем другая история…